Nikolaus Brandstätter stärkt seinem Verlag mit der Stadt Wien den Rücken. Gianmaria Gava/Brandstätter Verlag

Wien - Die Stadt Wien hat sich über ihre Beteiligungsgesellschaft "Stolz auf Wien" am Brandstätter Verlag beteiligt. Der von der Insolvenz des Buchauslieferers Medienlogistik Pichler-ÖBZ stark betroffene Verlag sei das 50. und letzte Unternehmen bei dieser in der Corona-Pandemie gestarteten Initiative, ehe "das Projekt mit Beginn 2024 in die Begleitungs- und Betreuungsphase übergeht", hieß es . Mit Gesamtinvestitionen von 24,2 Millionen Euro seien über 940 Arbeitsplätze gesichert worden.

"Die Insolvenz unseres österreichischen Buchlogistikers Anfang des Jahres hat uns viel Geld und Nerven gekostet. Den Großteil des entstandenen Schadens konnten wir inzwischen kompensieren. Um wieder an die Vorwärtsstrategie der letzten Jahre anknüpfen zu können und mehr Investitionsspielraum für innovative Projekte zu haben, gehen wir nun den Weg mit 'Stolz auf Wien'. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und danken der Stadt Wien für diese attraktive Möglichkeit der Stärkung unserer Kapitalstruktur", wurde Verleger Nikolaus Brandstätter am Donnerstag in einer Aussendung zitiert.

Im Frühjahr hat der Verlag mit 150.000 Euro auch die laut Ausschreibungsrichtlinien höchstmögliche Unterstützung im Rahmen einer insgesamt 500.000 Euro betragenen Sonderförderung des Bundes erhalten. Das decke jedoch nur 20 Prozent des entstandenen Schadens, weswegen man "weitere Anker ausgeworfen" habe, hatte der Verleger auf der Leipziger Buchmesse angekündigt.

"Letzter Akt" der Medienlogistik

Am Donnerstag war indes bekannt geworden, dass im Konkursverfahren um die Medienlogistik Pichler-ÖBZ GmbH & Co KG und die Komplementärgesellschaft Medienlogistik Pichler-ÖBZ GmbH bei den Prüfungstagsatzungen beim Landesgericht Wiener Neustadt 9,9 bzw. 8,5 Millionen Euro an Gläubigerforderungen angemeldet worden sind. 8,2 bzw. 6,8 Millionen Euro seien von Masseverwalter Thomas Wanek anerkannt worden, berichtete der KSV1870.

Der Fall der Medienlogistik Pichler-ÖBZ GmbH & Co KG nehme den neunten Platz bei den niederösterreichischen Insolvenzen des Jahres 2023 ein, gemessen am Volumen der Passiva. Das Konkursverfahren wurde am 6. Oktober eröffnet, nachdem der von den Gläubigern im Mai 2023 angenommenen Sanierungspläne nicht erfüllt worden war. Der KSV1870 verwies zudem darauf, dass es sich im Verfahren der Medienlogistik Pichler-ÖBZ GmbH ausschließlich um Forderungen handle, die aus dem Rechtsgrund der Komplementärshaftung angemeldet wurden.

Die Konkursverfahren stellten "den letzten Akt in der Unternehmensgeschichte des Logistikunternehmens dar, da der Betrieb mangels positiver Zukunftsprognose bereits eingestellt wurde und die Aktiva derzeit vom Masseverwalter abliquidiert werden". Mit welchem wirtschaftlichen Ergebnis die Gläubiger rechnen könnten, lasse sich derzeit noch nicht beurteilen, so der KSV1870. (APA, 22.12.2023)