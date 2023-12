Auch Gemeinden in Salzburg und Tirol sind von den Auswirkungen des Sturms betroffen. In Oberösterreich wurden Böen von bis zu 116 km/h gemessen

In Hamburg sorgten heftige Regenfälle für Hochwasser. EPA/FABIAN BIMMER

In der Nacht auf Freitag hat das Sturmtief Zoltan für schwere Schäden in Teilen Österreichs gesorgt. Besonders betroffen ist Oberösterreich. In Summe wurden bis 2.00 Uhr rund 3.400 Einsatzkräfte von 230 Feuerwehren zu 400 Einsätzen gerufen. Aufgrund der rund 300 Notrufe allein vor Mitternacht wurde das Personal in der Landeswarnzentrale vervierfacht.

Hart getroffen wurden das Inn-, das Hausruck- und das Traunviertel. Sturmböen von bis zu 116 km/h wurden gemessen. Berichte über Verletzte liegen aus Oberösterreich derzeit nicht vor. Kurz vor Mitternacht waren laut dem ORF bis zu 35.000 Haushalte ohne Strom, in der Früh waren noch rund 3.500 betroffen. Feuerwehren mussten laut "OÖN" vorwiegend Verkehrswege freimachen, die von umgestürzten oder entwurzelten Bäume blockiert waren. Zudem mussten sie abgedeckte Dächer sichern.

Im Bezirk Vöcklabruck wurde ein Fahrzeug von umgestürzten Bäumen eingeschlossen. Alle Insassen konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. In der Gemeinde Hartkirchen (Bezirk Eferding) war vorerst eine Siedlung mit acht Häusern nicht erreichbar, da mehrere umgeknickte Bäume die einzige Zufahrtsstraße blockierten. Das stürmische Wetter soll noch bis Samstag anhalten.

Obus-Lenkerin in Salzburg verletzt

Auch in Salzburg und Tirol gab es schwere Sturm- beziehungsweise Orkanböen. In Salzburg sorgte Zoltan für rund 120 Feuerwehreinsätze. Betroffen waren vor allem der Flachgau und die Landeshauptstadt. Im Stadtteil Liefering stürzte ein Baum auf einen vorbeifahrenden Obus. Dabei wurde die 55-jährige Lenkerin verletzt. Die Berufsfeuerwehr befreite nach Stromausfällen Personen aus steckengebliebenen Liften, am Flughafen Salzburg wurden vereinzelt Maschinen umgeleitet und Flüge gestrichen.

Laut Landesfeuerwehrkommando hatten es die rund 620 Einsatzkräfte vor allem mit umgestürzten Bäumen, abgerissenen Ästen und abgestürzten Dach- und Fassadenteilen zu tun, die Straßen blockierten. In Bürmoos (Flachgau) wurde eine Garnitur der Salzburger Lokalbahn wegen umgestürzter Bäume und Leitungsschäden geräumt. Die Strecke war am Morgen noch gesperrt. Die Wetterwarnung des Katastrophenschutzes bleibt auch am Freitag und Samstag noch aufrecht. Es werden weiter Sturm, Schnee und Regen erwartet. Menschen sollten Wälder und Parkanlagen meiden, auf Ski- und Schneeschuhtouren abseits der gesicherten Pisten verzichten und im Straßenverkehr ihre Fahrweise den Verhältnissen anpassen.

Gesperrte Straßen im Erzgebirge

Umgestürzte Bäume sorgten Freitagfrüh für erheblichen Stau auf der Tauernautobahn (A10), wie der ÖAMTC der APA mitteilte. In Fahrtrichtung Villach stürzten mehrere Fichten auf die rechte Fahrbahn bei Kilometer 4, die nun weggeräumt werden müssten, so eine Sprecherin. Es kam zu erheblichem Rückstau, der bis zur Westautobahn (A1) reichte.

Zahlreiche Bäume sind im Erzgebirge umgestürzt. IMAGO/André Maerz

In Tirol traf der Sturm besonders die Bezirke Schwaz und Kufstein. Laut der "Tiroler Tageszeitung" gingen um 5.30 Uhr am Freitag um den Achensee die Lichter aus. Die Störung sei wieder behoben worden. Betroffen sind demnach auch die Gemeinden Brixlegg, Erl und Kössen.

Auch in Wien gab es mehr Arbeit für die Feuerwehr. Von 210 Einsätzen waren 80 auf den Sturm zurückzuführen, hieß es auf APA-Anfrage. Grobe Schäden wurden aber keine verzeichnet.

In Deutschland sorgte das Sturmtief für gesperrte Straßen im Erzgebirge im Bundesland Sachsen. Die freiwilligen Feuerwehren mussten zahlreiche umgestürzte Bäume beseitigen, die Fahrbahnen und Straßen blockierten. In Hamburg folgte auf starke Regenfälle in der Nacht auf Freitag Hochwasser. Der Bahnverkehr ist vom Sturm bereits seit Donnerstag heftig betroffen. Auch im Bundesland Nordrhein-Westfalen mussten Hilfs- und Rettungskräfte zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. (APA, red, 22.12.2023)