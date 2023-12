Die Räder eines Elektroautos des chinesischen Autoherstellers BYD. AP/Martin Meissner

Budapest/Szeged/Peking – Der chinesische E-Auto-Hersteller BYD wird sein erstes Werk auf europäischem Boden in Ungarn errichten. Das gab der ungarische Außenminister Péter Szijjártó am Freitag bekannt. Die Fertigungsstätte werde in der südungarischen Stadt Szeged entstehen und mehrere Tausend Mitarbeiter beschäftigen.

Es handle sich um eine der größten Investitionen in der ungarischen Geschichte, erklärte Szijjártó. Eine konkrete Investitionssumme nannte er nicht. Ungarn ist auch beliebter Standort für europäische Premium-Autobauer. Aus Deutschland beispielsweise fertigen Audi und Mercedes in ihren ungarischen Werken E-Autos oder -Motoren. BMW will in seinem im Bau befindlichen Werk im ostungarischen Debrecen ebenfalls E-Autos herstellen. (APA, 22.12.2023)