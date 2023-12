Wer in den sozialen Netzwerken unterwegs ist, wird dem Mascherl nicht entkommen. Getty Images/iStockphoto

Heute soll es um einen Social-Media-Trend gehen, der mit den Weihnachtstagen seinen Höhepunkt erreicht haben dürfte. Auf Instagram und Tiktok werden Gegenstände des täglichen Gebrauchs mit einem Mascherl versehen. Und nein, nicht nur Haarspangen, Tannenbäume und Geschenke. Sondern auch Sektgläser, Zimmerpflanzen, Haustiere, Klopapierrollen oder Fernbedienungen. Alles, was nicht niet- und nagelfest ist, wird mit rosa, roten, königsblauen Schleifen aufgehübscht. Das Phänomen ist dermaßen präsent, dass auch die "New York Times" sich genötigt sah zu fragen: "Have Bows Gone Too Far?"

Nun könnte man einwenden, dass ein aufgemascherlter Alltag angesichts unserer Nachrichtenlage mehr als verständlich ist. Wem tun schon ein paar rosa Schleifen weh? Möglicherweise ist das Mascherl auch als hyperfeminine Fortsetzung der Barbie-Ästhetik, die heuer auch das Feuilleton beschäftigt hat, zu verstehen.

Andererseits führt die rasante Verbreitung solcher Trends die Absurdität von Social-Media-Phänomenen vor. Nicht selten funktionieren die Beiträge von Userinnen und Usern als (selbst)ironischer Kommentar. So ging ein Tiktok-Video einer 22-jährigen US-Amerikanerin viral, für das sie drei mit rosa Schleifen umschlungene Eiswürfel in einem Wasserglas filmte. Das Ergebnis? 13,7 Millionen Aufrufe. Wie dieses Video sind etliche Beiträge passenderweise mit Lana Del Reys "Let the Light In" untermalt. (Es muss wohl nicht erwähnt werden, dass die Musikerin sich gerne Schleifen ins Haar bindet.) Was uns die 22-Jährige mit den schmelzenden Eiswürfeln sagen will? Bleibt offen.

Was erst ein Trend und in so manchem Fall ein Gag war, gehört jedenfalls eingemottet. Doch das Ende des Mascherls muss eigentlich gar nicht gefordert werden. Wetten, dass im Jänner längst eine neue Idee durchs Internet geistert? (Anne Feldkamp, 24.12.2023)