In der Weihnachtsgeschichte des Koran bringt Maria Jesus in völliger Einsamkeit auf die Welt. IMAGO/VINCENZO CATENA

Mit Palmen, Datteln und Maria, aber ohne Josef: Auch der Koran kennt eine Weihnachtsgeschichte. Das Jesuskind wird darin aber nicht in einer Krippe in Betlehem, sondern in völliger Einsamkeit geboren – als Prophet und nicht als Sohn Gottes. Der Koran erzählt die Geschichte so:

Maria (im Koran "Maryam") wird eines Tages von einem "Boten des Herrn" verkündet, einen Sohn zu gebären. Wie die Maria der Bibel war auch sie ist zu dem Zeitpunkt eigentlich Jungfrau, sie wird dennoch schwanger. Aus Scham über eine uneheliche Schwangerschaft zieht sie sich an einen "entlegenen Ort" zurück und bringt ganz alleine unter Palmen Jesus (im Koran "Isa") auf die Welt. Als Trost für Marias Schmerzen lässt Gott Datteln wachsen und eine Wasserquelle entspringen.

Im Islam gilt Jesus als Prophet, nicht als Sohn Gottes. Als einzige im Koran namentlich genannte Frau nimmt zudem Maria eine besondere Rolle ein: Sie ist zwar die Mutter Jesu, viel mehr aber ist Jesus "der Sohn Marias". Diese explizite Benennung Jesu an mehreren Stellen im Koran unterstreicht die wichtige Stellung Marias, denn normalerweise wird dort Männern der Name ihres Vaters angefügt. (Viktoria Kirner, 22.12.2023)