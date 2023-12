Es weihnachtet sehr. Und ein weiteres Jahr neigt sich seinem Ende zu: ein Jahr, in dem erneut Berichte über sexuellen Missbrauch in der Kirche Schlagzeilen machten. Diesmal vor allem in Österreich und der Schweiz, aber auch anderswo. Irgendwie scheint es, als nehme dieser Skandal nie ein Ende. Und vielleicht ist es ja auch so. Es macht ein wenig fassungslos, dass eine Institution, in der so schwerwiegende Verbrechen so verbreitet waren und zum Teil noch sind, sich immer noch als moralische Instanz aufspielt.

Zehntausende Gläubige haben der Kirche den Rücken gekehrt. via REUTERS/ REUTERS ATTENTION EDITORS

Man kann sich fragen, ob es eine solche Kirche noch braucht, ob sie noch eine Zukunft hat. Zehntausende Gläubige haben diese Frage längst beantwortet und sind aus dem Verein ausgetreten. Was es hingegen ganz sicher noch braucht, mehr denn je, ist die Botschaft der Kirche – nicht nur der katholischen, sondern aller christlichen Kirchen. Etwas mehr Nächsten- statt Selbstliebe, etwas mehr Demut statt Selbstherrlichkeit, etwas mehr Solidarität mit den Armen statt Egoismus der Satten. In diesem Sinne: frohe Weihnachten! (Dominik Straub aus Rom, 22.12.2023)