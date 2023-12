Zahlungsverpflichtungen von bis zu 500 Millionen US-Dollar stünde ein Vermögen von einer bis zehn Millionen Dollar entgegen, so der New Yorker Ex-Bürgermeister

Giuliani hatte mit allen juristischen Mitteln versucht, Donald Trump im Amt zu halten. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/KEVIN

Washington – Der Ex-Anwalt von Donald Trump und frühere Bürgermeister von New York, Rudy Giuliani, ist pleite. Das wurde am Freitag bekannt, nachdem er zwei Tage zuvor zu einer Schadenersatzzahlung in Höhe von 148 Millionen US-Dollar an zwei Wahlhelferinnen verpflichtet worden war, die er fälschlicherweise des Wahlbetrugs bezichtigt hatte.

Vor einem Insolvenzgericht in New York sagte Giuliani, er habe Zahlungsverpflichtungen zwischen 100 Millionen und 500 Millionen US-Dollar. Dem stünde ein Vermögen zwischen einer und zehn Millionen Dollar gegenüber. Geld schuldet Giuliani demnach nicht nur den Wahlhelferinnen aus dem Bundesstaat Georgia, sondern unter anderem auch US-Präsident Joe Biden und dessen Sohn Hunter. Eine Million Dollar schulde er den Regierungen der USA und des Staates New York. Zwei Millionen Dollar Prozesskosten seien auch noch nicht bezahlt.

Weitere Klagen am Laufen

Giuliani hatte versucht, die Wahlniederlage von Ex-Präsident Donald Trump aus dem Jahr 2020 mittels – erfolgloser – Rechtsstreits zu bekämpfen. Für seine Anschuldigungen gegen Wandrea Moss und ihre Mutter Ruby Freeman, zwei Wahlhelferinnen im Bundesstaat Georgia, muss er nun 148 Millionen Dollar Schadenersatz zahlen.

In Georgia erhob ein örtlicher Staatsanwalt zudem Anklage wegen Erpressung im Rahmen der Präsidentschaftswahl 2020 gegen ihn und Ex-Präsident Donald Trump. Eine weitere Klage wurde von Dominion Voting Systems eingereicht, einem der größten Wahlmaschinenanbieter in den USA. Das Unternehmen geriet im Anschluss der Wahl 2020 ins Visier der Trump-Anhänger, indem behauptet wurde, die Maschinen seien manipuliert worden. Giuliani wird dabei von Dominion beschuldigt, Lügen über das Unternehmen verbreitet zu haben, um Trump im Amt zu halten. (Reuters, red, 21.12.2023)