Größe des Stiftungsrats wäre "in Privatwirtschaft nicht praktikabel", sagt Vorsitzender und Berater: "Aber der ORF ist ein Sonderfall"

Der Vorsitzende des ORF-Stiftungsrats und Unternehmensberater Lothar Lockl findet es fair, dass "nun alle, die den ORF nutzen, auch ihren Beitrag leisten". Ab 1. Jänner 2024 hebt der ORF einen ORF-Beitrag unabhängig vom Empfang ein. Was ist mit all jenen, die bisher nicht GIS zahlen mussten? "Nur sehr wenige" nutzten den ORF tatsächlich nicht, hält Lockl dem im STANDARD-Interview entgegen.

Der Verfassungsgerichtshof hat nicht alleine die GIS-Ausnahmen für Streamingnutzer als verfassungswidrig aufgehoben. Zuletzt hob das Höchstgericht auch Passagen im Gesetz über die Besetzung des ORF-Stiftungsrats auf und räumte eine Frist bis März 2025 zu deren Reparatur ein. Zu regierungsnahe seien die Modalitäten für den Stiftungsrat bisher. Lockl ist für eine rasche Reparatur, die er grundsätzlich begrüßt. Er würde sich im Gremium mehr Internationalität und mehr jüngere Mitglieder wünschen. An der Tradition von Fraktionstreffen von Stiftungsräten habe der Verfassungsgerichtshof indes nichts beanstandet, sagt er: "Diese Informationstreffen spielen in der Praxis bei weitem nicht die Rolle, die ihnen von außen beigemessen wird."

Lothar Lockl, Vorsitzender des ORF-Stiftungsrats, entsandt von den Grünen. APA Georg Hochmuth

"Je näher der ORF beim Publikum ist, desto schwerer ist er zu zerstören"

STANDARD: 2024 kommt auf den ORF und sein Publikum einiges zu – vom Superwahljahr mit ungewissem Ausgang bis zum ORF-Beitrag von allen ab 1. Jänner 2024.

Lockl: Der ORF steht vor der größten Veränderung seit Jahrzehnten. Er wird sich in Zukunft noch mehr am Publikum orientieren, das Publikum wird noch mehr ins Zentrum rücken.

STANDARD: Ab 1. Jänner müssen alle in Österreich, unabhängig vom Empfang, einen Beitrag für den ORF zahlen. Wie erklären Sie das all jenen, die sagen, sie nutzen den ORF nicht?

Lockl: Erstens sind das nur sehr wenige. Fast 95 Prozent der österreichischen Bevölkerung konsumieren ORF-Angebote regelmäßig, 80 Prozent nutzen zumindest eines der ORF-Angebote sogar täglich. Das sind sehr gute Werte. Trotzdem ist es unser Anspruch, Programm für alle zu machen. Der ORF wird daher sein Angebot massiv ausweiten, auch digital. Die Kurzformel ist: mehr Programm und mehr Angebot für weniger Geld.

STANDARD: Wer bisher GIS zahlte, zahlt künftig tatsächlich weniger pro Monat. Aber wer bisher nur Radiogebühr oder nur TV-Gebühr zahlte oder auch gar nichts, weil kein Rundfunkgerät, der oder die zahlt künftig deutlich mehr.

Lockl: Für 3,2 Millionen bisherige GIS-Zahler wird es deutlich günstiger.

STANDARD: Der ORF bekommt pro Monat statt bisher 18,59 Euro ab 2024 vorerst 15,30 Euro ORF-Beitrag pro Monat, Bundesabgaben von 3,86 Euro fallen weg, in Wien, Niederösterreich und Salzburg auch Landesabgaben.

Lockl: Umgerechnet sind das für jeden Haushalt 50 Cent am Tag für das gesamte ORF-Angebot.

STANDARD: Aber geschätzt mehr als 700.000 Haushalte müssen künftig zahlen, die bisher der GIS ausweichen konnten. Was sagen Sie denen?

Lockl: Ein großer Teil hat bisher den ORF genutzt, ohne dafür zu bezahlen. Der Verfassungsgerichtshof hat entschieden, dass diese GIS-Ausnahmen für Streamingnutzung verfassungswidrig sind. Insofern ist es fair, dass nun alle, die den ORF nutzen, auch ihren Beitrag leisten. Nur dadurch kann es ja insgesamt günstiger werden. Aber zu Ihrer Frage: Wir wollen Akzeptanz gewinnen, in dem wir noch mehr öffentlich-rechtliches Programm anbieten. Das Angebot wird ausgeweitet – von Info bis Kultur, von Sport bis Unterhaltung, vom Weltgeschehen bis zur regionalen Berichterstattung. Dazu kommt für die jungen Seherinnen ein neuer Kinderkanal.

STANDARD: Laut einer Umfrage des ORF aus dem Frühjahr 2023 sagt ein Viertel der Menschen, dass es den ORF nicht braucht. Kann der ORF diese Menschen mit seinem für 2024 geplanten Programmangeboten gewinnen und überzeugen, dass sie auch zahlen?

Lockl: Ich hoffe das. Und ich hoffe, dass man die Leidenschaft und Kompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ORF merkt, mit der sie im ganzen Land Programm machen. 75 Prozent finden den ORF eher wichtig oder sehr wichtig, 13 weniger wichtig und zwölf Prozent gar nicht wichtig. Die 75 Prozent sind ein gutes Fundament. Aber es ist wichtig, dass wir uns auch mit jenen 25 Prozent ganz gezielt auseinandersetzen und versuchen, ihnen attraktive Angebote zu machen, für die sich 50 Cent am Tag wirklich lohnen.

STANDARD: Wird man mit diesem Angebot Fans von Servus TV, von Auf1 oder FPÖ TV überzeugen können?

Lockl: Warum nicht? Ein Baustein wird sein, dass der ORF mit Augenhöhe, Wertschätzung und Respekt agiert. Wir werden das noch deutlicher in den Vordergrund rücken und noch mehr in den Dialog treten.

STANDARD: Nun sehen sich private Verlagshäuser wegen des neuen ORF-Gesetzes mit gesicherter Finanzierung und zusätzlichen Möglichkeiten online für den schon bisher übermächtigen Marktbeherrscher in ihrer Existenz bedroht.

Lockl: Ich bedaure diesen Konflikt zutiefst. Die österreichische Medienszene hat sich da in eine Sackgasse manövriert. Das Gegeneinander zwischen ORF und heimischen Privatmedien schwächt beide und blendet die wirklich bedrohlichen Marktbeherrscher aus: Die neuen Tech-Giganten aus den USA und China, die gemeinsam mit Trollfabriken aus Russland in einem de facto rechtsfreien Raum ihren Geschäften nachgehen. Sie setzen auf Algorithmen, die polarisieren, die Hass befeuern, die platte Lügen millionenfach verbreiten. Und sie saugen das Werbegeld aus dem Markt ab.

STANDARD: Was empfiehlt da der Unternehmensberater Lockl?

Lockl: Einen Neustart im Mindset. Und mehr Kooperation. Wenn kein Schulterschluss gelingt zwischen ORF und privaten österreichischen Medien, insbesondere Qualitätsmedien, dann werden wir den Generalangriff von Tiktok, Facebook und Co nichts entgegenzusetzen haben. Es braucht beides, einen starken ORF und starke österreichische Qualitätsmedien. Und ja, es wird auch für die privaten Medien mehr öffentliche Unterstützung brauchen, wie dies etwa in der Kultur, bei der Gesundheit, bei den Kindergärten und Schulen, selbst in der Landwirtschaft der Fall ist. Der Beitrag der österreichischen Medien für unsere Demokratie ist essenziell.

STANDARD: Wir stehen vor einem Wahljahr, die FPÖ liegt in den Umfragen seit Monaten vorne, und sie kündigt an, den ORF-Beitrag gleich wieder zu streichen, den ORF auf einen "Grundfunk" zusammenzustreichen und aus dem Bundesbudget zu finanzieren.

Lockl: Die Wählerinnen und Wähler werden bei den Nationalratswahlen eine Entscheidung treffen, und die ist zu respektieren. Aber klar ist: Je näher der ORF beim Publikum ist und je mehr Vertrauen und Akzeptanz des Publikums er hat, desto schwieriger wird es, den ORF zu zerschlagen oder zu zerstören. Der österreichische Rundfunk ist ein Kulturträger dieses Landes, ein wichtiger Partner für die heimische Kultur, den Sport, das Regionale. Wer den ORF zerstört, zerstört unwiderruflich ein Stück Rot-Weiß-Rot, ein Stück österreichische Demokratie. Ich gehe davon aus, dass dies am Ende den politischen Akteuren bewusst ist.

STANDARD: Glauben Sie, dass zu Beispiel FPÖ-Chef Herbert Kickl diesen Wert des ORF erkennt?

Lockl (nach langem Überlegen): Darüber kann ich nur spekulieren. Aber ich denke, ja, im Grundsatz schon.

STANDARD: Das kann er aber sehr gut verbergen.

Lockl: Man muss grundsätzlich tagespolitische Rhetorik vom Blick auf das große Ganze unterscheiden. Ich orte bei aller Kritik im Detail einen gesellschaftlichen Grundkonsens über die Bedeutung und Wichtigkeit des Österreichischen Rundfunks für den Zusammenhalt in Österreich, für Demokratie, Bildung, Kultur und vieles mehr. Das schließt alle Parteien mit ein. Dass der ORF verzichtbar wäre, ist sicher keine Mehrheitsmeinung.

STANDARD: Die Berichterstattung des ORF über die Krisen dieser Jahre war immer wieder auch Kritik ausgesetzt, auch aus dem Stiftungsrat.

Lockl: Kritik ist grundsätzlich wichtig, sie ermöglicht es, besser zu werden. Es ist wichtig, dass wir eine transparente Fehlerkultur etablieren. Der Stiftungsrat ist ein Aufsichtsgremium, die Redaktionen sind unabhängig – das ist ein Recht und eine Pflicht der Redaktionen. Es ist nicht Aufgabe des Stiftungsrates, in die Redaktionen hineinzuwirken.

STANDARD: Was würde denn Budgetfinanzierung für den ORF bedeuten?

Lockl: In gewisser Weise wäre sie für den ORF einfacher, weil sie für den Einzelnen nicht direkt spürbar wäre. Wenn es aber dem ORF gelingt, die große Mehrheit hinter sich und die Idee des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu versammeln, ist der persönliche Beitrag jedes Einzelnen extrem wertvoll, weil er Identität stiftet und die Unabhängigkeit absichert.

STANDARD: Die häufigste Kritik an Budgetfinanzierung sieht höhere Abhängigkeit von der Regierung.

Lockl: Stimmt. Ein wichtiges Argument. Deshalb war ich sehr für einen ORF-Beitrag.

STANDARD: Der Verfassungsgerichtshof hat vor wenigen Wochen entschieden, dass das Gremium, dem Sie vorsitzen, zu regierungsnahe ist, es gebe zu viel Einfluss der Regierung auf Stiftungs- und Publikumsrat. Wie ist Ihre Wahrnehmung aus der Praxis?

Lockl: Der Verfassungsgerichtshof hat den Großteil der Besetzungsmechanismen bestätigt. Ich hoffe sehr, dass wir da rasch zu neuen, verfassungskonformen gesetzlichen Bestimmungen kommen.

STANDARD: Ist der Stiftungsrat zu regierungsnah? Sie sind von der Regierungspartei Grüne dorthin entsandt.

Lockl: Im Stiftungsrat sitzen ausgewiesene Expertinnen und Experten, die ehrenamtlich – abgesehen von 50 Euro Aufwandsentschädigung im Monat und einem geringen Sitzungsgeld – ihre Aufsichtstätigkeiten wahrnehmen. Die meisten Beschlüsse fallen einstimmig. Das Gremium funktioniert.

STANDARD: Sie beraten viele Unternehmen. Kennen Sie Unternehmen abgesehen vom ORF, deren Aufsichtsrat 35 Mitglieder hat – oder, wenn man das ORF-Gesetz möglichst einfach nach den Vorgaben der Höchstrichter repariert, dann 38 oder mehr?

Lockl: Nein. Und es wäre in der Privatwirtschaft auch nicht praktikabel. Aber der ORF ist ein Sonderfall, weil er nicht nur ein Unternehmen ist, sondern auch in einem besonderen Bereich tätig ist. Die Größe gewährleistet eine viel größere Repräsentanz – alle Bundesländer, Regierung, Parteien, Publikumsvertreter.

STANDARD: Die Stiftungsräte stimmen sich über all die genannten Entsender hinweg in parteipolitischen Fraktionen ab, die man verschämt Freundeskreise nennt.

Lockl: Der Verfassungsgerichtshof hat daran nichts beanstandet. Diese Informationstreffen spielen in der Praxis bei weitem nicht die Rolle, die ihnen von außen beigemessen wird.

STANDARD: Wie würden denn die idealen Aufsichtsgremien eines so großen öffentlich-rechtlichen Rundfunkunternehmens in Österreich aussehen?

Lockl: Es gibt nicht das perfekte Modell. Insgesamt würde ich mir noch mehr Internationalität wünschen und mehr junge Mitglieder im Gremium. (Harald Fidler, 27.12.2023)