Dass der Heilige Abend heuer auf einen Sonntag fällt, ist verkehrstechnisch ungünstig. Erstens komprimiert sich der Weihnachtsheimreiseverkehr auf zwei Tage. Und zweitens ist der Samstag traditionell noch ein starker Einkaufstag, wodurch zusätzlicher Verkehr bei Shoppingcentern und Ballungsräumen entsteht.

Stau auf der Inntalautobahn (A12) in Tirol. APA/ZOOM.TIROL

Am Freitag und am Samstag ist vom oberösterreichischen Grenzübergang Suben bis zur Grenze Nickelsdorf beziehungsweise vom Knoten Voralpenkreuz (A8/A9) bis zur Grenze Spielfeld mit besonders viel Verkehr zu rechnen. Neuralgische Punkte werden aufgrund des erwarteten Shopping- sowie des Transitverkehrs von Deutschland Richtung Osten an den Tagen vor dem 24. Dezember zum Beispiel Linz und Parndorf sein.

Ab Freitag und auch in der Nacht auf Samstag sowie den ganzen Samstag über wird dieser Verkehrsstrom laut Harald Lasser vom ÖAMTC wohl nicht abreißen. Zwar befinden sich auf dieser Strecke derzeit keine größeren Baustellen, doch mehr Verkehr bedeutet mehr Risiko für einen Unfall oder ein defektes Fahrzeug, was lange Staus zur Folge haben kann. Dieser Tage ist auch mit Sturm und Niederschlag in Form von Regen oder auch Schnee in den Nordalpen zu rechnen, allerdings ist die Route aus Deutschland Richtung Osten, die Lasser als besonders stark frequentiert voraussagt, von Wetterkapriolen voraussichtlich nicht so betroffen.

Mit 23. Dezember treten in Tirol wieder Fahrverbote für den Ausweichverkehr im niederrangigen Straßennetz in den Bezirken Schwaz, Kufstein und Reutte in Kraft. Sie gelten an Wochenenden und Feiertagen von 7 bis 19 Uhr und sollen lokalen Staus vorbeugen.

Stau in den Winterurlaub

Staubildung ist – wie derzeit täglich der Fall – auch auf der Tauernautobahn zu erwarten, eine besondere Belastung wird die A10 nach Weihnachten erfahren: Viele Menschen reisen erst nach dem Heiligen Abend in den Winterurlaub. Am Wochenende vor Silvester wird ein Schichtwechsel erneut die Straßen voll werden lassen, besonders auf der Fernpassstrecke (B179) in Tirol ist (neben der A10) dann viel los.

Weitere stark befahrene Straßen aufgrund des Winterurlauberverkehrs sind laut ÖAMTC: