Wie das gemeinsame Backen am Bauernhof Einzug hielt und was die Tradition für Mario Schlembach und seine Familie bedeutet. Eine Weihnachtsgeschichte

Die Bescherung kann bei den Schlembachs erst dann stattfinden, wenn das Weihnachtsgebäck unterm Christbaum liegt. Mario Schlembach

Nicht Kekse. Nicht Plätzchen. Krapferl, sagt meine Familie zum traditionellen Weihnachtsgebäck. Eine falsche Definition, die für eine kleine Teilmenge das Ganze sieht, ohne es zu sein. Ein Krapfen hat genauso wenig mit einem Krapferl zu tun wie der Nikolaus mit dem Weihnachtsmann. Und doch: Krapferl sind das, was entsteht, wenn unsere Familie einmal im Jahr zusammenkommt, um gemeinsam für Weihnachten zu backen.

Drei Tage vor dem ersten Advent. Mama geht hinunter in die Kellerküche und wirft den Industriemixer an. Die Herstellung des Teiges ist geheimnisumwoben. Ein Balanceakt aus Fingerspitzengefühl und Erfahrung, dem das stupide Befolgen eines Rezepts nicht genügt. Zauberei beginnt dort, wo das Gefühl einsetzt. Der Rausch – im Lärm der Maschine –, eine Geschmackssymphonie zu komponieren. Verbindungen stellen sich her, bereichern einander, verschmelzen. Der perfekte Zeitpunkt muss abgeschätzt werden, bevor die Masse zu speckig wird – wie eine Geschichte, die mit zu viel Pathetik in sich zusammenfällt.

Der perfekte Mürbteig

Das Rezept für den perfekten Mürbteig hat Mama von ihrer Mutter. Meine Klara-Oma habe ich nie kennengelernt. Sie starb, als Mama 15 Jahre alt war. Ihr Tod kam nicht plötzlich. Es ging ihm eine Tragödie voraus: Ein minderjähriger Bauernsohn fuhr mit dem Traktor Richtung Weinlese. Auf dem Feldweg übersah er einen Stein, und der einachsige Gummiwagen, den er hinter sich nachzog und auf dem die Erntehelferinnen saßen, kippte um. Klara brach sich das Rückgrat an einer Erdscholle. In den Jahren danach kämpfte sie um ihre Unabhängigkeit. Querschnittsgelähmt machte sie in einem beigen Peugeot mit Automatikgetriebe ihren Führerschein. Sie nähte für die Leute im Dorf, und vor allem kümmerte sie sich um Opa und die zwei kleinen Töchter, die noch nicht in den Kindergarten gingen und denen sie – durch gemeinsame Backstunden vor Weihnachten und dem nächsten Musikkirtag – ein Gefühl von Normalität geben wollte. Die Klara-Oma nahm Hilfe nur an, wenn es keine andere Wahl gab, und bis die nächste Schocknachricht kam. Diagnose: Darmkrebs. Das Begräbnis fand am 23. Dezember 1976 statt.

Hat der Teig lange genug geruht, holt ihn Mama aus dem Kühlraum. Auf die glatte Marmorarbeitsfläche streut sie etwas Mehl und walkt die Masse aus. Ihr empfohlener Richtwert liegt bei zwei Millimetern. Alle Experimente darunter sind Mama im Backrohr zu Staub zerfallen. Die richtige Dicke der einzelnen Krapferlelemente – Boden und Deckel – ist von äußerster Wichtigkeit für den Gesamtgeschmack. Im obersten Fach eines Eichenkastens liegen die Ausstechformen. Hundert verschiedene Motive, die jedes Jahr Zuwachs bekommen. Mama kann an keinem Adventmarkt vorbeigehen, ohne einen neuen Tannenbaum, Stern oder Halbmond zu kaufen. Alle irgendwie ähnlich und doch nicht gleich.

Erschwerter Lebensweg

Nach der polytechnischen Schule wollte Mama Kinderkrankenschwester werden, aber sie durfte nicht. Als alleinerziehender Vater brauchte Opa die Unterstützung der jüngeren Tochter, während die ältere bereits in einem Internat war, um Lehrerin zu werden.

Mama sollte als Schneiderin arbeiten. Ihr erstes Vorstellungsgespräch führte sie nach Wien. Noch nie war sie in der Hauptstadt gewesen, und ihre Knie zitterten, als sie die drei Stufen zu einer Boutique hinunterging. Alles dunkel – gleich dem Gemüt der alten Besitzerin, die Mama von oben herab behandelte. "Lassen S’ Ihre Adresse da. Vielleicht melden wir uns", sagte die Dame im Pelzmantel nach dem Ende des Gesprächs. Als Mama den Stift in die linke Hand nahm und zu schreiben begann, riss ihr die Besitzerin den Zettel weg: "Was! Sie sind Linkshänderin?", schrie sie. "Mit solchen Leuten wollen wir nichts zu tun haben." Mama verließ den Laden und weinte. Völlig eingeschüchtert fand sie den Weg zurück zum Südbahnhof nicht, bis sich ein älterer Herr ihrer annahm und sie durch die Stadt zum richtigen Bahnsteig begleitete.

Fein säuberlich sticht Mama die Formen aus und legt sie auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech. Die restliche Masse wird erneut verknetet und ausgewalkt, bis nichts mehr vom Mürbteig übrig bleibt. "Im Laufe der Zeit", erzählt Mama, "hat sich die Weihnachtsbäckerei verändert. Statt möglichst großer Formen – immer kleinere. Das Auge isst mit." Papa ist der Chef über den Backofen. Wie eine Bruthenne sitzt er vor dem Ofen und wartet, bis die Krapferlböden und -deckel gleichmäßig goldbraun sind. Anschließend schlichtet er alles in eine Kartonstecksteige für die Weiterverarbeitung.

Beste Materialien

Zwei Jahre lang arbeitete Mama als Schneiderin im Modehaus Tlapa auf der Favoritenstraße in Wien. An ihrem ersten Tag versagten die Bremsen des Zuges, und er fuhr gegen einen Prellbock. Ein Mann starb. Mama erlitt Verletzungen, aber sie war zu schüchtern, es ihrem Chef zu sagen. Ihr einziger Gedanke, ja nicht zu spät zu kommen und es allen recht zu machen. Gearbeitet wurde in einer großen Halle: Tag für Tag – Nähmaschine an Nähmaschine – im Akkord. Papa lernte Mama auf einer Tanzveranstaltung kennen. Kurz danach erhielt sie das Angebot, in einer Arztpraxis zu arbeiten, aber entschied sich – zugunsten einer eigenen Familie – dagegen. Mama verließ ihr Heimatdorf und wurde Bäuerin. Ohne Einschulung saß sie jetzt auf einem Traktor, schlichtete Heuballen und half auf dem Feld.

"Ein gutes Krapferl wird es nur dann", sagt Mama, "wenn man das beste Material verwendet." Auf unserem Bauernhof arbeiten wir daher das ganze Jahr auf Weihnachten hin. Papa sammelt die Walnüsse im Obstgarten und trocknet sie in seinem "Büro" – wie er die alte Futterküche mit der großen Hobelbank nennt. Kurz vor den Adventtagen spielt er den Nussknacker. Die schlechten auf den langsam wachsenden Schalenberg, die guten ins Töpfchen. Die Marmeladen kocht Mama aus den Marillen, Ribiseln und Erdbeeren ein. Die Eier stammen von unseren ungarischen Hühnern im Freilaufgehege und das Mehl vom Weizen der Felder. Alles liegt bereit, wenn sich die Familie in der Kellerküche zusammenfindet, um drei Tage lang die Krapferlmaschinerie anzuwerfen.

Das Lieblingsrezept von Mario Schlembachs Mutter. Abgetippt vom Autor und einfach nachzumachen. Mario Schlembach

Marmeladeschmierarm

Um den großen Tisch sitzen Schwestern und Brüder, Tanten und Onkeln, Cousinen und Cousins sowie Familie, die nicht unbedingt eine Blutsverwandtschaft eint. Jeder hat seine Aufgabe. Ich und andere, die sonst nichts können, schmieren. Es dauert, bis sich Routine einspielt. Etwas zu viel Marmelade auf den gebackenen Vollbodenteig, und sie quillt über, wenn im nächsten Schritt der durchlöcherte Deckel draufgesetzt wird. Dosieren lernt man durch endlose Wiederholung. Je öfter man ein und dieselbe Sache macht, sich das ganze Wesen darauf einspielt, werden die Gedanken frei. Das Bewusstsein und der Ehrgeiz setzen ein, bessere Lösungen zu finden, statt am Abend mit einem Marmeladeschmierarm dazusitzen.

Enorme Erleichterung: einen Plastikgefrierbeutel zur Hälfte mit Marmelade füllen. Ein kleines Eck unten abschneiden und dann als Spritzbeutel verwenden. Auflegen, schmieren, picken und einordnen: Jeder Handgriff ist von anderer Hand gemacht, bis sich die Reihen in den Stecksteigen füllen und die Krapferl für die nächsten Schritte gekühlt werden.

Das gemeinsame Backen erhielt erst durch Mama Einzug auf dem Bauernhof. "Meine Hände sind zu grob für das Feingebäck", sagte ihre Schwiegermutter – meine Poldi-Oma, die 1988 mit kaum 65 Jahren an einem Herzinfarkt starb. Gemeinsam mit ihren vier hungrigen Söhnen kümmerte sie sich um die Landwirtschaft, während ihr kriegsgeschädigter Mann mit seinem steifen linken Arm im Wirtshaus saß. Sein Gemüt: wie ein Tanz auf dem Vulkan – irgendwo zwischen stoisch und cholerisch. Als jüngster und schmächtigster Sohn blieben Papa beim Essen meist nur die Reste übrig. Während seine Brüder den Bauernhof verließen, wurde er ungefragt zum Hoferben auserkoren.

Eigene Rezepte

Die Königin der Vanillekipferl ist die Käthe-Oma. Benannt nach der heiligen Katharina. Niemand rollt den Teig so fein und klein – gerade so, dass sie nach dem Backen in der Hand nicht zerfallen, dafür im Mund zergehen. Die Käthe-Oma ist meine Oma, seit ich geboren bin. Sie war die zweite Frau von Opa und heiratete in Blau. Es war eine katholische Zeremonie, während Mama und ihre Schwester sowie alle nachfolgenden Kinder evangelisch getauft wurden. Die Käthe-Oma brachte ihre eigenen Rezepte und Traditionen in die Familie ein. Neben den perfekten Vanillekipferln waren das auch Schmerkrapferl. Schmalz und Marmelade vereint. Manchmal führt Weihnachten Verbindungen zusammen, die man sonst nicht erkannt hätte.

Im Jänner 1986 eröffnete der Hansi-Onkel das Café-Restaurant Schlembach. Nicht die Leidenschaft für das Gewerbe, sondern die Liebe brachte meinen Onkel in die Gastronomie. Es war der Traum seiner Frau, und als gelernter Maurer erfüllte er ihr diesen Wunsch. Jahre später verließ die Tante meinen Onkel, und das Wirtshaus war alles, was ihm von ihr blieb. Mama half immer wieder als Kellnerin aus, und da jetzt hausgemachte Mehlspeisen fehlten, übernahm sie auch die Rolle der Konditorin. Für die Menschen im Dorf wurde Mama schnell zur Mehlspeisenkoryphäe. Ihre Pariserspitz, Punschkrapferl und Sacherwürfel sind Desserttraumlandschaften, ihre Malakoff-, Kardinal-, Esterházy- und Schwarzwälderkirschschnitten Weltberühmten in Sommerein.

Mama hat für all diese Rezepte ihre eigene Backbibel. Handgeschriebene Notizen, die von Generationen zusammengetragen, verfeinert und erweitert wurden. Ein ständiger Austausch ohne Konkurrenzkampf. Das einfache Glück, etwas Gelungenes weitergeben zu wollen. Jede Mehlspeise wird dadurch zum liturgischen Akt. Ein Gebet hunderter Seelen durch die Zeit hinweg. Profaner gesagt: ein Akt des Erinnerns und Glaubens im sinnlichsten Sinn.

Die letzten Schritte für die Mürbteigkrapferl sind das Glasieren und Dekorieren. Der Kreativität ist freien Lauf gelassen: Staubzuckerregen. Ganz, halb oder nur am Rand in geschmolzene Schokolade tunken. Kokosbad oder Pistazienschauer. Streuselmeer oder Marzipanherzchen. Jede eigene Krapferlart ging durch einen langen Prozess aus Versuchen und Scheitern. Teig, Füllung und Dekorierung müssen perfekt aufeinander abgestimmt sein – in Menge und Detail. Kein Element zu dominant. Kein Einzelgang, sondern Symbiose.

Dem Autor Mario Schlembach bedeutet das Krapferlbacken mit der Familie viel. Matthias K. Heschl / STUDIO 1f

Geschichtenzeit

Jausenzeit. Der Tisch wird abgewischt, und Brot, Käse- und Wurstplatten werden serviert. Nie schmeckt etwas Salziges besser, als wenn man den ganzen Tag mit Süßem verbracht hat. Es wird gelacht. Weihnachtslieder erklingen. Und jeder erzählt Erlebnisse aus dem vergangenen Jahr. Anekdoten und Geschichten von denen, die neu in der Runde sind, oder von jenen, die jetzt nicht mehr hier sein können, aber bei uns bleiben: Kurti-Opa, Tante Rosi, Onkel Willi ... Zum Kaffee wird an den Teigresten genascht. Das fertige Feingebäck ist alleine für Weihnachten gedacht.

Sind die Krapferl abgekühlt, werden die Stecksteigen im ganzen Keller verteilt. Mama geht von Sorte zu Sorte und schlichtet sie in Kartonschachteln mit Sichtfenster. Den traditionellen Beliebtheitskaisern wie Vanillekipferln, Lebkuchen, Kokosbusserln, Spitzbuam, Linzer Augen und Ischlern folgen jedes Jahr unterschiedliche Krapferlvariationen, die noch keine Namen haben. Unzählige Sterne im Feingebäcksnachthimmel, die nach ihren Entdeckern suchen. Am letzten Adventwochenende liefert Mama die abgepackten Krapferl an die Familie und Freunde als Geschenke aus. Bescherung kann erst dann sein, wenn das Weihnachtsgebäck unter dem Christbaum liegt.

Der Geschmack von Weihnachten

Heiligabend. Am Nachmittag geht Mama mit Papa in die evangelische Kirche in Bruck an der Leitha und sieht sich das Krippenspiel der Kinder an. Zurückgekehrt, versammelt sich die Familie zu Hause im Speisezimmer. Es gibt selbstgemachten Glühwein und Bratwurst mit Kren. Ein filigranes Porzellanglöckchen läutet am Abend die Bescherung ein. Die Familie geht durch die Tür ins Wohnzimmer und sieht sich den reichgeschmückten Christbaum an. Abwechselnd werden Geschichten zur Geburt Jesu vorgelesen und die Weihnachtskrapferl gegessen. Wir alle beten für ein katastrophenfreies neues Jahr.

Denke ich an Weihnachten, denke ich nicht an den Christbaum, den Aufputz und die Dekorationen. Weihnachten ist für mich das Krapferlbacken mit der Familie. Die Gerüche, das Lachen, der süße Geschmack im Mund und die Geschichten, die sonst nicht erzählt werden. (Mario Schlembach, 23.12.2023)