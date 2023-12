Radiotipps für Freitag

14.05 KONZERT

In Concert: Musik zu "The Thomas Crown Affair" Die WDR-Bigband mit Arrangements der Lieder Michel Legrands 2023 in der Kölner Philharmonie. Bis 15.30, Ö1

17.30 MUSIK

Spielräume: Best of musikalische Zauberwurzen 2023 Die Spielräume-Moderatorinnen und -Moderatoren legen Musik auf, die ihnen von 2023 in Erinnerung bleibt. Bis 17.55, Ö1

19.05 MAGAZIN

Matrix: ChatGPT und Hände mit sechs Fingern Alternativen zum OpenAI-Chatbot, wie man Bilder erkennt, die KI-Systeme erstellt haben, und das Vorhaben der EU, künstliche Intelligenz im AI Act regulieren zu wollen. Bis 19.30, Ö1 (Karl Gedlicka, 22.12.2023)