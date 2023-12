Ein Wirtschaftssystem, das die Schere zwischen Arm und Reich vergrößert, mächtige globale Konzerne, teils widrigste Arbeitsbedingungen und eine sich immer weiter zuspitzende Klimakatastrophe – manchmal fragt man sich schon: Wie konnte es so weit kommen? Erklärungen dafür gibt es viele. Einen Bereich sollte man bei der Beantwortung dieser Frage allerdings nicht auslassen: die Ökonomie.

In der neuen Arte-Dokumentation Kapitalismus made in USA werden in drei Teilen der Aufstieg der reichsten Unternehmerfamilien und die Entwicklung des kapitalistischen Systems in den USA von 1870 bis heute nacherzählt. Ein anspruchsvolles Feiertagsprogramm für all jene, die genug haben von liebestrunkenen Schnulzenfilmen und die stattdessen lieber die Welt verstehen wollen, in der wir heute leben.

Sagen Ihnen zufällig die Namen Rockefeller, Carnegie oder J. P. Morgan etwas? Diese Männer und ihre Nachfolger – aus faktischen Gründen ist Gendern hier nicht nötig – beherrschten in den frühen Jahren des Kapitalismus den Markt in den USA und darüber hinaus. Die Dokumentation zeigt, wie sie ihren Reichtum aufbauten und wie sie über die Jahre teilweise wieder an Macht verloren, vor allem durch politische Regulierung und das Aufbegehren von Arbeiterinnen und Arbeitern.

Manche der Aufstiegsgeschichten der großen Wirtschaftsimperien sind einem vielleicht schon bekannt, aber die Dokumentation lohnt sich trotzdem. Besonders erhellend sind nämlich die großen ökonomischen, volkswirtschaftlichen, politischen und sozialen Zusammenhänge. Wer den Kapitalismus in der heutigen Form verstehen will, dem sei diese ­Reihe wärmstens empfohlen. (Natascha Ickert, 22.12.2023)

