Laut der Letzten Generation wird Krumpeck am Vormittag des 25. Dezember entlassen. Festgenommen wurde die Aktivistin am 13. November

Eigentlich sollte Krumpeck nur vier Tage in Ersatzhaft bleibt, der Aufenthalt wurde jedoch verlängert. Regine Hendrich

Wien – Klimaaktivistin Martha Krumpeck wird den Heiligen Abend in Wien in Haft verbringen. Wie es seitens der Letzten Generation hieß, wird Krumpeck erst am 25. Dezember am Vormittag entlassen. Ursprünglich ging die Organisation davon aus, dass die Aktivistin vor Weihnachten aus dem Gefängnis freikommen sollte.

Krumpeck wurde gemeinsam mit anderen Aktivistinnen und Aktivisten am 13. November festgenommen. Eigentlich sollte sie wegen diverser Verwaltungsübertretungen nur vier Tage in Ersatzhaft bleibt, dann wurde der Aufenthalt aber verlängert. (APA, 22.12.2023)