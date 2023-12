An der Philosophischen Fakultät wurden am Donnerstag 14 Menschen erschossen und weitere 25 Personen verletzt. Der mutmaßliche Täter ist tot – und nun auch in anderen Mordfällen verdächtig

Studierende und Personal der Philosophischen Fakultät versteckten sich auf einem Außensims des Gebäudes, während drinnen Schüsse fielen. Sie wurden später auf dem knapp darunter liegenden Balkon in Sicherheit gebracht. Ivo Havranek via REUTERS

Nach dem Blutbad im Zentrum der tschechischen Hauptstadt Prag ist die Polizei weiter auf der Suche nach Motiven des mutmaßlichen Täters. Ein 24-jähriger Student hat bisherigen Ermittlungen zufolge am Donnerstagnachmittag im Gebäude der Philosophischen Fakultät der Prager Karlsuniversität 14 Menschen erschossen. Weitere 25 Personen wurden verletzt, zehn davon schwer. Auch der Schütze selbst ist tot. Ob er Suizid begangen hat oder von der Polizei erschossen wurde, sollte ursprünglich noch eine Obduktion einwandfrei klären. Auf einer Pressekonferenz der Polizei am Freitag wurde jedoch bereits von Suizid gesprochen: Der Mann habe sich auf dem Dach des Gebäudes befunden, als er sich von Polizisten eingekreist sah, und sich schließlich das Leben genommen.

Bereits am Donnerstagabend hat der tschechische Innenminister Vít Rakušan erklärt, dass es keine Indizien für einen terroristischen Hintergrund der Tat gebe. Bei einer gründlichen Durchsuchung des Gebäudes, das noch am späten Nachmittag evakuiert worden war, seien auch keine Hinweise auf mögliche Mittäter gefunden worden. Allerdings hatte die Polizei bereits vor dem Massaker fieberhaft nach dem Studenten gesucht: Um die Mittagszeit war dessen Vater in seiner Heimatgemeinde Hostouň, nur wenige Kilometer westlich von Prag, tot aufgefunden worden. Zudem soll der 24-Jährige nach Angaben der Behörden angekündigt haben, nach Prag zu fahren, um sich dort das Leben zu nehmen.

Video: Nach Schusswaffenangriff mit zahlreichen Toten: Tschechien ruft nationalen Trauertag aus. AFP

"Inspiration" in sozialen Netzwerken

Laut Auskunft des tschechischen Polizeipräsidenten Martin Vondrášek untersuchen die Ermittlungsbehörden aber auch einen Zusammenhang mit einem anderen Mordfall, der vor einer Woche für Entsetzen gesorgt hatte: Ein Vater und dessen Tochter im Säuglingsalter waren in einem Waldstück am Prager Stadtrand erschossen worden. Auf einer Pressekonferenz am Donnerstagabend nannte Vondrášek keine konkreten Details zu etwaigen Zusammenhängen. In beiden Fällen geht die Polizei jedoch stark davon aus, dass die Opfer rein zufällig gewählt wurden, also keinen persönlichen Bezug zum Täter hatten.

Vondrášek berichtete zudem von Ermittlungen in sozialen Netzwerken, in denen der 24-Jährige aktiv gewesen sein soll. Demnach habe er sich offenbar von ähnlichen Fällen "im Ausland" inspiriert gefühlt. Unter anderem habe er auf einem russischsprachigen Telegram-Kanal über den "Anschlag einer Frau in diesem Jahr" geschrieben. Der Student soll sich dabei auf jene 14-Jährige bezogen haben, die vor drei Wochen im westrussischen Brjansk ein Kind getötet und fünf weitere Menschen verletzt hatte, bevor sie Suizid beging.

Der mutmaßliche Täter galt als völlig unbeschriebenes Blatt. Allerdings hat er nach Behördenangaben mehrere Waffen legal besessen. Laut Auskunft der Polizei wurden bei der Durchsuchung des Fakultätsgebäudes zudem große Mengen an Munition gefunden, die der Schütze dort deponiert haben dürfte. Das tschechische Waffengesetz gilt innerhalb der Europäischen Union als eines der liberalsten. 2021 wurde das Recht, Waffen zu tragen, sogar in der Verfassung des Landes verankert.

Wie viele andere Menschen trauerte auch Tschechiens Premierminister Petr Fiala um die Opfer. EPA/MARTIN DIVISEK

Am Freitagfrüh legten zahlreiche Menschen vor dem Hauptgebäude der Prager Karlsuniversität Blumen nieder und zündeten Kerzen an, darunter auch Premierminister Petr Fiala und andere Spitzenpolitiker. Für den Samstag hat die Regierung Staatstrauer ausgerufen. Beileidskundgebungen gab es auch aus vielen anderen Ländern, darunter aus der österreichischen Staats- und Regierungsspitze.

Unterdessen wurden alle 14 Todesopfer identifiziert. Unter ihnen ist nach Behördenangaben die Direktorin des Instituts für Musikwissenschaft, die Identität weiterer Opfer wurde zunächst nicht preisgegeben. Ausländische Staatsbürger befinden sich nicht unter den Toten. Laut Auskunft des Innenministeriums sind unter den Verletzten zwei Menschen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und ein niederländischer Staatsbürger. Alle Verletzten sind inzwischen stabil und angeblich nicht mehr in Lebensgefahr. (Gerald Schubert, 22.12.2023)

Dieser Artikel wurde zuletzt um 12:40 aktualisiert.