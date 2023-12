Erfinder Thomas Edison. AP

Alexander Bartl hat eine einzigartige Gabe: Er komponiert aus Biografien, Dokumenten und Jahreszahlen dichte Literatur voller Überraschungen. Ich stelle mir das vor wie das Spinnen von Zuckerwatte: Kleine Zuckerstückchen werden so lange erhitzt und gedreht, bis aus ihnen ein dichtes Geflecht von Fäden wird.

Bartl ist ein Meister dieser Kunst. Hat es zunächst bewiesen an seinem Erstling Walzer in Zeiten der Cholera, einer Story um gewaltige Ereignisse im Wien des Jahres 1873: die jämmerlich gescheiterte Weltausstellung; der letzte große Ausbruch einer durch übles Wasser verbreiteten Pandemie; die Eröffnung der I. Hochquellenleitung, die den Bewohnern der Habsburgermonarchie endlich reines Trinkwasser brachte. Sein neues Buch, Der elektrische Traum, setzt dort fort, wo das erste Buch endete. Auch wenn, nicht nur in Wien, gewaltige Leitungsnetze frisches, sauberes Wasser in die Städte bringen – es bleibt trotzdem eine gefährliche Zeit. Giftiges Leuchtgas durchströmt die großen Städte, beleuchtet Gassen, Häuser und Theater. Tödlich, wenn man es längere Zeit einatmet. Menschen sterben im Schlaf, weil ein Rohr, weil ein Ventil undicht geworden ist. Ganze Häuser explodieren.

Alexander Bartl, "Der elektrische Traum. Fortschrittsjahre oder eine Gesellschaft unter Strom". € 24,70 / 320 Seiten. Harper Collins, Hamburg 2023. HarperCollins

Licht ohne Gefahren

Theater in aller Welt gehen in Flammen auf, weil die Bühnenbeleuchtung den Kulissen zu nahe gekommen ist. Die Opfer sind Besucher wie Personal. Am schrecklichsten wohl beim Brand des Ringtheaters in Wien, wo man der Hofburg meldet: "Alles gerettet", während aus dem zum Teil zerstörten Haus hunderte Leichen geschleppt werden.

Und selbst dort, wo die bläulich zuckenden Gasflammen ruhig vor sich hin brennen, machen ihre Abgase das Atmen schwer. Kein Wunder also, dass alle Welt darauf wartet, dass das ein Ende nehmen würde. Wie? Indem man dem elektrischen Strom Licht abtrotzt. Licht ohne die Gefahren, die das Gaslicht mit sich bringt. Licht aus Material, das durch Strom zum Glühen gebracht wird. Nur welches? Bartl erzählt, wie viele gescheiterte Versuche es brauchte, bis endlich eine Glühlampe nicht schon nach wenigen Sekunden, Minuten oder Stunden – verglühte.

Er stellt uns den Mann vor, der schließlich, nach endlosen Versuchen, brauchbares elektrisches Licht hervorbrachte: Thomas Alva Edison.

Schwindelerregender Tanz

1878 begann er mit seinen ersten Experimenten. 1880 hatte er in verkohltem Bambus einigermaßen dauerhaftes Glühmaterial gefunden. Aber nicht nur ihn, den großen Erfinder, bringt Bartl uns näher, auch die Mitarbeiter, die seine Vision in die Tat umsetzten. Nicht alle vom Meister anerkannt und gehätschelt. Aus ihren Memoiren schöpft Bartl auch mitleidheischende Trübnis.

Das Buch berichtet aber auch über die erste große Weltausstellung von elektrischen Maschinen und elektrischer Beleuchtung im Jahr 1881 in Paris. Und wie dort aus großen Hoffnungen große Enttäuschung wurde. Und wie dann doch, Jahre später, das elektrische Licht seinen Siegeszug antrat. Das alles breitet Alexander Bartl in einem schwindelerregenden Tanz von immer neuen Details vor uns aus. Der Leser fragt sich, wo die Fakten aufhören und die Fiktion beginnt. Aber gerade diese Ausschmückereien, dieser selbstverständliche Umgang mit dem, was war, und dem, was hätte sein können, macht die große Lesbarkeit des Buches aus.

Ein Manko blieb dem Rezensenten freilich nicht verborgen: Dem Mann, der im Jahr 1898 Glühdrähte herstellte, die Edisons Bambus deutlich übertrafen, widmet Bartl nur ein paar flüchtige Zeilen:

Carl Auer von Welsbach. Der von ihm entwickelte Metallfaden aus Osmium und Wolfram machte die Glühbirnen billiger und haltbarer. Die von Auer von Welsbach gegründete Firma Osram gibt es noch heute. Fazit: spannende Lektüre für einen verregneten Nachmittag oder einen kalten Wintertag im Schein einer Glühlampe, Pardon, LED ... (Josef Broukal, 26.12.2023)