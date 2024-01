Bild nicht mehr verfügbar. Hella von Sinnen, Hugo Egon Balder und "Tortenmädchen" Regine Weissbarth posieren mit Torten bei der RTL-Show "Alles Nichts Oder?!" imago images/Horst Galuschka

1984

George Orwell sah das nicht kommen. Am 2. Jänner 1984 erlebte der Sender RTL+ seine Geburt. Die erste Frequenz – Kanal 7 in Dudelange (Luxemburg) – konnte von rund 200.000 Haushalten technisch empfangen werden. 1988 erteilte Nordrhein-Westfalen dem mittlerweile nach Köln übersiedelten Unternehmen eine Erstlizenz, mit der rund fünf Millionen deutsche Haushalte erreicht werden konnten. In Österreich war RTL rasch über Kabelnetze zu sehen, RTL Austria mit eigenem Werbefenster gibt es seit 1996 – die "Krone" hält 50 Prozent an der Österreich-Vermarktung. Die RTL Group nennt sich heute Europas Marktführer im werbefinanzierten Fernsehen und in der TV-Produktion. Zur Mediengruppe gehören heute weltweit 52 Fernsehsender und 29 Radiostationen, sowie Produktionsgesellschaften.

"Alles Nichts Oder?!"

Mit der Lizenz zum Senden in Deutschland starteten legendäre Eigenproduktionen, darunter die berühmte Tortenshow. Hugo Egon Balder und Hella von Sinnen übertrumpften einander mit flotten Sprüchen und sinnlosen Spielen. Zu gewinnen gab es Torten – Schwarzwälderkirsch?, der Verlierer bekam sie hinter einer Fotowand ins Gesicht geklatscht. Nie wieder war Show so radikal und brachial-komisch. Tschaka Tschaka!

Bertelsmann

Seit dem Börsengang im April 2013 hält der deutsche Medienriese 76,4 Prozent der Aktien der RTL-Gruppe.

"Big Brother"

Als das Format 2000 erstmals ausgestrahlt wurde, sahen viele den Untergang nahen. Wildfremden Menschen, die einander auch noch nie gesehen haben, beim Leben im Container zusehen. Und alles wird gefilmt. Von Voyeurismus und totaler Überwachung war die Rede. Heute zieht alle drei Monate irgendwer irgendwo ein und lässt sich dabei filmen. Aufregung verursacht das keine mehr.

Larissa Marolt, 2014 tapfere Kandidatin bei "Ich bin ein Star, holt mich hier raus". RTL

Dschungelcamp

C-Promis hungern, streiten und kämpfen im australischen Busch – mit dem Format "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" beglückt RTL seine Zuseher und Zuseherinnen bereits seit dem Jahr 2004. Auch einige Promis aus Österreich haben mit Maden und Känguruhoden im australischen Busch Bekanntschaft gemacht. Mausi Lugner, Larissa Maroldt, Helmut Berger, Sonja Kirchberger. "IBES", wie das Format eigentlich abgekürzt heißt, startet am 19. Jänner 2024 neu.

"Explosiv – Der heiße Stuhl"

Etwas unglücklicher Name einer frühen Form der später stark forcierten Krawallshows. Ein Gast nahm eine provokante Position ein, zunächst fünf, später vier waren anderer Meinung. Es flogen jedes Mal die Fetzen. Regisseur Rosa von Praunheim sorgte für einen Skandal, als er Hape Kerkeling und Alfred Biolek gegen deren Willen als homosexuell outete. Die Sendung lief von 1989 bis 1994. Eine Neuauflage fand 2016 mit dem Gast Thilo Sarrazin statt. Die Erwartungen wurden jedoch nicht erfüllt, es blieb dabei.

Formel 1

Ab 1991 sorgte die Formel 1 für verlässliche Spitzenquoten. RTL dehnte das Rennen mit Vor- und Nachberichterstattung stundenlang aus. Ein Brauch, der heute bei Sportübertragungen Standard und Teil der viel gepriesenen "Eventkultur" ist. 2023 ließ RTL davon ab und rückte als Sublizenznehmer von Sky ab. 2024 wird die Zusammenarbeit offenbar wieder aufgenommen.

Während John (Felix von Jascheroff) ahnungslos den Tag mit Laura (Chryssanthi Kavazi) genießt, schickt diese Moritz mit einer heiklen Fracht nach Paris. So geschehen im Spielfilm-Special von "GZSZ" auf RTL. RTL

"Gute Zeiten, schlechte Zeiten"

Yvonne muss Lukas schlechte Nachrichten überbringen, Emily geht eine neue Partnerschaft ein, Philip und Jessica küssen sich. Das Leben ist ein Auf und Ab in dieser stilprägenden Daily Soap. Der jüngste Coup: RTL verspricht einen Ableger für Kids. Das Ur-"GZSZ" geht hingegen auf die 8000. Folge zu und ist so ähnlich wie die Zombies aus "The Walking Dead": nicht umzubringen!

Hinter Gittern

Dem Einfallsreichtum sind ja keine Grenzen gesetzt, und so unterhielt RTL ab 1997 mit "Hinter Gittern – Der Frauenknast". Gezeigt wurde in der Gefängnis-Soap der Kampf der Insassinnen gegeneinander oder gegen die Gefängnisleitung. Die Serie mit teilweise absurden Handlungssträngen kam gut an und lief zehn Jahre lang.

Information

Nein, es geht bei RTL nicht immer nur um Unterhaltung und Krawall. Natürlich gibt es auch Informationssendungen. Diesbezüglich hat der Sender in den vergangenen Jahren gut eingekauft: Von der ARD wechselten Jan Hofer (vormals "Tagesschau") und Pinar Atalay (früher "Tagesthemen") zum Kölner Sender. Politikchef Nikolas Blome war früher bei "Bild" und "Spiegel".

Kloeppel, Peter

Wo immer Nachrichten bei RTL draufstand, war Peter Kloeppel drin. Landtagswahl, Bundestagswahl, 9/11, Golfkrieg – der News-Anchor war überall dabei und verhalf dem als seicht verschrienen Sender zu Seriosität und Respekt. 2001 gründete der 65-Jährige die RTL-Journalistenschule für TV und Multimedia, er setzt sich für Lesekompetenz ein. Guter Mann.

Frauke Ludowig berichtete in "Exklusiv" über Schön und Reich. ETERNA

Ludowig, Frauke

Die Mutter aller Klatschtanten. Seit 1994 moderiert sie "Exklusiv – das Starmagazin" und berichtet aus der Welt der Schönen und Reichen. Wenn Prinzen oder Prinzessinnen heiraten, ist sie natürlich auch dabei und somit längst selbst zu einer Celebrity geworden.

Mallorca

Mallorca, das inoffizielle 17. deutsche Bundesland darf im RTL-Kosmos nicht fehlen. Es gilt über "Sauf-Touris" am Ballermann ebenso zu berichten wie über Luxus-Makler. Die Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) mit dem offenbar unverzichtbaren Dieter Bohlen sucht ebenfalls auf der Sonneninsel "Malle" nach Gesangstalenten. Und Bohlen hat dort auch eine Wohnung. Wie praktisch.

Nachmittagstalk

Hilfe, mein Kaktus spricht mit mir! Nimmersatt – ich brauche jede Woche einen neuen Mann. Oder: Ich liebe meine Waschmaschine. Es gab in den Neunzigerjahren nichts, was nicht am Nachmittag vor johlendem Publikum besprochen wurde. Hans Meiser und Bärbel Schäfer waren die Stars der täglichen Dosis Fremdscham.

Medienmanager Gerhard Zeiler, Medienmanager.

Österreicher

Den Aufstieg von RTL haben viele Österreicher geprägt, diese drei an führender Stelle: Helmut Thoma war von Anfang an dabei und bis 1998 Generaldirektor. Dann übergab er den Posten an Gerhard Zeiler, davor ORF-Generalintendant, heute President International (mit Fokus TV) beim US-Konzern Warner Bros. Discovery. Hans Mahr war ab 1994 Infodirektor, New-Media-Chef, stellvertretender CEO. Thoma hat das Geschäftsmodell des jungen Senders mit dem legendären Satz beschrieben: "Im Seichten kann man nicht ertrinken."

Preis

Der Preis kann bei RTL nur eines sein: nämlich heiß. Und wem da nicht sofort Harry Wijnvoord einfällt, der war nicht dabei. Der Niederländer moderierte in den Neunzigerjahren die Show "Der Preis ist heiß", bei der Kandidatinnen und Kandidaten den Wert von allen möglichen Produkten erraten mussten. Wer Glück hatte, bekam auch noch ein "nigelnagelneues" Auto. Die Sendung verschwand 1997 nach 1873 Folgen in der Versenkung und wurde 2022 aus selbiger zurückgeholt. Seither preist Harry Wijnvoord seinen Kram bei RTL plus an.

Scripted Reality

Ein Drehbuch, das die Realität beschreibt, was ist denn das? RTL machte es möglich und gaukelte "Echtheit" vor. Laiendarsteller spielten fiktive Konflikte nach, bei RTL hieß das "Mitten im Leben" oder "Familien im Brennpunkt". Sie gelten bis heute durchwegs als Tiefpunkte der Unterhaltungskultur.

"Tutti frutti"

Legendäre Erotik-Gameshow, bei der sich Kandidatinnen und Kandidaten vor der Kamera auszogen. Die Strippokershow wird bis heute mit RTL und ihrem Gastgeber Hugo Egon Balder in Verbindung gebracht und kam auf bemerkenswerte 150 Folgen.

Unterschichtenfernsehen

Abwertende Bezeichnung für Privatsender wie RTL und Sat.1, erstmalig verwendet vom Satiremagazin "Titanic", von Bildungsschnösel Harald Schmidt willfährig aufgenommen und verbreitet, dabei gänzlich ignorierend, dass bei weitem nicht nur vermeintlich einkommensschwache und bildungsferne Mitglieder der Gesellschaft sich den seichten Inhalten widmeten.

#Verafake

"Robin, der einsame Eisenbahnfreund" sucht eine Frau. Was nach Kuppelshow klingt, wurde 2016 für RTL unter dem Hashtag Verafake zur Blamage. ZDF-Satiriker Jan Böhmermann schmuggelte zwei Schauspieler in die von Vera Int-Veen moderierte Sendung "Schwiegertochter gesucht" und demonstrierte, wie RTL sämtliche Kontrollmechanismen fallen ließ, um am Datingmarkt schwer vermittelbare Kandidaten vorzuführen.

Wer wird Millionär?

Die beliebteste deutsche Quizshow feiert 2024 ebenfalls Jubiläum: Im September 1999 lud Günther Jauch den ersten Kandidaten zum Millionenspiel. Begriffe wie "Telefonjoker", "Publikumsjoker" und "Fifity-fifty-Chance" sind mittlerweile Allgemeingut. Ein Ende ist nicht in Sicht, ebenso wenig wie in der österreichischen Variante "Millionenshow" mit Armin Assinger im ORF.

Zeitgeschichte

Trashig, bunt, seicht – derart sehen Kritikerinnen und Kritiker RTL. Doch es gibt gelegentlich auch anspruchsvolle Produktionen zur Zeitgeschichte. So glänzte Lars Eidinger in der Serie "Faking Hitler" über die gefälschten Hitler-Tagebücher im "Stern". Und vor der Bundestagswahl 2021 legte der Sender eine fünfteilige, sehr sehenswerte Doku über Angela Merkel vor. (Birgit Baumann, Doris Priesching, 1.1.2023)