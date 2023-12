Erstmals in der 103-jährigen Geschichte des Schönheitswettbewerbs trägt die Siegerin keine langen Haare. Und das gerät zum Politikum

Das "neue Gesicht Frankreichs", wie sie die Präsentatoren der Miss-France-Wahl am Samstag nannten, ist von kurzen Haaren umrahmt. Es gehört Ève Gilles, einer 20-jährigen Mathematik- und Informatikstudentin. Ihr brünetter Pixie-Cut ist ein Novum in der 103-jährigen Geschichte des Schönheitswettbewerbs.

Ève Gilles, die erste Miss France mit kurzem Haar, sorgt für heftige Debatten. AFP/ARNAUD FINISTRE

In den sozialen Medien gab es zuerst einigen Beifall: Die Miss-France-Wahl werde entstaubt und verliere ihren sexistischen Touch. Doch schon wenige Tage später stand die neue Miss France wegen ihrer Haare und ihrer androgynen Figur massiv unter Beschuss. Kritische Stimmen warfen den Organisatoren des Wettbewerbs vor, sie aus "Woke"-Gründen auf den ersten Platz gepusht zu haben. Nach dem Publikumsvoting war Gilles nämlich nur Dritte, erst das Jury-Voting sicherte ihr den Sieg. Die neue Miss France verkörpere "kein Schönheitsideal" mehr, sondern nur noch den Kampf um Diversität, hieß es in sozialen Foren, die zu dem Thema überkochten. Oder: "Wir stimmen nicht länger über Schönheit ab, sondern über die Woke-Ideologie dieser ultrafeministischen Frau."

Debatte um Haarlänge

Das ließ die Gegenseite freilich nicht gelten. Die Grünen-Politikerin Sandrine Rousseau, die früher kein gutes Haar an der Wahl gelassen hatte, verteidigte die Siegerin. An die Adresse der Kritiker fragte sie: "Messen wir im Frankreich des Jahres 2023 den Respekt gegenüber Frauen etwa an der Länge ihrer Haare?"

Gilles trifft die Kritik an ihrer Person, auch wenn sie sich bei einer Pressekonferenz nach der Wahl pragmatisch gab: Man könne es nicht jedem recht machen und müsse sich vor allem selbst akzeptieren. Mit ihrer Teilnahme habe sie, die auch den Titel Miss Nord-Pas-de-Calais 2023 trägt, bewusst die aktuellen Beauty-Standards aufbrechen wollen. Und ihr Sieg bei der Wahl sei die "schönste aller Antworten" auf Kritik.

Die Studentin, die nahe der Hafenstadt Dunkerque geboren wurde und Wurzeln in La Réunion hat, will sich jetzt aber wieder auf ihr Studium konzentrieren: Ihr Berufsziel Statistikerin verfolgt Gilles an der Universität Lille.

Wenn sie sich dort nicht mit linearer Algebra beschäftigt, lebt sie mit ihrer Familie in der nordfranzösischen Gemeinde Quaëdypre. Das Interesse für Zahlen liegt schon in der Familie: Ihr Vater, Bruno Gilles, ist Vermessungsingenieur. (Stefan Brändle, Manuela Honsig-Erlenburg, 22.12.2023)