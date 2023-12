Architekt und MIT-Professor Carlo Ratti bei einem Vortrag 2022 in Madrid. AP

Venedig - Der italienische Architekt Carlo Ratti ist zum Kurator der Architekturbiennale 2025 in Venedig ernannt worden. Dies gab der Verwaltungsrat der Biennale di Venezia am Donnerstag bekannt. Die 19. Architekturbiennale wird vom 24. Mai bis 23. November 2025 stattfinden. Der 1971 in Turin geborene Carlo Ratti ist einer der bekanntesten Architekten der internationalen Szene. Nach seinem Studium am Polytechnikum Turin und an der École Nationale des Ponts et Chaussées in Paris erwarb Ratti einen Master of Philosophy und einen Doktortitel in Architektur an der Universität Cambridge in England und schloss seine Doktorarbeit am Massachusetts Institute of Technology ab.

Drei "beste Erfindungen des Jahres"

Ratti ist einer der weltweit bekanntesten wissenschaftlichen Experten auf dem Gebiet der Stadtplanung und derzeit Professor am MIT und am Polytechnikum Mailand sowie Gründer des Studios CRA-Carlo Ratti Associati, das für Projekte wie den italienischen Pavillon für die Expo Dubai 2020, den höchsten Wolkenkratzer Singapursund oder das Design für das neue Kulturzentrum AGO Modena Fabbriche Culturali verantwortlich ist. Drei seiner Projekte wurden in die jährliche Liste der "besten Erfindungen des Jahres" des Time Magazine aufgenommen.

Bei der heurigen Architekturbiennale war Österreich mit einem Projekt des Architekturkollektivs AKT in Kooperation mit dem Wiener Architekten Hermann Czech vertreten. (APA, red, 21.12.2023)