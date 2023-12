Regenprasseln, Wellenschlag, Grillenzirpen, Feuerknistern oder einfach nur das Rauschen eines Fernsehers. Es gibt eine Reihe von Geräuschen, die uns helfen können, zu entspannen. Und die bietet auch das kostenlos verwendbare Browsertool "A Soft Murmur" an. Dabei lassen sich die Sounds aber nicht nur einfach abspielen, sondern auch nach Belieben in anpassbarer Lautstärke mischen.

Vom Mittelmeerstrand bis zum Café

Wer das Ambiente eines Abends an der Adria erzeugen will, kann etwa Grillen, Wellen und sanften Wind erklingen lassen. Wer städtischere Kulissen bevorzugt, kann Regen und die Hintergrundkulisse eines Cafés aktivieren, um sich gedanklich in ein Lokal zu versetzen, in dem man gemütlich sitzt, während draußen der Winterregen auf die Straße plätschert.

Neben einer guten Auswahl an Sounds gibt es auch noch nette Komfortfeatures. Für künftige Besuche kann man beispielsweise liebgewonnene Beschallungsmixturen speichern. Und wer das Tool als Einschlafhilfe verwenden will, findet auch einen Timer vor, um das virtuelle Ambiente nach einer festgelegten Zeitspanne sanft ausklingen zu lassen.

Entspannendes Malwerkzeug

Die Seele baumeln lassen kann man auch bei "Weavesilk". Hinter dem Namen verbirgt sich ein einfaches Online-Zeichenwerkzeug. Man malt auf schwarzem Hintergrund Formen und Muster, wobei entlang des mausgeführten Strichs automatisch Wellenstrukturen erzeugt werden, deren "seidige" Ästhetik der Seite ihren Namen gibt. Eine kleine, aber feine Auswahl an Werkzeugen gewährt kreative Freiheit.

Mit Weavesilk lassen sich einfach faszinierende Kunstwerke erzeugen. Weavesilk

Neben einer Palette an mischbaren Farben kann man auf Wunsch auch polygonale Formen erzeugen, das Gezeichnete entlang der mittleren Vertikalachse spiegeln oder im Zentrum verwirbeln lassen. So entstehen hübsche Kunstwerke, während man daneben Alltagssorgen für ein paar Momente vergessen kann.

Hintergrundbeschallung und das digitale Seidenweben lassen sich auch hervorragend kombinieren. Und wer unterwegs ein wenig entspannende Ablenkung oder Wohlfühl-Sounds braucht, findet "A Soft Murmur" auch in den App-Katalogen von Apple und Google. "Weavesilk" gibt es als App derzeit nur für iPhones und iPad, Androidnutzer können es aber auch per Browser nutzen. (gpi, 21.12.2023)