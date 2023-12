Weihnachten ist ja auch die Zeit der großen Geheimniskrämerei. Da werden Geschenke heimlich besorgt und versteckt, und man vermeidet sorgsam jede Panne, damit die Überraschung unterm Christbaum perfekt ist. Für mache ist das durchaus stressfördernd. Schadet das traditionelle heimliche Getue also unserer Psyche?

Abgesehen davon, dass das seelische Wohlbefinden in der Vorweihnachtszeit ohnehin unter Dauerbelastung steht, tut uns das Geheimnisbewahren unter solchen Umständen sogar erstaunlich gut: Geht es um positive Dinge, die man verheimlichen muss, belebt das Für-sich-Behalten den Geist und gibt Energie, wie Psychologinnen und Psychologen aus den USA und Australien beobachten konnten.

Nicht immer ist die Heimlichtuerei eine Belastung für die Psyche. Foto: Getty Images

Ballast

Das ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil Heimlichtuerei – weitschichtig verwandt mit der Lüge – eigentlich keinen guten Ruf hat in der psychologischen Forschung. Michael Slepian von der Columbia University und sein Team beschäftigen sich bereits seit einigen Jahren mit Geheimnissen und deren Auswirkungen auf die mentale und körperliche Gesundheit. Die Forschenden definieren ein Geheimnis als etwas, das wir zumindest einer Person vorenthalten wollen.

Warum eine solche geheime Information Ballast für die Psyche ist, haben Slepian und seine Kolleginnen und Kollegen in einer Studie 2017 dargelegt. Beim Geheimnisbewahren geht es aus psychologischer Sicht nach Slepians These vor allem darum, ein Ziel zu erreichen, nämlich die jeweilige Information geheim zu halten.

Unerreichte wichtige Ziele fordern im Motivationssystem des Gehirns im Hintergrund sozusagen Daueraufmerksamkeit: Steht beispielsweise auf der To-do-Liste ein Brief, den man noch aufgeben sollte, fallen einem im Alltag Briefkästen eher auf, begleitet von der Erinnerung an den Brief, der eigentlich schon längst hätte eingeworfen werden sollen.

Schlecht für die Psyche ...

Laut Slepian verhält es sich bei Geheimnissen im Grunde genauso: Hat man etwas zu verbergen, kann dieser Mechanismus dazu führen, dass man häufig an die Informationen denkt, die man geheim halten will. Auf Dauer kann das sehr anstrengend sein und für eine fortdauernde Stresssituation sorgen.

Hinzu kommt, dass einem die Bewahrung der Geheimnisse ab und zu (vermeintlich) sogar zur Lüge zwingt und es einem schwererfällt, in Gegenwart der Menschen, vor denen man etwas verbirgt, authentisch zu bleiben. All das, so die Annahme der Forschenden, kann die Stimmung erheblich beeinträchtigen. Untermauern konnten dies Slepian und seine Gruppe in einer Reihe von Untersuchungen und Experimenten.

... und für das körperliche Befinden

Letztlich zeigte sich dabei sogar, dass sich die Geheimniskrämerei auch körperlich auswirkt. Die Geheimnisse verringerten das allgemeine Wohlbefinden der Menschen, so das Ergebnis der Studien. Der Effekt hing vor allem damit zusammen, wie oft die Personen an ihr Geheimnis dachten, und nicht, wie oft sie es aktiv vor anderen verbergen mussten. Der Dauerstress, der die Geheimhaltung verursacht, sowie das anhaltende Gefühl, dass man nicht authentisch handeln würde, beeinträchtigte die psychische und physische Gesundheit der Testteilnehmerinnen und Testteilnehmern, berichteten damals die Forschenden im "Journal of Personality and Social Psychology".

Nun aber hat Michael Slepian und sein Team neue Erkenntnisse darüber gewonnen, was Geheimnisse mit uns anstellen – die Sache ist nämlich doch ein wenig komplizierter: Trägt man ein positives Geheimnis mit sich herum – und Weihnachtsgeschenke zum Beispiel, über die man bis zum 24. nichts verraten sollte, zählen hier zweifellos dazu –, dann ist das für die Psyche keinesweg schädlich, schreiben die Wissenschafter ebenfalls im "Journal of Personality and Social Psychology".

Positive Geheimnisse

"Die jahrzehntelange Forschung über Geheimhaltung legte bisher durchwegs negative Auswirkungen auf unser Wohlbefinden nahe", sagte Slepian. "Doch dabei wurde vor allem das Bewahren von Geheimnissen untersucht, die negative Auswirkungen auf unser Leben haben. Unangenehme oder gar peinliche Geheimnisse sind zwar weitaus häufiger als positive, aber es gibt auch die andere Variante: Einige der freudigsten Ereignisse im Leben beginnen als Geheimnis, beispielsweise geheime Heiratsanträge, Schwangerschaften, Überraschungsgeschenke und aufregende Neuigkeiten."

Den Folgen der Geheimhaltung solcher positiven Informationen wollten Slepian und sein Team nun auf den Grund gehen. Zunächst aber belegten sie mit einer Umfrage unter 500 Testpersonen, dass einem gute Nachrichten tatsächlich auch unter den Nägeln brennen: 76 Prozent der Befragten gaben an, dass sie positive Nachrichten sehr gerne schnell mit jemandem teilen würden.

Belebende Heimlichkeiten

Dann führten die Forschenden mit mehr als 2500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine Reihe von Experimenten und Befragungen durch, bei denen unter anderem häufige und vertraute gute Nachrichten bewertet und negativen Geheimnissen gegenübergestellt werden sollten. Das Ergebnis deckte eine bemerkenswerte Wirkung "süßer" Geheimnisse auf.

Zunächst zeigte sich, dass bei den Testpersonen gute Nachrichten im Alltag eine wichtige Rolle spielen. Darunter waren auch stets positive Informationen, die man anderen Menschen vorenthalten musste. Die Untersuchung ergab, dass auch diese guten Geheimnisse, wie zuvor die unangenehmen, häufig ins Bewusstsein drängen. Während jedoch ungute Geheimisse Unwohlsein bereiten, verpassen einem die Momente, an denen man an das gute Geheimnis denken muss, regelrechte Energieschübe.

"Die Studie belegt, dass positive Geheimnisse den Menschen ein gutes Gefühl geben, weil sie positive Emotionen auslösen. Das wiederum ist ein bekannter Prädiktor für den Eindruck, energiegeladen zu sein", sagte Slepian. Wichtig ist dabei, dass die Geheimhaltung freiwillig und bewusst geschieht, wie Folgestudien nachwiesen. Bei Personen, die dazu gezwungen waren, eine Information für sich zu behalten (etwa, wenn die betroffene Person, mit der man eine Nachricht teilen will, telefonisch nicht erreichbar ist), konnte keine belebende Wirkung beobachtet werden.

Kein Druck von außen

"Im Gegensatz zu unangenehmen Geheimnissen, die oft von äußerem Druck oder Ängsten bestimmt werden, fühlten sich Menschen mit positiven Geheimnissen belebt, wenn sie sich bewusst dafür entscheiden konnten, die Informationen geheim zu halten", fasst Slepian die Ergebnisse zusammen. "Wenn wir das Gefühl haben, dass unsere Handlungen auf unseren eigenen Wünschen und nicht auf äußerem Druck beruhen, fühlen wir uns auch bereit, uns auf alles einzulassen, was vor uns liegt."

Es ist also nicht allein die Vorfreude auf die (hoffentlich) glücklichen und dankbaren Gesichter beim Öffnen der Packerln. Auch das Vergnügen, ein süßes Geheimnisse zu bewahren, würzt den Alltag in der Vorweihnachtszeit mit positiven Energien. (Thomas Bergmayr, 23.12.2023)