Die Wecker-Fehlfunktion dürfte ein weiteres von kleineren Problemen mit iPhones sein, die seit dem Update auf das Betriebssystem iOS 17 aufgetaucht sind. Der Standard/Stefan Mey

Wer würde ab und zu nicht gerne einmal ein bisschen länger schlafen, anstatt vom Wecker in den neuen Tag gescheucht zu werden. Das setzt natürlich voraus, dass das auch so gewollt ist. In letzter Zeit sind iPhone-User vermehrt auf einen Fehler gestoßen, der eine der wichtigsten Funktionen auf dem Smartphone nutzlos macht: den Alarm.

In verschiedenen Foren, insbesondere im iPhone-Subreddit, haben sich Nutzerinnen und Nutzer gemeldet und berichtet, dass die Wecker-App nicht wie erwartet funktioniert. Das hätte auch zu Fällen von Verschlafen geführt, da der Alarm entweder gar nicht aktiv war oder keine akustischen Signale von sich gab, obwohl der Bildschirm aufleuchtete.

Auf Fehlersuche

Einen Unterschied zwischen neuen und alten iPhone-Modellen scheint es nicht zu geben. Das Problem kann den Berichten zufolge sowohl beim neuen iPhone 15 als auch beim iPhone 11 oder iPhone XR auftreten. Ein gemeinsamer Nenner scheint hingegen das Betriebssystem-Update auf iOS 17 zu sein. Die genaue Ursache bleibt jedoch unklar, da sich das Problem bei einigen Nutzerinnen und Nutzern mit späteren Software-Updates von selbst zu lösen schien.

Um die Fehlfunktion zu umgehen, haben die User verschiedene provisorische Lösungen vorgeschlagen. Eine davon ist die Deaktivierung aufmerksamkeitssensibler Funktionen von iOS, die eben die Lautstärke der Benachrichtigungen an die Aufmerksamkeit des Benutzers anpassen. Andere Vorschläge beinhalten die Deaktivierung des Stand-by-Modus oder eine Neuinstallation der betroffenen Anwendung selbst. Auch eine zu hohe Anzahl an Alarmen, die kurz nacheinander eingestellt sind, wird als möglicher Auslöser für das Problem in Erwägung gezogen.

Kleine Bugs

Die Wecker-Fehlfunktion dürfte ein weiteres von kleineren Problemen mit iPhones sein, die seit dem Update auf das Betriebssystem iOS 17 aufgetaucht sind. Frühere Bugs bewirkten beispielsweise, dass der App-Umschalter während des Tippens unbeabsichtigt aktiviert wurde oder dass das iPhone 15 Pro beim Aufladen zum Überhitzen neigte. Darüber hinaus soll es bei der kompletten Serie des iPhone 15 ein Problem mit NFC-Chips gegeben haben, das teilweise dazu geführt haben soll, dass sie nach dem kabellosen Aufladen bei bestimmten Automodellen gar nicht mehr funktionierten.

Wie kleinere Ungenauigkeiten im Wetter-Widget auf dem Sperrbildschirm auch hat Apple alle Probleme bislang mit entsprechenden Software-Updates beheben können. Eine Bestätigung des Herstellers zum aktuellen Problem liegt allerdings noch nicht vor – und somit auch noch keine offizielle Lösung. (red, 21.12.2023)