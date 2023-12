In einem Podcast plaudert ein Vetter des britischen Kronprinzen über dessen äußerst moderates Trinkverhalten. Schon stellt man die Frage: Taugt er als König? Ein Bericht aus London

Der Kronprinz gilt als immer verantwortungsvoll und diszipliniert, so auch hier bei einem Besuch des Britannia Royal Naval College in Dartmouth. AP/Chris Jackson

Kaum haben die Briten die letzten Folgen der TV-Serie "Crown" durchlitten, da müssen sie schon den nächsten schweren Schlag verkraften: Thronfolger William, so hat es jetzt ein indiskreter Verwandter öffentlich gemacht, ist mit der Einnahme von Alkohol vorsichtig. Und das im Mutterland der Kampftrinker, die sich in den wenigen Stunden bis zum Zapfenstreich um 23 Uhr die Birne vollsaufen und anschließend gern an Massenschlägereien beteiligen. Schon gibt es ernste Bedenken, ob der 41-jährige Prinz als Repräsentant des trinkfesten Landes tauglich ist.

Die Enthüllung entstammt, wie es sich für die moderne Medienwelt gehört, einem Podcast. Zu Gast war Williams angeheirateter Vetter Mike Tindall, der Gatte von Zara Phillips, die als Tochter von Prinzessin Anne, Nichte des Königs Charles und also Williams Cousine ersten Grades zur engsten royalen Familie gehört. Gefragt wurde Tindall spitzbübisch nach royalen Kosenamen. Und nach allerlei Plattitüden über "munchkins" (Zwergerln) und "kitten" (Kätzchen) verriet Tindall das Staatsgeheimnis: Den zukünftigen König nenne er "One Pint Willy", weil es dieser gern bei einem Krügerl Bier belasse. "Er ist nicht gerade der beste Trinker", urteilte der 45-Jährige ein wenig spöttisch.

Dazu muss man wissen, dass das Gespräch auf dem "Total Sport"-Podcast der BBC stattfand. Tindall ist nämlich früherer englischer Nationalspieler im Rugby, der etwas ruppigen Mannschaftssportart, der früher die Mittel- und Oberschicht frönte, während sich die Proletarier beim Fußball ergötzten. Die sozialen Schranken um die beiden Nationalsportarten sind längst aufgeweicht, aber den Ruf als besonders trinkfest haben sich die Rugby-Recken rund ums Nationalstadion von Twickenham im Westen von London erhalten können. Mit Tindall zu sprechen: "Mein Sport gründet auf dem sozialen Aspekt, da gehört es dazu, einige Biere zu trinken." Wobei das Wort "einige" schnell einmal eine zweistellige Anzahl umfasst.

"One Pint Willy"

"One Pint Willy" – da steht nun das Image eines Mannes im Raum, der sich schon von einem halben Liter der bekanntermaßen lauwarmen Cervisia besäuseln lässt. In der "Crown" war William noch als harter Whisky-Trinker zu sehen, freilich nur zu Studentenzeiten. Seither hat er nicht nur Mitstudentin Kate Middleton geheiratet, sondern ist auch Vater von drei Kindern zwischen zehn und fünf Jahren. Die rauben jungen Eltern bekanntlich nicht nur den Nachtschlaf, sondern benötigen auch abends Aufmerksamkeit, was ausgiebige Trinkexzesse jedenfalls nicht begünstigt.

Im Übrigen liegt "Willy" im Trend der jüngeren Generation auf der Insel. Erhebungen des nationalen Gesundheitswesens NHS haben jedenfalls ergeben, dass der Anteil der Wenigtrinker oder sogar strikten Nichttrinker unter den jungen Briten in den vergangenen Jahren stetig gewachsen ist. Das unterscheidet sie in eklatanter Weise von den über 50-jährigen Männern und zunehmend auch Frauen, die nicht von der Flasche lassen können.

Womöglich hat der geschwätzige Vetter also dem Thronfolger einen Gefallen getan: Bei dem als ein wenig langweilig, stets verantwortungsvoll auftretenden William handelt es sich um den richtigen Monarchen für seine zukünftigen Untertanen. Darauf ein Pint, aber wirklich nur eines. (Sebastian Borger aus London, 21.12.2023)