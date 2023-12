Dunkelbraune Augen verstärken den Eindruck des Kindchenschemas, vermutet eine Forschungsgruppe. IMAGO/D. Maehrmann

Man muss sich oft mit ganzer Standhaftigkeit zusammenreißen, um dem bettelnden Blick eines Hundes zu widerstehen. Große, runde Augen verstärken das Kindchenschema, das Menschen nicht nur bei Babys, sondern auch bei Hundewelpen und anderen jungen Tieren zum Schmelzen bringt. Eine neue Studie aus Japan ging diesem Phänomen nun in Bezug auf die Augenfarbe von Hunden auf den Grund – und stellte die Hypothese auf: Im Laufe der Domestizierung wurde die Iris von Hunden immer dunkler, damit sie auf Menschen einen weniger bedrohlichen Eindruck machen.

Wölfe haben eher ins Gelbliche gehende hellbraune Augen. APA/dpa/Christian Charisius

"Die Farbe der Iris von Hunden ist dunkler als bei Wölfen, und diese dunkle Farbe beeinflusst die Wahrnehmung der Hunde durch den Menschen positiv", heißt es in der Studie des Instituts für Tierforschung der Teikyo-Universität, die am Mittwoch im Fachblatt "Royal Society Open Science" veröffentlicht wurde.

Die Domestizierung des Wolfs vollzog sich vor 50.000 bis 15.000 Jahren. Bis heute haben Wölfe eine hellere, bernsteinfarbene Iris, von der sich die schwarze Pupille klar abhebt. Die Menschen wählten dem Studienteam zufolge im Laufe der Zeit aber vorzugsweise Tiere mit dunkleren Augen aus, sodass sich diese Augenfarbe bei Hunden immer mehr durchsetzte. Heutzutage haben mehr als 90 Prozent der Haushunderassen, die vom American Kennel Club anerkannt sind, eine dunkle Iris.

Illusion der Pupillen

Die rund 30 Hunderassen, die für die Studie herangezogen wurden, haben in der Regel eine große und dunkle Iris, in der die Pupille schwer auszumachen ist. Für Menschen ist das offenbar angenehm anzuschauen. Den Forschern zufolge wird bei Hundebesitzern beim Blick in die Augen ihres Hundes Oxytocin ausgeschüttet, ein Hormon, das auch Mütter ausschütten, die ihr kleines Kind anschauen.

Für die Frage, warum dunkle Augen Hunde in den Augen von Menschen liebenswerter machen, hat das Forschungsteam der Teikyo-Universität auch ein paar Erklärungsansätze. Es verweist zum Beispiel auf Studien mit Menschen und anderen Primaten, wonach eine geweitete, große Pupille mit positiveren Emotionen assoziiert wird als eine verengte, kleine Pupille.

Außerdem werde eine große Pupille unbewusst mit einem nicht ausgewachsenen Lebewesen assoziiert, das verletzlicher und zugleich ungefährlicher ist – also wiederum das Kindchenschema. Wenn bei einem Hund die Iris sehr dunkel und die Pupille daher kaum von ihr unterscheidbar ist, wirkt dies der Studie zufolge auf den Menschen wie eine sehr große Pupille. Daher würden Hunde mit dunklen Augen "als schwach und schutzbedürftig" wahrgenommen.

Freundlich, aber auch dümmer

Dunkle und freundliche, groß aussehende Augen dürften bei der Züchtung als Vorteil wahrgenommen worden sein. Im Gegensatz dazu dürfte die helle Iris der Wölfe für die Kommunikation in freier Wildbahn nützlich sein: Die Größe der Pupillen und die Richtung, in die sie gewandt sind, sind dadurch besser zu erkennen.

Die Fachleute testeten ihre These, indem sie 142 Probanden bearbeitete Bilder von Hunden zeigten. Die Fotos wurden bearbeitet, sodass die Iris der Hunde mal hell, mal dunkel war. Die Testpersonen sollten dann die Persönlichkeit jedes Tieres einschätzen und angeben, wie freundlich, aggressiv, intelligent und wie alt der gezeigte Hund ist. Tatsächlich wurden die dunkeläugigen Hunde als freundlicher und jünger, aber auch als weniger intelligent eingeschätzt.

Manche Rassen wie Huskys sind eher für blaue Augen bekannt. Auch wenn es in der Studie um die bernsteinfarbenen Augen von Wölfen und die braunen Augen vieler Hunde ging und nicht um blaue, lädt dieser Hund mit unterschiedlich gefärbten Augen zur Probe aufs Exempel ein: Welche Gesichtshälfte kommt Ihnen freundlicher vor? APA/AFP/RAUL ARBOLEDA

Die Forschungsgruppe räumt allerdings ein, dass die Aussagekraft ihrer Untersuchung begrenzt ist, etwa weil sie nur ein paar der zahlreichen Hunderassen einbezogen hat. Außerdem könne auch der Gewohnheitseffekt eine Rolle spielen, sodass dunkeläugige Hunde positiver bewertet würden, weil sie häufiger vorkommen und ihr Erscheinungsbild daher besser bekannt ist.

Unterschiede im Tierheim

Die Ergebnisse passen allerdings zu bisherigen Analysen darüber, wie der Mensch das Aussehen von Hunden im Laufe der gemeinsamen Geschichte veränderte, sagt Molly Selba, die sich an der University of Maryland Eastern Shore mit vergleichender Anatomie beschäftigt und nicht an der Arbeit beteiligt war: "Es ergibt Sinn, dass die Augenfarbe nur ein weiterer Aspekt ist, an dem der Mensch seine Spuren hinterlassen hat."

Es wäre allerdings interessant zu erforschen, ob dunkeläugige Hunde schneller adoptiert werden als solche mit blauen oder gelblichen Augen, sagt Selba. Vereinzelten Erfahrungsberichten zufolge haben Tierheime eher Probleme, für Hunde mit seltenen Irisfarben ein neues Zuhause zu finden. Studienautor Akitsugu Konno gibt zu bedenken, dass die Hunderasse Siberian Huskies etwa für eisblaue Augen bekannt ist, einige weitere Rassen fallen hier ebenfalls aus dem Raster. Womöglich seien diese den Wölfen etwa in Sachen Kommunikation ähnlicher. (sic, APA, 22.12.2023)