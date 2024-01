Ein neues Jahr ist oft auch ein Anlass für neue Vorsätze. Dabei schleicht sich auch immer wieder einmal Selbstoptimierung rein. Da mehr Sport machen, dort mehr Erfolg haben und andere Ziele dieser Art bauen Druck auf, der mitunter mehr schadet als nützt. Darum regen wir an dieser Stelle an, es anders zu probieren. Nämlich auf die eigene Kreativität zu vertrauen oder diese zu trainieren.

Von "shitty robots" zum Tesla-Truck

Auch das ist eine Form von Selbstverbesserung, aber eine, die Spaß macht und Druck rausnimmt. Und wie das aussehen kann, zeigt beispielsweise Simone Giertz. Die 33-jährige Schwedin heißt mit vollen Namen Simone Luna Louise Söderlund Giertz und lebt mittlerweile in Los Angeles. Einen Namen gemacht hat sie sich mit der Erfindung von oft – im produktiven Sinne – sinnlosen Maschinen und "shitty robots", die dafür aber umso unterhaltsamer sind.

I TURNED MY TESLA INTO A PICKUP TRUCK

Simone Giertz

Über die Jahre hat sie ihre Fertigkeiten immer weiterentwickelt und dementsprechend ambitioniertere Projekte umgesetzt. So baute sie 2019 etwa ihr Tesla-Auto in einen Pick-up-Truck um, den sie "Truckla" nannte. Angesichts der Kritik an Teslas Cybertruck hätte sich hier Elon Musk wohl besser eine Scheibe abgeschnitten. Zuletzt gelang Giertz der sehr erfolgreiche Abschluss einer Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter für faltbare Kleiderhaken, die sie über einen Zeitraum von drei Jahren entwickelt hatte.

Auch wenn manche ihrer Erfindungen mit viel Arbeit verbunden sind, zeichnen sich ihre Videos mit Liebe zur Sache und viel Humor aus. Und immer wieder finden sich auch Umsetzungen, von denen sich auch weniger talentierte Bastler inspirieren lassen können.

Vom Tavernen-PC zum 12.000-Seiten-Buchmonster

Apropos Liebe zur Sache: Den Enthusiasmus merkt man auch Martina und Hansi an, dem norwegischen Paar hinter dem Kanal Nerdforge. Hier ist der technische Aufwand zwar oft geringer als bei Giertz, dafür steht der künstlerische Aspekt mehr im Vordergrund.

Einmal wird etwa eine Miniatur-Fantasy-Stadt in gothischem Stil hochgezogen, ein Computergehäuse, im Stil einer mittelalterlichen Taverne hergerichtet, oder ein Auto, im Stil des legendären TV-Malers Bob Ross bemalt. Aber es gibt auch durchaus fortgeschrittenere Basteleien. So bastelte Marina ihrem Hund eine Panzerung, sich selbst ein Ganzkörperoutfit im Stile von Darth Vader und auch einen Ersatz für den kleinen Finger ihrer linken Hand, den sie einige Jahre zuvor bei einem Unfall mit einer Tischkreissäge verloren hatte.

I made a 12,000 page bookbinding abomination

Nerdforge

Doch auch von dieser – Zitat – "0-von-10-Punkten-Erfahrung" ließ sich die Künstlerin und Cosplayerin nicht unterkriegen. Dementsprechend ist sie immer noch mit Freude dabei, auch wenn sie Dinge nur zum reinen Selbstzweck bastelt. So wie etwa die Zusammenführung aller 14 Bücher, über die sich die Haupthandlung der "Wheel of Time"-Saga verteilt, in einen Band mit 12.000 Seiten.

Dabei erfüllte sie unwissentlich auch den Wunsch des 2007 verstorbenen "Wheel of Time"-Erfinders Robert Jordan. Was letztlich unter der Ägide von Co-Autor Brandon Sanderson als die drei letzten Bände der Reihe erschien, hätte nämlich ursprünglich zu einem riesigen Buch werden sollen, das die Leser laut Jordan "in einer Scheibtruhe aus dem Laden rollen" müssten.

Praktikabel ist das aufwendig dekorierte Papierkonvolut aus der Nerdforge sicherlich nicht. Dafür ist es aber umso epischer. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen für das neue Jahr nicht nur Gesundheit und Glück, sondern auch viel kreativen Antrieb, um Ihre eigenen Ideen zu verwirklichen! (gpi, 1.1.2024)