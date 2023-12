Nahe dem Stephansdom unterstrich im Sommer ein psychisch Kranker mit einem Steakmesser seine wirren Wünsche und Drohungen. Heribert Corn

Wien – Der psychiatrische Sachverständige Peter Hofmann sagt im Unterbringungsverfahren gegen Herrn E. einen wichtigen Satz, den man nicht stark genug betonen kann: "Der Großteil der an Schizophrenie Erkrankten begeht keine Delikte", stellt er bei der Erläuterung seines Gutachtens vor dem Schöffensenat unter Vorsitz von Christoph Bauer klar. Bei einem kleinen Teil der Patienten bestehe leider das Problem mangelnder Krankheitseinsicht – bei E. bereits zum zweiten Mal.

Vor Gericht ist der 38-Jährige ruhig und hält öfters den Kopf gesenkt, wenn er spricht. "Wie geht es Ihnen?", wird E. zu Beginn vom Vorsitzenden gefragt. "Es geht mir gut. Ich nehme meine Medikamente", sagt der Betroffene leise. Im heurigen Sommer hat das anders ausgesehen – innerhalb von drei Wochen soll er mehrere Delikte begangen haben, zwei hat die Staatsanwaltschaft Wien zum Anlass genommen, eine strafrechtliche Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum zu fordern.

Erfahrung hat der Arbeitslose damit bereits. Seit 2004 hat der in Österreich geborene Türke sechs Vorstrafen wegen Körperverletzungs- und Drogendelikten bekommen, im Jahr 2016 wurde er erstmals untergebracht. Auf die Behandlung sprach E. gut an, im Dezember 2017 konnte er unter zahlreichen Auflagen bedingt entlassen werden. Fünf Jahre lang hielt er sich daran, bekam monatlich Depotspritzen mit dem Medikament gegen seines Erkrankung und Bewährungshilfe. Anfang 2023 liefen die gerichtlichen Auflagen aus. Kurz darauf ging es wieder abwärts.

Missverständnis bei Untersuchung

"Wieso haben Sie sich keine Depotspritze mehr geholt?", will Vorsitzender Bauer wissen. "Weil ein Arzt bei der Österreichischen Gebietskrankenkassa (korrekt Österreichische Gesundheitskasse, Anm.) bei einer Untersuchung gesagt hat, ich sei gesund. Wer freut sich nicht, wenn er das hört? Daher habe ich aufgehört." – "Bei Ihrem Vorleben und Ihrer Krankenakte hat ein Arzt gesagt, Sie seien gesund?", fragt Bauer ungläubig nach. "Na ja, er hat gesagt: 'Sie haben ja gar nix'", womit wohl gemeint war, dass E. keine auffälligen Symptome hatte. "Hat er gesagt, dass Sie die Medikamente absetzen können?", ist der Vorsitzende misstrauisch. "Nein", gibt der Betroffene zu. Und führt einen weiteren Grund an: "Man ist durch die Spritzen ein bisschen eingedämmt, da dachte ich, ich probier es einmal ohne Medikament."

Keine gute Idee, wie Sachverständiger Hofmann der Laienrichterin und dem Laienrichter erklärt: Die von ihm bei E. diagnostizierte paranoide Schizophrenie sei eine "lebensbegleitende Erkrankung", die nicht geheilt werden könne. Mit Medikamenten sei sie aber gut behandelbar, die setzte der Betroffene jedoch ab. Die Folge: Als die letzten Reste des Wirkstoffs aus seinem Körper ausgeschieden waren, setzte der nächste psychotische Schub ein.

Am 22. Juni attackierte er einen Mitarbeiter des Vereins, der ihn betreute, schlug ihm die Nase blutig und strich ihm mit einem Brotmesser über das Gesicht. "Was glaubt ihr, dass ihr seid? Haltet ihr mich für dumm? Wollt ihr mich verarschen?", sagte er dazu. "Ja, das stimmt alles", gesteht E. zu. "Meine Krankheit kommt in Schüben und Wellen, damals dachte ich mir, dass er mich mit Spionagesoftware permanent überwacht", erinnert der Betroffene sich. Das Opfer ist von dem Vorfall noch immer so verstört, dass er seine Zeugenaussage nur in Abwesenheit des Angeklagten machen will. Er habe damals große Angst gehabt, vor allem da er drei Tage lang von E. verfolgt und bedroht worden sei. Dazwischen habe der Betroffene sich dann zwar tränenreich entschuldigt, nur um am nächsten Tag weiterzumachen.

"Na gut. Und dann gehen Sie mit dem Steakmesser durch Wien", hält Vorsitzender Bauer dem Betroffenen den 14. Juli vor. Zunächst ging er mit dem Messer in der Hand in ein Speiselokal in der Innenstadt und erklärte den beiden Anwesenden Mitarbeitern unter anderem, dass er ein Patent auf den Namen des Unternehmens besitze. Die beiden alarmierten die Polizei, sagen vor Gericht aber, dass sie keine Angst gehabt hätten.

Einen Finger für den Bundeskanzler

E. verließ das Lokal damals, ging in der Innenstadt zweimal ums Eck und in eine renommierte Cocktailbar. Auch dort bedrohte er einen Mitarbeiter mit einem Messer, Passanten verständigten erneut die Exekutive. Die rasch eintraf – auf Aufforderung ließ E. die Waffe fallen und wurde an der Lokalfront fixiert. Dagegen soll er sich gewehrt haben und mit seinem Kopf gegen die Scheibe geschlagen haben, einer der vier Beamten will auch beobachtet haben, dass E. versuchte, einen Polizisten in den Finger zu beißen. Dazu schrie der Betroffene: "Ich werde euch allen bei lebendigem Leibe eure Herzen herausreißen! Ich werde mit der türkischen Armee in Wien einreisen! Deinen Finger werde ich abbeißen und Nehammer per Post schicken!" – "Was soll denn der Nehammer mit einem abgebissenen Finger machen?", wundert sich der Vorsitzende.

Gutachter Hofmann berichtet dann, dass sich der Zustand des Betroffenen in der Haft, seit er im November neuerlich eine Depotspritze akzeptiert hat, merklich gebessert hat. Bei seinem ersten Besuch sei E. noch davon überzeugt gewesen, eine Größe in einem europäischen Kriminalitätsnetzwerk zu sein, das Gespräch sei schwierig gewesen. Nun sei er deutlich reflektierter und klarer, "die Richtung ist sehr gut!", konzediert Hofmann. Für eine bedingte Einweisung sei es aber noch zu früh, ist der Sachverständige überzeugt. Er könne aber "in einem wirklich überschaubaren Zeitraum von wenigen Monaten" mit einer neuerlichen Entlassung rechnen.

Der Senat folgt dieser Einschätzung rechtskräftig. "Für eine bedingte Einweisung ist es noch zu früh, aber Sie sind auf dem besten Weg dorthin", muntert Bauer in seiner Begründung E. auf. Gibt ihm aber auch eine Warnung mit: "Machen Sie es jetzt, beim zweiten Mal, besser! Auf Wiedersehen, alles Gute!" (Michael Möseneder, 22.12.2023)