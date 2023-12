Nach einem nicht sehr tollen Jahr 2023 für die Neos – kein Einzug bei der Landtagswahl in Kärnten, in Salzburg flog die Partei aus der Regierung und aus dem Landtag – lächelnd Optimismus verbreiten: Check. Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger war Donnerstagabend in der "ZiB 2" bei Margit Laufer zu Gast und gab dort recht eloquent und wortreich die Positionen der Neos wieder. Ihr Motto, das sie mehrfach wiederholt: "Aufstehen, Krone richten, weitergehen". Inhaltlich ging es zunächst – eh klar – um das Amtsgeheimnis, ihre Partei hat sich ja seit langem für dessen Abschaffung eingesetzt.

Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger war Donnerstagabend zu Gast in der "ZiB 2". Screenshot: ORF-TVThek

Und doch zögert Meinl-Reisinger, das liege auch daran, dass sie den Entwurf bis jetzt nicht kenne ("Es ist typische Art des Arbeitens dieser Bundesregierung, dass man Sachen medial verbreitet"). Um dann zu kritisieren, dass der Entwurf die ländliche Bevölkerung diskriminiere, sie verwendet den schönen Begriff "Dunkeldörfer". "Warum sollte es eine Zwei-Klassen-Informationsfreiheit geben?", fragt sie zu Recht und macht sich Sorgen, weil es keinen Informationsfreiheitsbeauftragten gibt. Da werde es mühsam, dieses Recht durchzusetzen.

Seltenes Lob für die Regierung hat sie beim Thema Corona und dessen Aufarbeitung übrig, nämlich dafür, dass hier die Akademie der Wissenschaften einbezogen wurde und nicht parteipolitisch aufgearbeitet worden sei. Auch wenn sie sich mehr erwartet habe als jenes Ergebnis, dass die Kommunikation schlecht gewesen sei. Sie gibt sich hier durchaus ein wenig selbstkritisch, "gerade in der Frage des Impfens habe ich vielleicht auch nicht immer den richtigen Ton getroffen", das "bedauere ich zutiefst". Alle sollten sich die Frage stellen – "auch die FPÖ bitte" –, was man gemeinsam tun könne, um gegen die Wissenschaftsskepsis zu arbeiten und eine positive Stimmung in Richtung Impfungen zu schaffen.

ZIB 2: NEOS-Vorsitzende zieht Bilanz

ORF

Warum die Neos nicht so richtig vom Fleck kommen? "Wir schaffen das", sagt sie wieder recht optimistisch und will "nicht selbstgenügsam" werden und alles daransetzen, dass wir "eine positive Alternative bieten zu dem Jammertal der Politik, das derzeit zu sehen ist". In einer Demokratie gehe es darum, dass alle zusammenarbeiten können, in Sachfragen würden die Neos mit allen Parteien zusammenarbeiten, "eine Koalition mit der FPÖ kann ich mir nicht vorstellen, weil dieser Populismus einfach keine Lösung bringt".

Eine Koalition mit der FPÖ schließt sie also weiterhin aus, mit allen anderen Parteien müsse man in der Lage sein, in einer Demokratie Kompromisse zu finden. Generell möchte sie "eine Lanze brechen für den Kompromiss". Beim Thema Steuern wiederholt sie einmal mehr die Neos-Position: "Österreich hat kein Einnahmenproblem, sondern ein Ausgabenproblem." Steuern müssten gesenkt werden, "anstatt wöchentlich neue Steuern" zu präsentieren. Mit der Steuerlast funktioniere das "Aufstiegsversprechen" nicht mehr, "es muss eine Trendumkehr geben". Inhaltlich also nichts Neues. (Astrid Ebenführer, 22.12.2023)