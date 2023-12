Der Vorfall soll sich im Zuge von Dreharbeiten zu "Fast Five" im Jahr 2010 ereignet haben. Diesels Anwalt bestreitet die Vorwürfe

Vin Diesel bei einer Zeremonie am Hollywood Walk Of Fame im vergangenen Mai. AP

Hollywood – US-Schauspieler Vin Diesel (56), Star der "Fast & Furious"-Reihe, ist von einer früheren Assistentin verklagt worden. Die Frau reichte die Klage mit Vorwürfen sexueller Nötigung und anderer Vergehen bei einem Gericht in Los Angeles ein. Das Portal "Deadline.com" verlinkte die Klageschrift, "Vanity Fair" hatte zuerst darüber berichtet. Diesels Anwalt bestreitet die Anschuldigungen.

Die Klägerin beschreibt darin einen angeblichen Vorfall im Jahr 2010 in einem Hotel in Atlanta (Georgia), als "Fast Five" gedreht wurde. Nach einer Party sei Diesel übergriffig geworden und habe sie sexuell belästigt. Sie habe sich gewehrt, sei aber von dem Schauspieler überwältigt worden. Wenig später habe sie von seiner Schwester Samantha Vincent, Chefin der Produktionsfirma OneRace Productions, eine Kündigung erhalten.

Die Frau klagt unter anderem auch wegen Diskriminierung, Zufügen seelischen Leids und unrechtmäßiger Kündigung. Sie fordert eine Entschädigung in nicht genannter Höhe.

"Ich möchte ganz klar sagen, dass Vin Diesel diese Behauptungen kategorisch und in vollem Umfang bestreitet", teilte sein Anwalt Bryan Freedman mit. "Dies ist das erste Mal, dass er von dieser mehr als 13 Jahre alten Behauptung einer angeblichen, für neun Tage angestellten Mitarbeiterin hört. Es gibt eindeutige Beweise, die diese haarsträubenden Behauptungen vollständig widerlegen."

Diesel ist seit 2007 mit dem Model Paloma Jiménez (40) liiert. Das Paar hat zwei Töchter und einen Sohn. (APA, red, 22.12.2023)