Von welchen Medienmenschen wird man 2024 mehr hören? Maria Scholl geht erstmals als Chefredakteurin der österreichischen Nachrichtenagentur APA in ein Wahljahr von EU-Parlament bis Nationalrat, das Österreichs politische, gesellschaftliche und mediale Lage massiv verändern kann. Und die APA im Besitz des ORF und vieler der größeren österreichischen Medienhäuser ist eine Art Informationsdrehscheibe des Landes – inhaltlich, aber auch technologisch.

KI-Helferleins für Österreichs Redaktionen: was die APA und ihre neue Chefredakteurin Maria Scholl 2024 so vorhaben. APA / Roland Schlager, Bildbearbeitung DER STANDARD

KI-"Helferleins" für redaktionellen Alltag

Ins Superwahljahr geht die APA laut Scholl mit starkem Fokus auf ressortübergreifende EU-Berichterstattung und Daten über Wahlen, Hochrechnungen, Umfragen mit einem neuen Datenmodul, mit Factchecking. Sie plant auch neue Formate für jüngere Zielgruppen.

Eine "Offensive" kündigt die APA-Chefredakteurin auf Anfrage in Sachen künstliche Intelligenz an und erklärt erst einmal grundsätzlich: "Vertrauenswürdige AI kann nur auf vertrauenswürdigen Daten trainiert werden, und die stellt unsere Redaktion laufend her." Ziel sei, die Medien- und Kommunikationsbranche in Österreich "mit digitalen KI-Helferleins für den redaktionellen Alltag" zu versorgen, "die auf APA-Daten trainiert sind".

"Fenster in den APA-Newsroom"

2024 löst ein neuer "APA NewsDesk" die bisher gewohnte Benutzeroberfläche "AOM" (für APA Online Manager) ab. Die "neuen Ausspielkanäle" würden Live-Elemente noch stärker betonen, in allerlei Formaten wie Video, Blogs, Planung. Die wichtigsten Themen des Tages seien auf dieser Plattform "neues Ordnungsprinzip", sagt Scholl: "Wir bieten ein Fenster in den Newsroom, durch das man uns bei der Planung und Entstehung von Content quasi über die Schulter schauen kann."

Mit Blick auf ein gängiges – und nicht zuletzt beim STANDARD sehr erfolgreiches – Onlinemedienformat beschreibt die neue Chefredakteurin die Nachrichtenagentur mit: "Die APA ist der älteste Liveticker Österreichs."

Fotojournalistisch plant die APA laut Scholl für 2024 einen Schwerpunkt auf Themenbilder und visuelles Storytelling "für gesellschaftliche Diversität, Klimakrise und künstliche Intelligenz". (fid, 22.12.2023)