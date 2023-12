Zu Weihnachten gehören nicht nur Gansl, Glühwein und Geschenke. Sondern auch Squats, Sit-ups und wilde Sprünge. Zumindest wenn man sich die knallbunten Workout-Videos ansieht, mit denen Youtube in der stillsten Zeit des Jahres verlässlich geflutet wird.

So gut wie alle Influencerinnen, die etwas mit Fitness am Hut haben, tragen darin Santa-Hut oder Rentiergeweih und motivieren mit Last Christmas und All I Want for Christmas zum Mitschwitzen. Das Versprechen: Bewegung, die Spaß macht und sich neben dem Christbaum ausgeht.

So viel vorab: Neu erfunden wird Sport für die Feiertage nicht. Wer mit Youtube sportelt, weiß längst, dass darin stets Übungen mit dem eigenen Körpergewicht – Kniebeugen zum Beispiel – ihren großen Auftritt haben.

Der Weihnachtsmann ist da

Aber zumindest hat man in den Weihnachtsvideos bei Lunges und Liegestützen etwas zu schauen, weil garantiert irgendwo eine als Weihnachtsbaum getarnte Pflanze herumsteht – und mit etwas Glück sogar der Weihnachtsmann selbst durchs Bild spaziert. Squats und Hampelmänner tun allerdings auch mit der schönsten Weihnachtsmusik irgendwann weh – oder vielleicht gerade deshalb.

Trotzdem: Zu Weihnachten kommt die Bewegung oft zu kurz. Was hilft, ist der traditionelle Weihnachtsspaziergang – oder das Workout im Wohnzimmer. Vielleicht kann man dafür ja die ganze Familie motivieren, solange die Oma nicht auf dem Teppich ausrutscht und der Papa mit seinen Sprüngen nicht den Christbaum ins Wanken bringt.

Die Dauer der Workouts ist überschaubar, und sportliche Ausrüstung braucht es keine. Glitzernde Sportkleidung und Rentiergeweihe sind optional. Notfalls tut’s auch der Pyjama. Und die Kekse schmecken danach noch einmal viel, viel besser.

7 MIN CHRISTMAS DANCE WORKOUT - Easy Family Edition with my brother I Pamela & Dennis Reif

Pamela Reif ist die unangefochtene Queen of Christmas-Workouts. Pamela Reif

Pamela Reif

Die deutsche Influencerin Pamela Reif ist die unangefochtene Queen of Christmas. Sie turnt seit Jahren vor Weihnachten mit Rentiergeweih und im Weihnachtskostüm herum, wahlweise vor spektakulärer Bergkulisse oder daheim im Wohnzimmer vor einer Fake-Stucktapete. Das familientauglichste ihrer Weihnachtsworkouts ist das "7 Min Christmas Dance Workout", das sie gemeinsam mit ihrem Bruder Dennis vor drei Jahren aufgenommen hat. Das Bruderherz wirkt über Pamelas originelle Schneeschaufel-Moves oder "Funky Arms" nicht sonderlich begeistert. Kommt in den besten Familien vor!

Platz: 4 von 5 Punkten

Ein paar Hopser nach rechts, ein paar nach links, dabei rhythmisch mit den Armen ­wedeln. Viele Meter macht man dabei nicht. Das geht sich, wenn nicht gleich die ganze Großfamilie mitmacht, auch in kleineren Wohnungen aus.

Spaß: 4 von 5 Punkten

Die einzigen, die hier keinen Spaß haben, sind Dennis und der traurig im Eck stehende, etwas schief wirkende Weihnachtsbaum. Mit Klassikern wie Michael Bublés It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas und Chris Reas Driving Home for Christmas können auch die nicht mehr ganz jungen Semester etwas anfangen. Dennis und Pamela Reif sorgen mit ihren ulkigen Weihnachtsbaumhüten vermutlich für Gesprächsstoff bei den Jüngeren, und die seltsame Stucktapete wird wiederum all jene beschäftigen, die einen Sinn für Ästhetik haben.

Fitness: 3 von 5 Punkten

Die Choreografien sind einfach und ­sogar nach einem halben Keksteller noch ­locker zu schaffen. Sieben Minuten halten die meisten zudem gut durch. Ganz zum Schluss hat die Familie dann noch die Qual der Wahl, ob sie sich lieber wie Pamela Reif zu Santa Baby räkeln möchte oder ob sie währenddessen mit Dennis Wall-Sits machen will, um die Oberschenkel zum Brennen zu bringen. Dringende Empfehlung: ­Machen Sie Letzteres!

Christmas Walking Workout | Steps at home | Family friendly workout

Der Youtube-Fitnesscoach Rick Bhullar sportelt gern vor der Kulisse von Dubai. Get Fit With Rick

Get fit with Rick

Familiäre Unterstützung hat sich auch der Fitnesscoach Rick Bhullar aus Dubai geholt. In seinem Video turnt nicht nur seine Ehefrau in der kitschigen Kunstschneekulisse mit – deutlich motivierter als der Bruder von Pamela Reif, Pluspunkt! –, am Schluss wird auch noch die kleine Tochter vor laufender Kamera geherzt. Und ein Santa Claus wackelt irgendwann obendrein durchs Bild. Fad wird einem also auch nicht, wenn man hauptsächlich zuschaut.

Platz: 2 von 5 Punkten

Rechts, links, nach vorn und wieder zurück: Bei diesem Workout geht es ziemlich flott quer durchs Wohnzimmer. Dafür wären ein paar Meter Sicherheitsabstand zu Weihnachtsbaum, Couchtisch und der teuren ­Blumenvase von Oma sicher kein Fehler.

Spaß: 4 von 5 Punkten

Spaß hat man so oder so: entweder weil man kollektiv an den schnellen Bewegungsabfolgen scheitert – oder weil sich die fetzige Musik in Kombination mit dem wilden Her­umgehüpfe nach all dem Herumsitzen und dem vielen Essen richtig gut anfühlt. Und spätestens beim großen Auftritt des Weihnachtsmanns wird die ganze Familie unterhalten.

Fitness: 4 von 5 Punkten

Warum dieses Video als "Walking Workout" tituliert wird, ist nicht ganz klar. Denn es hat mit einem gemütlichen Spaziergang ungefähr so viel gemeinsam wie Entspannung mit Weihnachten. Wer bis zum Ende durchhält, wird fast 2000 Schritte zurückgelegt und ein paar Kalorien verbrannt haben, so das Versprechen.

Die Choreografie ist jedenfalls deutlich anspruchsvoller als bei Pamela Reif. Die Mama, die in den 1980er-Jahren zu Aerobic geschwitzt hat, wird bei manchen Hopsern sicher nostalgisch, mit den schnellen Schrittabfolgen wird sie aber nicht mehr mithalten können. Dass da nur bloß niemand auf dem Teppich ausrutscht!

Pluspunkt: Da sind ein paar richtig gute Moves für die Silvesterparty dabei.

15 MIN Christmas HIIT Workout + GIVEAWAY - Happy Holidays Team Grow! No Equipment, Cardio HIIT

Hinter Growing Annanas steckt die Österreicherin Anna Engelschall. growingannanas

Growing Annanas

Die Österreicherin Anna Engelschall steigt mit einem 15-minütigen "Christmas HIIT Workout" in den weihnachtlich dekorierten Ring. Der Baum in der Ecke wirkt in ihrem im Vorjahr veröffentlichten Video deutlich weniger traurig als bei der Konkurrenz, dafür könnte einem das Lachen angesichts der Übungen vergehen.

Das HIIT, das sie in diesem Video verspricht, steht für High Intensity Interval Training. Das heißt, dass Übungen wie "Santa’s_Squats" oder "High Knees" jeweils 30 Sekunden lang gemacht werden und danach eine kurze Pause folgt. Das Trainingsprinzip: bis zum Anschlag trainieren, dafür ist es schnell wieder vorbei. Das ist tatsächlich ein ziemlich effektives Training – die Frage ist aber, wie sehr man sich selbst und die Familie mit Gansl und Glühwein im Bauch quälen will.

Platz: 4 von 5 Punkten

Anna Engelschall trainiert auf einer Yogamatte. Wer keine zur Verfügung hat, kann auch auf den Flauschteppich ausweichen.

Spaß: 3 von 5 Punkten

Die Musik ist weniger penetrant weihnachtlich, dafür darf sich das Workout aber auch wirklich Workout nennen. Lustig ist es aber sicher, den anderen bei ihren missglückten Ausfallschritthopsern zuzuschauen. Und die Schneeflocken-Special-Effects sorgen für Überraschung.

Fitness: 5 von 5 Punkten

Die Übungen haben harmlose Namen wie "Frosty Forward Lunges" oder "Rudolph’s Reverse Lunges", aber sie haben es in sich und sind eher nicht für Anfänger und schon gar nicht für Menschen mit Gelenkproblemen geeignet._

Was aber gut ist: In einem kleinen Fenster am oberen Bildschirmrand wird immer schon ein paar Sekunden vorher angezeigt, was als Nächstes kommt – sofern man das denn überhaupt wissen möchte. Insgesamt wird so viel gehüpft, dass sogar die Fitfluencerin selbst recht eindeutig ins Schnaufen kommt. Genau so sollte ein HIIT sein. Sympathisch ist es obendrein.

Ganz am Schluss wird dann noch gemeinsam gedehnt, da können wirklich wieder alle mitmachen.

CHRISTMAS WORKOUT | 20 MINUTES | FAMILY WORKOUT | NO EQUIPMENT

837.000 Menschen haben Tara’s Body auf Youtube abonniert. Tara's body

Tara's Body

Wer sich beim Weihnachtsworkout lieber in einer anderen Fremdsprache als Englisch anfeuern lassen will und auch noch neugierig ist, wie viel vom holprigen Schulfranzösisch noch übrig ist, dem sei das Weihnachtsworkout der französischen Influencerin Tara (die ihren Nachnamen nicht preisgibt) ans Herz gelegt. Wirklich niemand feuert sein Publikum so begeistert beim Tanzen an. In diesem Sinne: Woo! Hey! Encore!

Platz: 3 von 5 Punkten

Solang die Lampen nicht zu niedrig hängen und der Christbaum fest verankert ist, geht sich das schon alles irgendwie aus. Vor allem weil es bei Taras Workout hauptsächlich ­darum geht, Spaß an der Sache und Begeisterung für die Bewegung zu haben.

Spaß: 4 von 5 Punkten

Manche der Bewegungen schauen wirklich nur bei Tara gut aus – dafür gibt es beim Versuch, das nachzumachen, umso mehr zu lachen. Die Musik ist eine gelungene ­Mischung aus Weihnachtshadern und anderen Popklassikern. Da können alle zumindest mitschunkeln, wenn es schon mit dem Tanzen nicht klappt. Einziges Manko: Der Weihnachtsbaum fehlt in diesem Video, dafür stehen ein paar Geschenke im Hintergrund herum. Vielleicht ja Französisch­-Wörterbücher für die ganze Familie.

Fitness: 4 von 5 Punkten

Der Puls wird von Anfang an ordentlich in die Höhe getrieben. Zum Nachtanzen sind die Schrittfolgen, die oft recht spontan wirken, für die meisten Familien wohl eher ­herausfordernd. Dafür klappt das mit dem Französisch ganz wunderbar. Verwunderlich, wie viel davon beim Tanzen plötzlich wieder an die Oberfläche gespült wird. Also: Prochaine chanson, let’s go! (Franziska Zoidl, 25.12.2023)