"Der kleine Prinz" von Antoine de Saint-Exupéry ist das meistverkaufte Buch nach der Bibel. Doch sein Ursprung ist umstritten. Eine Spurensuche in Marokko

Der Fahrer Abdullah am Meer. Stefan Brändle

Wäre die Erde eine flache Scheibe, befände sich Tarfaya ganz am Rand. "Land’s end", würde man auf Englisch sagen. Hier gibt es nur zwei Farben – im Osten das Ockergelb der Sandebene, im Westen das Blau des Atlantiks. Beide unermesslich, topfeben und endlos. Und auch zeitlos wie die zerfallende Gefängnisruine im Meer oder das gewaltige Wrack eines einstigen Passagierschiffs, das in den Wellen vor sich hinrostet.

Niemandsland

Das mythische Tarfaya liegt im Niemandsland zwischen Marokko und Spanisch-Westsahara, seine 5000 Einwohner leben vom Sardinenfang. In der Nähe befindet sich der größte Windpark Afrikas, was Tarfaya eine asphaltierte Fernstraße in den Norden beschert hat.

Ansonsten: nichts. Leere. So viel Raum, so viel Zeit, dass man nicht recht sagen könnte, ob man sich frei oder verloren vorkommt. "Ich kenne die Einsamkeit, drei Jahre in der Wüste haben mich auf den Geschmack gebracht", schrieb Antoine de Saint-Exupéry 1927 in Tarfaya, wo er für die Postfluglinie der Aéropostale arbeitete.

Vorsicht, Paarhufer! Stefan Brändle

Die Tankstelle Sahara

Das legendäre französische Pionierunternehmen transportierte vor einem Jahrhundert Briefe von Frankreich nach Westafrika, später bis nach Südamerika. Tarfaya, damals Cape Juby genannt, war ein Etappenort. Saint-Exupéry leitete ihn achtzehn Monate lang.

Heute landet in Tarfaya nicht einmal die Royal Air Maroc, die das Landesterritorium sonst engmaschig abdeckt. Von Casablanca aus kommt man mit einer Propellermaschine nur bis zum Provinzort Tan-Tan, wo im Schnitt ein Flugzeug am Tag landet. Von dort aus bringt uns ein Taxi über 200 Kilometer schnurgerade Wüstenstraße in den abgelegenen Küstenort.

Nach der Hälfte der Fahrt wundert sich Fahrer Abdullah, sonst nicht eben gesprächig, was man dort verloren habe. Ein Museum? Nie gehört, sagt der Marokkaner, der in der Gegend seit vierzig Jahren Taxi fährt. Sein Interesse gilt eher einem Handy, das ihm ein Fremder an einer mit "Sahara" angeschriebenen Tankstelle unter der Hand andreht. Seinen Fahrerlös von einigen Hundert Dirham ist Abdullah bereits wieder los.

Vom Sehnsuchtsort in die Realität

In der Folge kreuzen wir nur noch Dromedare und donnernde Sattelschlepper. An einer Polizeisperre interessiert sich niemand für uns. Drei Stunden später taucht Tarfaya am Horizont auf. Der Ort scheint wie verlassen, auf der breiten Avenue Mohamed V zirkulieren in der Mittagssonne mehr Hunde als Autos oder Menschen. Nur der Wind pfeift.

Am Stadtrand machen wir im verwehten Sand die ehemalige Landepiste der Aéropostale aus, das ist alles. Der Hangar, in dem Saint-Exupéry arbeitete, lebte und übernachtete – in einem so kurzen Feldbett, dass er es durch eine Kiste verlängern musste –, ist verschwunden. Bloß das spanische Fort, das den Franzosen Schutz bot vor räuberischen Beduinenstämmen, trotzt noch halbwegs der Zeit. Die Mauern bröckeln, die Farbe blättert.

Frisch gestrichen ist das Musée Antoine Saint-Exupéry. Wir finden es mühelos, und als wir vor dem Eingangstor stehen, haben wir das Gefühl, dass das Ziel unserer langen Anreise erreicht ist, dass sich jahrelanges Streben und Vorbereiten lohnte. Der Sehnsuchtsort ist Realität geworden. Nur: Das blaue Holztor des Museums ist verriegelt.

Von der Fassade des Exupéry-Museums lächelt der kleine Prinz. Stefan Brändle

Abgestürzte Piloten

Nichts bewegt sich. Kein Knopf, keine Glocke. Wir hätten uns vielleicht doch anmelden sollen. Immerhin finden sich ein paar Telefonnummern an der Mauer. Abdullah zückt sein neues Handy. Bei der dritten, der letzten Nummer meldet sich eine Stimme. "Warten Sie, ich komme." Eine Viertelstunde später erscheint ein Mann in einer knöchellangen Abaya, in der Hand einen schweren Schlüsselbund. Er stellt sich vor: "Mohamed. Willkommen im Verein der Freunde von Tarfaya."

Das heißt, der Freunde von Saint-Exupéry. Sein Museum besteht aus einem einzigen Raum. Viele Karten, Fotos, Plakate der Aéropostale sowie eine Miniaturkopie ihres viel verwendeten Doppeldeckers, der Bréguet 14. Etwa alle 100 Kilometer hatte der Motor eine Panne, erzählt Mohamed el Houdaibi, nebenamtlicher Schatzmeister des Vereins, der das Gedenken an den französischen Schriftsteller hochhält. Saint-Ex habe sich als einziger Auswärtiger mit den Beduinenchefs verstanden, habe sie in ihren Zelten besucht. Dafür halfen sie ihm, abgestürzte Piloten in den immensen Ebenen der Wüste aufzufinden.

Ansonsten langweilte sich der noch nicht 30-jährige Pilot in dem Festungsort zu Tode. Er machte Notizen, schrieb Briefe und verfasste seinen ersten Fliegerroman, den Südkurier. Und vielleicht nicht nur. Mohamed zeigt auf drei Skizzen mit Texterläuterungen an der Wand, auf denen ein Junge gezeichnet ist. Man erkennt ihn sofort.

Impressionen aus dem Exupéry-Museum in Tarfaya. Stefan Brändle

Geburtsstunden

"Das war die Geburtsstunde des Kleinen Prinzen, erklärt der Schatzmeister des Museums sachlich, als würde er mit einem Satz nicht jahrelange Debatten der Literaturhistoriker beenden.

Die Geschichte des Petit Prince ist bekannt: Der Erzähler, ein Pilot, stürzt wegen einer Motorpanne über der Wüste ab. An einem Morgen wird er von einer Stimme geweckt. Ein Junge sagt, er komme vom Asteroid B612, und fordert den Erwachsenen auf: "Zeichne mir ein Schaf." Die ebenso berühmte wie berührende Geschichte, halb Kinderbuch, halb Erwachsenenmärchen, erschien 1943, ein Jahr vor dem tödlichen Absturz Saint-Exupérys im Zweiten Weltkrieg. Mit einer Jahresauflage von fünf Millionen Exemplaren bleibt sie das meistverkaufte nichtreligiöse Werk der Weltliteratur.

Strahlende Stille

"Und seine Wiege war Tarfaya", betont Mohamed nochmals. Das ganze Werk, so führt der Museumsführer aus, sei von der Wüstenerfahrung des Flugpioniers geprägt. An einer Stelle des Petit Prince sinniert der abgestürzte Pilot: "Ich habe die Wüste immer geliebt. Man setzt sich auf eine Sanddüne. Man sieht nichts, man hört nichts, und doch strahlt etwas in der Stille."

Und dann ist da noch ein anderes Bindeglied zwischen dem Kleinen Prinzen und Tarfaya. Saint-Ex habe hier zu seinem Zeitvertreib einen Wüstenfuchs gezähmt und aufgezogen, erzählt Mohamed. In dem 16 Jahre später erschienenen Buch sagt der Junge vom Asteroiden zum Fuchs: "Spiel mit mir, ich bin so traurig." Der Fuchs erwidert, das sei nicht möglich, weil er nicht gezähmt sei.

Es gibt viele Planeten, der kleine Prinz hat nur einen. Verlag

Sehenden Herzens

"Was heißt zähmen?", fragt der kleine Prinz und lernt es alsbald. Als er von seinem neuen Freund Abschied nimmt, schenkt ihm der Fuchs, wie er sagt, ein Geheimnis, das zu einem berühmten Zitat werden sollte: "Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar."

Ja, mit dem Wüstenfuchs habe hier alles begonnen, ist sich Mohamed sicher. "Und dass es hier begann, war kein Zufall. Die Einsamkeit des Prinzen auf seinem Planeten, die Natur der Wüste, wo sich der Mensch verlassen fühlt, aber auch zu sich findet, all das kommt hier zusammen."

Der kleine Prinz sei in Wahrheit der junge Antoine de Saint-Exupéry, der voller Ängste gesteckt habe: Angst vor dem Verlust der Jugend und seines früh verstorbenen Vaters, Angst vor dem Absturz des Postflugzeugs, generell die Angst vor dem Tod. Bevor der kleine Prinz auf seinen Planeten zurückkehrt, sagt er zum Piloten: "Es wird aussehen, als wäre ich tot, aber das stimmt nicht."

Weißes Licht

Mohamed meint, dieser mysteriöse Satz lasse sich wie eine Nachricht an seine Angehörigen lesen, als er zu seinem letzten Einsatz startete: Am 31. Juli 1944, ein Jahr nach der Veröffentlichung des Kleinen Prinzen, stürzte Saint-Exupéry bei einem Erkundungsflug für die US-Armee ins Mittelmeer, kurz bevor die Gegend um Marseille von der deutschen Wehrmacht befreit wurde.

Für Mohamed ist es nun an der Zeit, die Führung zu beenden. Vor dem Museum taucht man wieder in die gewaltige Weite des Landes, den Wind, das weiße Licht. Am Horizont, wo sich die Hitze spiegelt, könnte man sich einbilden, da sei ein abgestürzter Doppeldecker oder ein Junge mit einem kleinen Fuchs. Aber das stimmt sicher auch nicht. (Stefan Brändle aus Tarfaya, 22.12.2023)