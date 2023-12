Wir schreiben Freitag, den 13. Eine schwarze Katze quert von links den Weg. Wer an dieser Stelle postwendend kehrtmacht und sich lieber wieder ins Bett legt, bevor ein noch größeres Unglück geschieht, dürfte zu den Menschen gehören, die stark abergläubisch sind.

Bringen schwarze Katzen an einem 13. Unglück? Wenn man im Haushalt über sie stolpert, ja. Ansonsten eher nicht, wie Analysen von Unfallzahlen zeigen. AP

Die Liste an unerklärlichen Erfahrungen, die viele schon einmal am eigenen Leib erlebt haben oder zumindest aus ihrem Bekanntenkreis vom Hörensagen kennen, ist lang: die unheilvolle Vorahnung, dass ein lieber Angehöriger gestorben ist; die Heilung einer Krankheit durch bloße Energieübertragung, etwa durch Berührung; oder die berühmt-berüchtigte Gedankenübertragung, wenn nach Monaten justament genau jene Person anruft, an die man gerade gedacht hat.

Umfragen zeigen, dass im Schnitt knapp ein Drittel an übersinnliche Phänomene wie Telepathie und Wunderheilungen glaubt oder sich als abergläubisch bezeichnet. Die Zahlen in Österreich und Deutschland sind ähnlich und bleiben seit Jahren konstant. Auffallend ist, dass doppelt so viele Frauen an paranormale Phänomene glauben. Eine Ausnahme sind Ufosichtungen und Ereignisse, die außerirdisches Leben betreffen. Hierbei gibt es deutlich mehr Nennungen durch Männer.

Suche nach Erklärungen

Während die Parapsychologie seit dem 19. Jahrhundert meist ergebnislos versucht, wissenschaftliche Beweise für außersinnliche Wahrnehmungen zu finden und dafür sogar die Quantenphysik bemüht, gibt es für viele Ereignisse auch profane psychologische Erklärungen. "Wir Menschen versuchen stets, einen Zusammenhang zwischen dem eigenen Verhalten und Geschehnissen herzustellen", sagt der Psychologe Andreas Hergovich, der an der Uni Wien zum Thema Aberglauben und paranormale Phänomene forscht.

Die scheinbare Kontrolle am Roulettetisch kann trügerisch sein. Getty Images/iStockphoto

Wenn man das an sich Unerklärliche oder nicht Vorhersehbare erklären könne, sei es nun ein Lottogewinn oder ein unerwartetes Unglück, erhalte man dadurch zumindest eine Illusion von Kontrolle. Dasselbe gelte für Alltagssituationen wie eine Prüfung, einen Wettkampf oder auch am Roulettetisch, wo viele auf Glücksbringer oder ein ritualisiertes Verhalten setzen, um die Situation besser bewältigen zu können. "Solange das nicht zu einem zwanghaften oder gefährlichen Verhalten wie etwa bei medizinischen Behandlungen führt und etwa zu mehr Selbstsicherheit in einer Situation beiträgt, ist dagegen nichts einzuwenden", sagt Hergovich.

Auch der Medienpsychologe Bernad Batinic von der JKU Linz ortet beim Menschen den Wunsch nach "runden Erzählungen". Das treffe sowohl auf lebensphilosophische Fragen zu, etwa um den Sinn des Lebens zu verstehen oder einen Schicksalsschlag durch eine höhere Kraft schlüssig erscheinen lassen zu können. Aber auch bei komplexen Sachverhalten sei dieser Wunsch stark ausgeprägt, wie etwa die Pandemie gut gezeigt habe. "Während sich wissenschaftliche Forschung oft schwer mit einfachen Erklärungen tut, liefern pseudowissenschaftliche Erklärungen im Normalfall eine schöne, runde Geschichte", erklärt Batinic. Das sei auch bei Verschwörungserzählungen so, wo Widersprüchliches meist über eine imaginäre fremde Macht wegargumentiert werden könne.

Paranormale Ereignisse existieren, zumindest in unserem Erleben. Getty Images/iStockphoto

Ein Problem des menschlichen Gehirns ist Batinic zufolge zudem unsere völlig falsche Einschätzung von Wahrscheinlichkeiten. "Egal ob beim Lotto, im Kasino oder bei einem anderen Glücksspiel: Wir überschätzen die subjektive Gewinnwahrscheinlichkeit deutlich", sagt Batinic. Auch dieses Phänomen könne man auf andere Bereiche umlegen. Äußerst unwahrscheinliche Erklärungen, die noch dazu in das eigene Weltbild oder zur vorgefertigten Meinung passen, würden uns deshalb oft logisch und realistisch erscheinen, auch wenn diese wenig Sinn ergeben.

Für Hergovich gehen mathematische Erklärungsversuche aber ohnehin am Kern paranormaler Phänomene vorbei. Statistisch gesehen gebe es schlicht keine Wunder, denn jedes Ereignis könne mit einer Wahrscheinlichkeit eintreten, die mit dem Zufall kompatibel sei. Unabhängig davon bleibe die subjektive Bedeutung des Erlebten bestehen und könne nicht wegrationalisiert werden. Das sei gewissermaßen ein Mangel der kühlen Wissenschaft, dass sie die Bedeutung von Ereignissen für das persönliche Erleben nicht erklären könne. "Das Phänomen der Verliebtheit etwa mag über neurologische und chemische Prozesse im Körper beschreibbar sein, das subjektive Empfinden kann damit aber nicht eingefangen werden", sagt Hergovich.

Die unheilvolle Vorahnung

Auch die Vorahnung eines Todesfalls könne man rational als Erinnerungstäuschung oder verzerrte Erinnerung an die Koinzidenz wegerklären. "Vermutlich hat man sich schon oft Sorgen gemacht, dass der Opa stirbt, nur ist es dann nie eingetreten, also vergisst man das schnell wieder", gibt Hergovich ein Beispiel. Die Verblüffung über den Zufall sei aber in jedem Fall real. Sein Zugang zur Parapsychologie sei deshalb differenziert: "Naturwissenschaftlich gesehen kann es keine paranormalen Phänomene geben. Im Erleben gibt es diese aber allemal."

Können wir mit Verstorbenen kommunizieren oder ihre Signale aus dem Jenseits empfangen? Die Fragestellung bleibt kompliziert Getty Images/iStockphoto

Die Welt und das Leben seien, anders als es die Aufklärung suggeriert, eben nicht durchrationalisierbar. Stehsätze wie "Glauben ist nicht wissen", die Glaube mit Irrationalität gleichsetzen, haben für Hergovich mit der Realität folglich wenig zu tun: "Gläubigkeit gehört zum Menschen dazu, gerade auch in der Wissenschaft. Die meisten wissenschaftsgläubigen Menschen haben bei vielen Themen auch keine Ahnung von dem, an was sie glauben." Sie würden darauf vertrauen, dass Studien nach wissenschaftlichen Kriterien durchgeführt werden und man diesen Glauben schenken dürfe. Und das gelte natürlich auch für die Forschenden selbst, die nicht jedes Experiment selbst durchführen können.

Warum Religion, Spiritualität, aber auch das Fasziniertsein von scheinbar übersinnlichen Erfahrungen und Aberglauben quer durch alle Bevölkerungsschichten weiter präsent sind, dürfte nicht zuletzt dem Umstand geschuldet sein, dass einige der größten Fragen des Universums unbeantwortet bleiben. "Warum ist überhaupt irgendetwas und nicht vielmehr nichts? Das ist ein großes Rätsel, das wohl nicht so bald gelöst werden kann. Und von solchen Rätseln gibt es einige", sagt Hergovich. "Vielleicht müssen wir einfach einsehen, dass inkompatible Vorstellungen nebeneinander existieren müssen." (Martin Stepanek, 25.12.2023)