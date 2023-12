Todesursache und -zeitpunkt sind noch unklar. Getty Images/iStockphoto/Chalabala

Wien – Nach dem Fund der Leiche eines 33-Jährigen auf einem Gehsteig in Wien-Floridsdorf am Donnerstag in der Früh hat das Landeskriminalamt Ermittlungen wegen eines "bedenklichen Todesfalls" aufgenommen. Ein Passant entdeckte den leblosen Körper des Mannes gegen 4.30 Uhr, ein Notarzt konnte nur mehr seinen Tod feststellen. Die Kriminalisten würden nun aufgrund der unklaren Umstände ermitteln, sagte Sprecher Philipp Haßlinger der APA.

Gerichtsmedizinische Obduktion

Woher die Verletzungen des Mannes stammen, soll nun durch eine gerichtsmedizinische Obduktion geklärt werden, denn unter anderem wurde bei ihm ein offener Knochenbruch festgestellt. Ob er möglicherweise von einem Auto niedergefahren wurde oder ein Gewaltverbrechen für seinen Tod verantwortlich ist, steht noch nicht fest, genauso wie Todesursache und -zeitpunkt des in Wien gemeldeten Österreichers. "Das sind genau jene Fragen, die uns beschäftigen", sagte Haßlinger. (APA, 22.12.2023)