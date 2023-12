Die Inflation in Österreich wird höher bleiben als in der Eurozone, eine Folge davon sind stärkere Lohnsteigerungen. Aber wie sehr wird der Kostendruck der Industrie zusetzen? Ökonomen sind sich weniger einig, als es scheint

Auf den ersten Blick ist die Geschichte von den steigenden Löhnen und der Wettbewerbsfähigkeit schnell erzählt. Wenn Kundinnen und Kunden zwischen zwei gleichwertigen Produkten wählen müssen, werden sie sich immer für die günstigere Variante entscheiden. Das gilt beim Kauf eines Kühlschranks ebenso, wie wenn ein Unternehmen von einem Hersteller eine Maschine oder ein neues Softwaresystem erwirbt.

So gesehen ist nicht schwer zu erraten, was in Österreich geschehen wird: Die Inflationsrate im Land lag im vergangenen Jahr um zwei bis zweieinhalb Prozentpunkte über dem Durchschnittswert der übrigen Euroländer. In der Folge werden auch die Löhne noch einmal stärker ansteigen als im Rest Europas. Laut der am Donnerstag vorgelegten Prognosen der großen Forschungsinstitute Wifo und IHS wird die Differenz in den kommenden zwei Jahren zwar kleiner. Der Unterschied bei der Inflationsrate wird sich halbieren. Die Preise in Österreich werden damit aber immer noch um einen Prozentpunkt stärker steigen als in der Eurozone.

Somit werden wohl auch die Löhne hierzulande stärker zulegen. Daraus müsste folgen, dass zumindest jene Branchen unter die Räder kommen, die stark dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt sind. Das wäre allen voran in der Industrie der Fall, wo die Metaller Lohnsteigerungen von im Schnitt 8,6 Prozent durchgesetzt haben.

Wirtschaftsleistung, Lohnentwicklung STANDARD

Dabei sind sich bei näherer Betrachtung Ökonominnen und Ökonomen untereinander gar nicht einig, was passieren wird. Wifo und IHS haben am Donnerstag ihre neuen Prognosen für 2024 und 2025 vorgestellt und bewerten die heimische Konkurrenzfähigkeit anders.

Beide Institute sind sich zunächst einig, dass sich die Industrieproduktion nach zwei eher schwachen Jahren ab 2025 wieder erholen wird. Die hohen Zinsen haben zu einem Rückgang der Investitionen geführt, die hohe Inflation hat die Konsumlaune gebremst. All das hat dazu geführt, dass die Industrie heuer und im kommenden Jahr schwächelt, weltweit wie in Österreich.

IHS: Marktanteile heimischer Betriebe sinken

Doch das IHS prognostiziert, dass Österreichs Produzenten im Rahmen der Erholung im übernächsten Jahr Marktanteile verlieren. So wird für 2025 ein Exportwachstum bei Maschinen, Motoren und Co von 1,5 Prozent erwartet. Die Importe der wichtigen Handelspartner Österreichs werden im gleichen Jahr stärker zulegen, um 3,5 Prozent.

Dafür verantwortlich ist die Entwicklung bei den Lohnkosten, sagt IHS-Ökonom Helmut Hofer. Unternehmen müssten einen Teil des Anstiegs bei den Lohnkosten in die Preise weitergeben, außer es gelinge ihnen, die Produktivität stärker zu steigern als ausländische Betriebe. Das IHS schlägt mit der Warnung in dieselbe Kerbe wie zuvor die Nationalbank, die ähnlich argumentierte.

Imago

Das Wifo dagegen ist optimistischer für die heimische Wirtschaft. 2025 werden die Warenexporte um kräftige 3,5 Prozent zulegen, ebenso stark wird die Wertschöpfung in der Industrie wachsen. So weit in die Zukunft sind diese Zahlen bestenfalls eine grobe Orientierungshilfe. Aber interessant, dass hier von Abstieg keine Spur ist, Österreich würde seine Stellung auf den wichtigen Exportmärkten halten können.

Woher diese Einschätzung? Wifo-Ökonom Stefan Schiman-Vukan sagt, dass man keinen Zweifel daran habe, dass höhere Produktkosten die Konkurrenzfähigkeit beinträchtigten. Aber das wirke sich aus vielen Gründen erst langfristig aus, und wie stark der Effekt sei, sei unklar. Im vergangenen Jahrzehnt war die Inflation in Österreich etwa schon einen Dreiviertelprozentpunkt höher als im Rest der Eurozone, was auch die heimischen Löhne eher trieb. Die Industrie hat dennoch tendenziell Marktanteile gewonnen in dieser Zeit. Die aktuell höhere Differenz bei der Inflation sei ein Problem. Aber Lieferbeziehungen in der Industrie seien oft langfristig, sagt Schiman-Vukan. Österreich ist zudem bei Nischenprodukten oft stark, die nicht so leicht zu ersetzen sind. Daher die optimistischeren Annahmen beim Wifo, wobei Institutschef Gabriel Felbermayr bei der Präsentation der Zahlen dann stärker als der Bericht seines Instituts die Risiken von zu hohen Lohnsteigerungen betonte.

Heuer ist von negativen Auswirkungen der höheren Lohnanstiege nicht viel zu merken. Österreich wird 2023 seinen Anteil auf den wichtigen Exportmärkten etwas steigern können, 2024 sollen sie dafür wieder leicht sinken. (András Szigetvari, 22.12.2023)