Es ist bloß eine Zahl aus einer Studie gewesen, und doch hat sie für hitzige Diskussionen gesorgt. Gerade einmal die reichsten 20 Prozent der Einkommensbezieher in Österreich zahlen mehr in den Sozialstaat ein, als sie herausbekommen. Das war das Ergebnis einer im Oktober veröffentlichten Analyse des Forschungsinstituts Wifo – oder zumindest wurden die Zahlen mitunter in der Öffentlichkeit so interpretiert.

Das Wifo hatte sich damals im Rahmen seiner großen Studie angesehen, wie Umverteilung in Österreich funktioniert. In einer der Statistiken wertete das Wifo aus, wie groß der Beitrag der einzelnen Einkommensgruppen zum Sozialstaat ist, und kam zu dem Ergebnis, dass unter dem Strich nur in der Gruppe der reichsten 20 Prozent mehr einbezahlt als herausgenommen wird. Das Ergebnis ist eigentlich nicht ganz verwunderlich. Der Sozialstaat in Österreich verteilt vor allem via Transfers von ganz oben nach ganz unten um. Das soll die großen Ungleichgewichte bei den Erwerbs- und Kapitaleinkommen ausgleichen. In der Mitte zahlen Bürgerinnen und Bürger viel ein, erhalten aber auch hohe Leistungen. Die Wifo-Zahl sorgte dennoch für Aufregung.

Wer Kinder hat, bekommt Familienbeihilfe. Junge Eltern sind meist dennoch Nettozahler. Getty Images

Das arbeitgebernahe Agenda-Austria-Institut etwa sprach davon, dass nun schwarz auf weiß belegt sei, dass Forderungen nach höheren Steuern für Reiche fehlgeleitet seien. Die zahlten ja ohnehin genug ein. Stattdessen solle überlegt werden, wie wieder mehr Menschen dazu gebracht werden können, ins System einzuzahlen.

Das Wifo hat in einer diese Woche veröffentlichen Analyse sich nochmals intensiver der Frage gewidmet, wie das mit der Finanzierung des Sozialstaats ist. Das vor allem deshalb, weil eine Anmerkung der Autorinnen der Umverteilungsstudie etwas untergegangen war in der Debatte: dass sich nämlich in allen Einkommensgruppen Nettozahler und Nettoempfänger finden. Dass nur die 20 Prozent der Superreichen einzahlen, sei eine "Fehlinterpretation der Daten", sagt die Ökonomin Silvia Rocha-Akis. Was zeigt sich nun bei genauerer Betrachtung? Zunächst, dass es Nettozahler in allen Einkommensgruppen gibt.

Insgesamt zahlen 37 Prozent der Bevölkerung in Österreich mehr in den Sozialstaat ein, als sie herausbekommen. Wobei der Anteil der Nettozahler stark variiert und in ärmeren Gruppen kleiner, in wohlhabenderen größer ist.

Wer wie viel zahlt. STANDARD

Das Wifo hat für seine Analyse die Bevölkerung in Österreich in zehn Gruppen eingeteilt, von jenen mit den höchsten bis zu jenen mit den niedrigsten Einkommen. Wobei hier neben Einkommen aus Arbeit und Kapital (Zinsen und Dividenden) auch Pensionsbezüge dazugezählt wurden. Dann wurde in einem zweiten Schritt analysiert, welche staatlichen Leistungen die Personen bekommen und wie viel Steuern und Abgaben sie zahlen. Zu den Leistungen gehört neben Pensionsbezügen und Arbeitslosengeld auch die Familienbeihilfe. Dazu kommen noch Sachleistungen, das ist insbesondere Umverteilung durch das Bildungssystem. Wenn ein Kind die Schule besucht, dann kostet das den Staat Geld, auch wenn die Familie nichts zahlt. Das wird berücksichtigt. Berücksichtigt sind auch Kosten für Gesundheitsversorgung, die anfallen. Das Wifo nutzt Daten aus einer EU-weiten Befragung zur Einkommenssituation ebenso wie Vermögensdaten der Nationalbank und eigene Auswertungen.

Wie sind die Daten zu interpretieren, warum gibt es auch in ärmeren Gruppen Nettozahler? Das liegt daran, dass Österreichs Wohlfahrtssystem sehr darauf ausgerichtet ist, Leistungen zu erbringen, wenn bestimmte Situationen auftreten, sagt Ökonomin Rocha-Akis. Wer ein Kind bekommt, erhält für dieses Familienleistungen, wer alt wird, bekommt Pension. Das sorgt zum Beispiel dafür, dass Menschen bis 45 fast immer Nettozahler sind, in 70 Prozent der Fälle, sofern kein Kind im Haushalt lebt. Selbst mit Kind sind die meisten bis 45 Nettozahler, weil Kinder da noch eher klein sind und Umverteilung über das Bildungssystem noch nicht so ins Gewicht fällt und auch keine anderen Transfers wie etwa Pensionen bezogen werden. So sind 22 Prozent alle Nettozahler im reichsten Einkommenszehntel zu verorten. Aber selbst aus der ärmeren Hälfte der Bevölkerung kommen fast 20 Prozent aller Nettozahler.

Ein Nebenaspekt ist hier besonders interessant: Die Nettozahler tragen eine ähnlich hohe Steuer- und Abgabenbelastung, egal ob sie nun wenig oder viel verdienen. Im Wahlkampfjahr 2024 könnte das noch einige spannende Debatten auslösen.

Hohe Pensionen machen es möglich

Der Beitrag zur Finanzierung des Staates beziehungsweise die Höhe der unterm Strich bezogenen Leistungen variiert natürlich stark nach Einkommensgruppe. Auf den Haushalt runtergebrochen zahlt eine Person, die zu den reichsten zehn Prozent der Österreicher gehört und Nettozahler ist, im Monat um 2816 Euro mehr in die Staatskasse ein, als er oder sie rausbekommt. Unter den Nettozahlern mit mittleren Einkommen, sind es weniger, nämlich 468 Euro im Schnitt. Im zweiten Dezil, also bei einer besonders armen Gruppe zahlen die Nettozahler immerhin noch 200 Euro mehr an Steuern und Abgaben, als sie herausbekommen.

Parallel dazu bleibt Besserverdienern, die mehr bekommen als sie an Steuern zahlen, tendenziell mehr Geld übrig.

Interessant ist aber noch ein Aspekt: Selbst in der Gruppe der reichsten zehn Prozent sind fast ein Fünftel der Menschen Nettoempfänger vom Staat, sie bekommen also mehr Leistungen, als sie einzahlen. Drei Prozent aller Nettoempfänger im Land sind hier zu verorten. Das ist dann doch überraschend. Wie kann das möglich sein, dass hier staatliche Transfers höher sind, obwohl man so reich ist? Die Erklärung: Pensionen. Im obersten Zehntel bezieht ein Haushalt im Schnitt eine monatliche Pension von 4.850 Euro im Monat. Wenn sonst keine horrenden Kosten anfallen, etwa für Gesundheitsleistungen, ist man Empfänger.

Die Wifo Untersuchung hat gezeigt, dass die größte umverteilende Wirkung unter allen staatlichen Leistungen von den Pensionen ausgeht. Etwas mehr als ein Drittel der Umverteilung zwischen Haushalten leisten Pensionen. Klingt überraschender, als es vermutlich ist: Wer nicht arbeitet, bezieht über das Umlageverfahren Geld. An zweiter Stelle bei der Umverteilungswirkung liegen staatliche Sachleistungen, die ebenfalls etwa ein Drittel des Umverteilung in Österreich ausmachen. Davon entfällt der größte Teil auf Leistungen aus dem Gesundheitssystem (19 Prozent der Umverteilung) und rund zehn Prozent auf Schulleistungen. An dritter Stelle bei der Umverteilungswirkung schließlich stehen direkte Steuern, weil diese Haushalte unterschiedlich stark belasten. (András Szigetvari, 22.12.2023)