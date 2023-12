Disney muss einem Gerichtsurteil zufolge einen Urheberrechtsschadenersatz in Höhe von 595.000 US-Dollar an das Softwareunternehmen Rearden zahlen. Die Geschworenen eines Gerichts in Oakland im US-Staat Kalifornien kamen am Donnerstag zum Schluss, dass Disney die Gesichtserkennungssoftware MOVA Contour von Rearden LLC ohne Genehmigung für die Realverfilmung von "Die Schöne und das Biest" aus dem Jahr 2017 verwendet hat.

Disney kommt günstig davon

Wie der Anwalt des Software-Unternehmens, Steve Berman, mitteilte, sprachen die Geschworenen der Firma mehr als 250.000 US-Dollar Schadenersatz zu und empfahlen Disney, zusätzlich 345.000 US-Dollar aus dem Gewinn des Films zu zahlen. Ein Disney-Sprecher sagte, das Unternehmen sei erfreut darüber, dass das Gericht Reardens ursprünglichen Antrag auf 38 Millionen US-Dollar Schadenersatz abgelehnt habe. (APA, 22.12.2023)