Weihnachten akustisch etwas anders gestalten: Etwa mit den Pogues. REUTERS/Stringer

The Pogues - Fairytale of New York

Noch bei Shane MacGowans Begräbnis tanzte die Trauergemeinde in der Kirche zu Fairytale of New York, sang inbrünstig von "scumbag" und "cheap lousy faggot". Entnommen dem Pogues-Album If I Should Fall from Grace with God (1988) ist das Duett von MacGowan und Kirsty MacColl ein Weihnachtsklassiker, der dem Fest das Odeur von Erbrochenem und Hochprozentigem ins Antlitz bläst. Ho! Ho! Ho!

The Pogues - Fairytale Of New York (Official Video)

ThePoguesOfficial

Los Lobos - Llegó Navidad

Die US-Latino-Band Los Lobos ist seit einem halben Jahrhundert umtriebig. Ihr 2019 erschienenes Weihnachtsalbum Llegó Navidad lädt dazu ein, die Hüften zu Conjunto-Klängen, Polkas und mezcalisierten Interpretationen von Weihnachtsklassikern zu bewegen, anstatt stocksteif in der Mitternachtsmesse zu frieren. Das ganze Album ist ein Traum: Fiesta statt Narkose. Aye, Aye, Aye!

La Rama

Los Lobos - Topic

A Christmas Gift for You from Phil Spector

Phil Spector war nicht direkt ein Menschenfreund, ja, er mag gar in der Hölle schmoren, die Musik, die er hinterlassen hat, ist nichtsdestotrotz himmlisch. Für A Christmas Gift for You from Phil Spector legte der Erfinder der Wall of Sound Hand an Weihnachtslieder und beförderte sie mit seiner visionären Produktion und Stimmen wie denen von Ronnie Spector oder Darlene Love ins Überirdische. (Karl Fluch, 21.12.2023)