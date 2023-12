Venedig – Die Insolvenz der Signa Holding von René Benko wirft auch einen dunklen Schatten auf die Zukunft eines der renommiertesten Hotels in Venedig. Die Signa-Gruppe hat 2020 vom amerikanischen Hedgefonds Elliott das Hotel Bauer am Canale Grande gekauft. Mit dem Erwerb war der Plan einer tiefgreifenden Renovierung verbunden, die bis 2025 die Einrichtung von 90 Luxussuiten vorsieht. Wegen der Signa-Schieflage droht das Projekt jetzt eingefroren zu werden.

Die Kette Rosewood hätte die Verwaltung des Hotels übernehmen sollen, dessen Wert nach der Renovierung auf 400 Millionen Euro steigen sollte, berichtete die Tageszeitung "Corriere della Sera" am Freitag. Laut dem Plan hätte ein Teil des Gebäudes, in dem das Hotel Bauer untergebracht ist, in Luxusshops umgewandelt werden sollen. Ob die Arbeiten jetzt weitergehen werden, ist fraglich.

2020 kaufte die Signa-Gruppe dem amerikanischen Hedgefonds Elliott das Hotel Bauer ab. imago images/Juan Antonio Alonso

Einst modernstes und elegantestes Luxushotel Venedigs

Der österreichische Unternehmer Julius Grünwald und seine Frau waren die ersten Eigentümer des Hotels. Im Jahr 1930 bekam das Hotel Bauer einen neuen Eigentümer, den ligurischen Schiffbauer Arnaldo Bennati. Unter seiner Führung wurde das Hotel vollständig restauriert.

Während dieser umfangreichen Renovierung, die fast zehn Jahre dauerte, erhielt das Hotel eine neue moderne Einheit. Das Hotel im Liberty-Stil, das 1949 nach den Renovierungsarbeiten wieder öffnete, war damals das modernste und eleganteste Luxushotel in Venedig. Doch das Hotel am Canale Grande ist nicht das einzige Resort, das Signa in Italien besitzt. Zum Immobilienportfolio gehört auch das Resort Villa Eden am Gardasee. (APA, 22.12.2023)