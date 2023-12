Start mit "Weihnachtshits aus Bad Ischl" am Samstag - "Ischl persönlich" von Günter Kaindlstorfer am Stephanitag - "Ö1 Wanderbühne" - 3sat-Thementag am 4. Februar

Bad Ischl/Gmunden - Am Samstag startet der ORF seinen multimedialen Schwerpunkt zur Europäischen Kulturhauptstadt Bad Ischl Salzkammergut 2024. Fanny Stapf präsentiert in ORF 1 (19 Uhr) zeitversetzt "Weihnachtshits aus Bad Ischl", die von Julian le Play & Band, Ina Regen, OSKA und Cesár Sampson im Kurpark gespielt werden. Bereits am Stephanitag (26. Dezember) folgen die nächsten Sendungen, ehe dann am 20. und 21. Jänner das Eröffnungswochenende im Mittelpunkt steht.

Konditorei Zauner in Bad Ischl. Foto: ORF/Clever Contents

"Ischl persönlich" von Günter Kaindlstorfer

Am 26. Dezember ist um 9.05 Uhr das Porträt "Ischl persönlich" von Günter Kaindlstorfer in ORF 2 zu sehen. Der gebürtige Bad Ischler und bei der Wahl zu den Journalisten des Jahres frisch gekürter Sieger in der Kulturkategorie, hat einige jener Menschen interviewt, die das kulturelle Leben der Kulturhauptstadt prägen - vom Cafetier Philipp Zauner über den Jazzenthusiasten Emilian Tantana bis zum Eisenbahner und TikTok-Star Tobias Leitner. Um 9.50 Uhr folgt die Spieldokumentation "Franz Lehár - Immer nur Lächeln" von Thomas Macho über den 1948 in Ischl verstorbenen Komponisten, dessen Werke die kaiserliche Sommerresidenz zum Operettenmekka machten, um 10.45 Uhr "Dein ist mein ganzes Herz" - Die schönsten Melodien von Franz Lehár", ein ebenfalls von Macho fürs Fernsehen in Szene gesetztes Konzert aus dem Theater an der Wien aus dem Jahr 2020, bei dem Manfred Honeck die Wiener Symphoniker dirigierte.

"Ischler Walzer" beim Neujahrskonzert

Beim Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker (1. Jänner 2024, 11.15 Uhr in ORF 2) wird nicht nur Jahresregent Anton Bruckner gewürdigt, sondern mit dem "Ischler Walzer" von Johann Strauß Sohn samt Tanzeinlage des Wiener Staatsballetts in der Kaiservilla und im Marmorschlössl auch auf die Kulturhauptstadt Bezug genommen. Am 7. Jänner begibt sich auf ORF 2 eine von Florian Gebauer gestaltete Ausgabe der ORF-Reihe "Der Geschmack Europas" auf kulturkulinarische Spurensuche in der Region, danach steht bei "Oscar Straus - Der Mann ohne Grenzen" der 1954 in Bad Ischl gestorbene Operettenkomponist im Zentrum.

Bad Ischl im Kulturmontag ...

Anlässlich des großen Eröffnungswochenendes am 20. und 21. Jänner präsentiert eine "kulturMontag"-Dokumentation am 22. Jänner um 23.25 Uhr (ORF 2) eine Zusammenfassung der Highlights der Open-Air-Bühnenshow. Am 22. Jänner resümiert bereits um 19.45 Uhr in ORF 3 ein "Kultur Heute Spezial" das Kulturhauptstadteröffnungswochenende, darüber hinaus wird das Magazin regelmäßig über die Ereignisse berichten. Für den Frühling sei zudem eine "kulturMontag"-Spezialausgabe aus Bad Ischl geplant, hieß es in einer ORF-Aussendung. 3sat widmet sich am 4. Februar mit dem Thementag "salz.kammer.gut" in Dokumentation und Spielfilmen der Europäischen Kulturhauptstadt.

... und auf Ö1

Das Kulturradio Ö1 begleitet das Kulturhauptstadtjahr mit einer Vielzahl an Sendungen und der "Ö1 Wanderbühne", die am 20. Jänner in der Bad Ischler Trinkhalle aufgestellt wird und im weiteren Verlauf des Jahres an verschiedensten Orten Auftrittsmöglichkeiten bietet. Gestartet wird der Ö1-Jahresschwerpunkt aber am 1. Jänner um 15.05 Uhr mit "Opus – Das Musik-Kolloquium" über das musikalische Erbe des Salzkammerguts, das im 19. Jahrhundert Rückzugsort für zahlreiche Komponistinnen und Komponisten war, und um 19.30 Uhr mit dem Neujahrskonzert des RSO Wien in Gmunden. "Das Salzkammergut – Geschichte einer Region" ist Thema des vierteiligen "Radiokolleg" von 8. bis 11. Jänner, jeweils ab 9.05 Uhr. Alleine im Jänner gibt es bereits eine Vielzahl weiterer Sendungen wie "Sole und Salz, Gott erhalt's!" (8.), "Sommerresidenz der Habsburger" (9.), "Das Salzkammergut und die Politik" (10.) oder "Auf dem Weg zur Kulturhauptstadt" (11.). (APA, 22.12.2023)