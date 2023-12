Wien – Die zweite Staffel der Hulu-Serie "Nine Perfect Strangers" mit Nicole Kidman soll in Österreich gedreht werden, berichtet der "Kurier". Auch dank des neuen Filmanreizmodells, das seit Anfang 2023 in Kraft ist. 7,5 Millionen Euro Filmförderung soll es laut "Kurier" dafür geben, das ist die maximal mögliche Summe für ein gefördertes Serienprojekt. Gedreht werden soll in einem Hotel und Umgebung, der Drehstart wird mit Frühlingsbeginn angegeben.

Nicole Kidman in "Nine Perfect Strangers". Foto: AP, Hulu, Vince Valitutti

Die erste Staffel von "Nine Perfect Strangers" lief auf Amazon Prime, Kidman spielt darin die selbsternannte Heilerin Masha, die in einem Hotel suchende Menschen behandelt. Mit sehr zweifelhaften Mitteln. Mehr zur Serie lesen Sie hier: "Namaste im Dschungelcamp".

Im Februar 2023 wurde schon wie berichtet das HBO-Projekt "The Palace" mit Kate Winslet und Hugh Grant in Wien gedreht, unter anderem im Palais Liechtenstein. "The Palace" war das erste internationale Projekt, das aus Mitteln des neuen Anreizmodells Fisa plus gefördert wurde. (red, 22.12.2023)