Kia Stonic, Opel Mokka, Mazda CX-30, das wären so die optischen Näherungswerte. Aber prinzipiell ist der LBX eine recht eigenständige Erscheinung – und der erste Lexus mit dem neuen Familiengesicht obendrein. Foto: Lexus/Daniel Reinhardt

Hinter Carsten geht's nicht, hinter Rudolf schon. Ich sitze im LBX, dem kleinsten Lexus seit Bestehen der jungen, im Wendejahr 1989 ins Leben gerufenen japanischen Premium-Marke, und prüfe, wer sich ewig binde – nein, Nonsens: wie es sich hinten sitzt. Karsten ist ein Knappzweimetermann, der Sitz auf Anschlag, es gilt der physikalische Grundsatz: Zwei Objekte können nicht zur selben Zeit am selben Ort sein. Rudolf Glass hingegen, Sprecher von Toyota Österreich, hat heimisches Größendurchschnittsmaß, bei seiner kommoden Sitzposition bleibt mir noch reichlich Kniefreiheit. Wenn der Bursche am Steuer flott in die Kurven fährt, fährt meine Rechte automatisch nach oben und findet – einen Haltegriff, längst nicht mehr allgemein üblich heute.

Geht's nach dem Flächenverbrauch, müssten SUV-Hasser diesen Lexus fast heiligsprechen. Mit 4,19 Meter Länge unterbietet er das heimische Immer-noch-Standardmaß VW Golf um neun Zentimeter. Die Platzverhältnisse sind dennoch annehmbar, und beim Kofferraum verbläst er sogar den Mazda MX-5. Spaß beiseite: So war meine Erwartungshaltung. Bei der Pressekonferenz in Valencia am Vorabend war dessen Fassungsvermögen mit "Zweikoffer-Äquivalent" veranschaulicht worden. Tatsächlich aber ist er ein annehmbarer Kompromiss, das dreifache Reisezeugs passt problemlos rein.

Markentypischer Innenraum mit hoher Material- und Qualitätsanmutung. Die Positionierung und Designlösung des Touchscreens erinnert ein wenig an die an Großmeister Hokusai angelehnte Mercedes-Welle. Und ein paar sinnvolle Knöpfe und Tasten sind auch noch erhalten geblieben. Foto: Lexus

Jetzt Szenenwechsel, ran ans Volant. Sitz manuell, nicht elektrisch zu verstellen (das gibt es nur in den beiden Top-Ausstattungsversionen). Geht eh ruckzuck. Angenehmes Gestühl. Klassisches dickes Lexus-Lenkrad, da hat man was in der Hand, lenkt obendrein so sauber, wie man sich das wünscht, wie sich gleich herausstellt.

Hurra, Transaxle

Und, ebenfalls überraschend, der 1,5-Liter-Dreizylinder, der in diesem Vollhybriden zum Einsatz kommt, erstmals in einem Lexus, klingt angenehm sonor, derweil die üblicherweise nervige Geräuschkulisse des E-CVT-Getriebes gut weggedämmt wurde. 136 PS beträgt die Systemleistung, die Hybridkomponenten wurden so zwischen vorn und hinten aufgeteilt, dass Lexus es, ohne rot zu werden, wagt, von Transaxle zu reden, gleich taucht ein Alfa-Romeo-Bild vor dem geistigen Auge auf. Tatsächlich resultiert daraus aber eine ausgewogene Achslastbalance, die mit dazu beiträgt, dass der LBX sich angenehm neutral ausbalanciert fährt, mit hohem Abrollkomfort noch dazu.

Der Kofferraum ist klein, aber doch größer, als man meinen möchte. Beim Umlegen der Rückbank entsteht eine Stufe. Foto: Lexus

Mit dem LBX schließt Lexus also unten eine Einstiegslücke, aus der die meisten Konkurrenten sich zurückgezogen haben oder dies demnächst tun, wie der 4,19 Meter lange Audi Q2. Nicht einmal der Mini Countryman ist als Konkurrent mehr zu nennen, der wuchs auf jetzt 4,43 an. Von LBX über UX, NX, RZ (elektrisch) bis RX sind alles SUV-Segmente lückenlos besetzt, freilich: ohne SUV-Coupé-Derivate. Unterwegs sind wir im Fronttriebler, es gäbe auch noch einen Allradler mit zusätzlichem Mini-E-Motor hinten, Glass rechnet mit 15 bis 20 Prozent Anteil am Gesamtabsatz, den er für 2024 mit rund 200 Stück prognostiziert.

Heckansicht des LBX – vor der beeindruckenden Kulisse der Ciutat de les Arts i les Ciències (Stadt der Künste und Wissenschaften)von Santiago Calatrava und und Félix Candela in Valencia. Foto: Lexus / Daniel Reinhardt

Bei der Plattform setzt der LBX – das Kürzel steht für Lexus Breakthrough Crossover – auf GA-B, als Toyota-Äquivalent wäre der Yaris Cross zu nennen. Lexus beeilt sich aber zu betonen, dies sei eine ganz eigenständige Entwicklung, auch am zwei Zentimeter größeren Radstand ersichtlich, und damit noch ein Wort zum Design: Mit dem LBX ist die Zeit des Sanduhr-Grills abgelaufen, schlanke LED-Leuchtengrafik kennzeichnet nunmehr das Markengesicht.

Fazit LBX: klein aber fein. Und damit Ihnen und Ihren Lieben: Feliz navidad! (Andreas Stockinger, 22.12.2023)