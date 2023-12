Mit dem Erkenntnis vom 14. Dezember (G 352/2021) hat der Verfassungsgerichtshof zwei Paragrafen der Strafprozessordnung teilweise aufgehoben, die sich auf die sogenannte Handybeschlagnahme fokussieren. Die Sicherstellung von Mobiltelefonen und mobilen Datenträgern in Strafverfahren ohne eine vorhergehende richterliche Bewilligung sei verfassungswidrig, so der VfGH. Diese rechtliche Konstellation verstoße gegen das Datenschutzgesetz und das Recht auf Privatleben, das in der EMRK verankert ist.

Die Richter des Verfassungsgerichtshofs mussten in ihrem Erkenntnis verschiedene Interessen abwägen. APA / Helmut Föhringer

Ausgangspunkt des Verfahrens war der Antrag eines Unternehmers, gegen den wegen des Verdachts der Untreue ermittelt wurde. Der VfGH hat dem Gesetzgeber eine ausreichend lange Frist zur Reparatur gewährt. Die entsprechenden Bestimmungen in der Strafprozessordnung würden erst am 1. Jänner 2025 außer Kraft treten. Es handelt sich dabei um Teile der Paragrafen 110 Abs. 1 Z 1 und Abs. 4 sowie 111 Abs. 2 StPO.

Zusammengefasst betont das Höchstgericht in den Entscheidungsgründen, dass Grundrechtseingriffe verhältnismäßig sein müssen, eine altbekannte Formel, die sich wörtlich aus den materiellen EMRK-Vorbehalten ergibt. Die Schwere des Eingriffs dürfe dabei nicht größer sein als die Bedeutung des Ziels, das erreicht werden soll. Halten wir bereits eingangs fest, dass dieses Ziel nicht in einer "Vorverurteilung" besteht, sondern im Verfügbarmachen liquider Beweismittel, die nur beschränkt auf die Strafsache, um die es geht, verwertet werden dürfen. Zweifellos wäre es ein unverhältnismäßiger Eingriff in das Privatleben, wenn etwa Details der sexuellen Vorlieben oder wörtliche Chats über ein außerdienstliches Verhältnis im Zuge des Strafverfahrens auch Dritten bekannt würden.

Wichtige wörtliche Formulierung

Wenn sich aber zum Beispiel ein Mitarbeiter des BMF überschwänglich dafür bedankt, dass er eine gut bezahlte Machtposition erhielt, und sich dann der betreffende Politiker uninformiert gibt und meint, dass er gar keinen Einfluss genommen habe, kann die wörtliche Formulierung von großem Wert für die rechtliche Beurteilung der Wahrheitsfrage sein, auch wenn es in diesem Fall um ein strafrechtlich betrachtet eher lässliches Delikt geht. Vor allem aber in der Verfolgung von gefährlichen Straftätern oder Drogenbossen ist es wirksam und sinnvoll, die Kommunikation für eine Anklageerhebung auszuwerten.

Der VfGH erkennt es daher grundsätzlich als eine legitime Maßnahme an, zwecks Strafverfolgung mobile Datenträger sicherzustellen und auszuwerten, um Straftaten zu verfolgen. Angesichts moderner Kommunikationsmittel stehe die Kriminalitätsbekämpfung vor besonderen Herausforderungen. Laut VfGH entsprechen die angefochtenen Bestimmungen der Strafprozessordnung nicht den Anforderungen von Datenschutzgesetz und EMRK. Diese beiden Rechtsquellen stehen in einem engen Zusammenhang, denn nur unter bestimmten Voraussetzungen und unter gesetzlicher Regelung (!) dürfen gewisse legitime Ziele verfolgt werden, wie zum Beispiel die Bestrafung von Tätern, aber auch die Verbrechensprävention. Zu ergänzen ist, dass es sehr hochrangige Ziele gibt, wie zum Beispiel den Schutz vor Terror und die Aufrechterhaltung der rechtsstaatlich-demokratischen Einrichtungen. Diese rechtfertigen dementsprechend auch sehr weitgehende Eingriffe in das Privatleben der Verdächtigen.

Dilemma des Gesetzgebers

Das Erkenntnis des VfGH, das dem Gesetzgeber in einigen Absätzen am Schluss sehr detaillierte Vorgaben mitgibt, über die Entscheidung einer Gesetzesprüfung als "negativer Normsetzer" somit hinauszugehen scheint, muss genau analysiert werden, damit nicht künftig der Erfolg der Strafverfolgung, den die Auswertung des für potenzielle Leugner sehr wirksamen Beweismittels mit sich bringt, hintansteht; dass private Daten sensibel sind, vor allem jene, die auf sexuelle Neigung schließen lassen oder intime Beziehungen oder den Kontakt zu seriösen und unbescholtenen Geschäftspartnern aufdecken, muss in Wahrheit schon jetzt nach dem Gesetz und den unmittelbar anwendbaren Verfassungsnormen beachtet werden. Dieser Punkt steht außer Frage, vor allem, wenn die genannten Aspekte, was fast immer der Fall ist, nichts mit der verfolgten Straftat zu tun haben.

Dass es hier Leaks gab, ist bedauerlich, aber die Gerichte haben sich stets daran gehalten, im Strafverfahren diese sensiblen Daten auszusparen. Man darf nicht vergessen, dass auch ein Strafakt durch mehrere Hände geht (Kanzleien, Geschäftsabteilungen) und dass viele Beteiligte Einsicht nehmen können; hier wird man künftig auch ansetzen müssen, damit nicht Justizorgane zu Unrecht angegriffen werden; hier ist zu betonen, dass auch Staatsanwälte heute mit guten Gründen als Justizorgane anzusehen sind und dass diesen vielfach zu Unrecht der Vorwurf gemacht wurde, "politisch" zu agieren oder Menschen schaden zu wollen, auch wenn es im Effekt dann einen Freispruch gab. Ich halte diese Generalunterstellung für höchst kritikwürdig und meine, dass sich die Staatsanwaltschaften akribisch bemühen, nach allen Seiten zu ermitteln, und dabei unbefangen und ergebnisoffen vorgehen.

Mobile Kommunikationsmittel sind mächtige Beweismittel in einem Strafverfahren. Der VfGH hat daher auch nicht grundsätzlich die Abnahme von Smartphones als verfassungswidrig erachtet, sondern den Mangel an Abwägungsgründen in der Strafprozessordnung sowie das fehlende Prozedere im Vorfeld einer Abnahme gerügt. Zudem konnte die StA beziehungsweise die Kriminalpolizei bereits bei Verdacht auf die Involvierung einer Person in Delikte mit relativ geringer Strafdrohung das Handy abnehmen, was gleichfalls im Lichte des Datenschutzes sowie der Privatheitsrechte der EMRK und der Grundrechtecharta als unverhältnismäßig erschien. Künftig muss das präzise und unter Einhaltung der Verhältnismäßigkeit gesetzlich geregelt werden. Schon Max Weber hat eine "Legitimation durch Verfahren" eingefordert, das hier aber intern durch eine Befassung eines richterlichen Organs im Vorfeld einer Sicherstellung vor sich gehen muss, sodass ein kafkaeskes Element allen Ermittlungen innewohnt, auch wenn sie richterlich genehmigt worden sind.

Strafdrohung ist nicht der einzige Parameter

Ohne Zutun des Gesetzgebers kann diese Rechtslage demnach nicht saniert werden, weshalb das BMJ trotz langer Vakanzfrist rasch einen Entwurf vorlegen sollte; künftig müssen die Deliktgruppen genauer definiert werden, ob hier lediglich die Höhe der Strafdrohung oder die "Schwere" des Delikts das relevante Kriterium ist, ist kritisch zu hinterfragen. Denn es gibt besonders geschützte Rechtsgüter wie Wahlen und Abstimmungen, bei denen bekanntlich Fälschungen oder Nötigung der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger strafbar ist, ohne dass es sich formal um wirklich "schwere" Straftaten im Vergleich zu Mord, Drogenhandel im großen Stil oder Vermögensdelikten über höheren Wertgrenzen handelt. Es wäre daher sinnvoll, nicht nur die Höhe der Strafdrohung, sondern auch das geschützte Rechtsgut in die Neuregelung einzubeziehen. Ultimativen Schutz aber genießt die Sicherheit der Menschen, weshalb etwa bei substanzieller Terrorgefahr stets Abnahmegründe vorgesehen werden dürfen. Die EMRK spricht wörtlich "prevention of disorder and crime" als zulässige Eingriffsgründe an.

Besonders wichtig aber wäre es, das Überrumpelungsmoment nicht durch eine Neuregelung mit langen Verfahrenswegen zu zerstören. Dass es ein internes Prozedere durch richterliche Genehmigung geben muss, ist im Lichte des Spruchs des VfGH unabdingbar; aber da es auch undichte Stellen im Justizbereich geben kann, steigt die Gefahr, dass künftig Beschuldigte sich ins Fäustchen lachen können, weil der liquide Beweis, dass sie die Unwahrheit sagen, rechtzeitig beseitigt wurde und die Anklagebehörde dagegen machtlos ist.

Die genaue Ausgestaltung sollte Strafrechts- und vor allem Prozessrechtsexpertinnen und -experten vorbehalten bleiben. Womöglich sind hier auch die Vorgaben des VfGH, dem derzeit kein Berufsrichter angehört, zu detailliert. In der Vergangenheit gab es bis zum Vizepräsidenten des OGH auch Strafrichter und ehemalige Staatsanwälte im Kreis der Richterbank, derzeit sind in Wirtschaftsfragen und politisch relevanten Verfahren beruflich tätige Rechtsanwälte Mitglieder des VfGH.

Es war schon einmal besser

Wer die Rechtslage(n) langfristig überblickt, sieht, dass es im Grunde schon einmal eine bessere Regelung gab. Wenn man die Strafprozessordnung Stand 2000 mit der heutigen vergleicht, erkennt man diesen Systemwandel. Damals regelten die zum Teil aufgehobenen Paragrafen 111 und 112 (die Zählung hat sich verändert) den Abschluss der Voruntersuchung durch den U-Richter. Nachdem dieser befunden hat, dass ein weiteres Ermitteln nichts Neues mehr bringen würde, hatte einst der U-Richter den intern natürlich akribisch bewachten und meist nur diesem Organ im Detail bekannten Akt weiterzugeben; die StA musste dann entweder anklagen oder einstellen, eine sinnvolle Arbeitsteilung. Wenn ein U-Richter ermittelt und es eine Beschwerdeinstanz gibt, dann braucht man auch nach heutigen Kriterien keine externe "richterliche Genehmigung", denn die Akteure waren allesamt unabhängige Richterinnen und Richter.

Wenn es auch um die Jahrtausendwende noch keine Smartphones, wohl aber schon leistungsfähige Mobiltelefone gab, so genügte die gesetzlich vorgesehene Möglichkeit, Beweismittel zu beschlagnahmen. In allen Phasen war ein Rechtsmittel an die Ratskammer möglich, die Öffentlichkeit erfuhr nur, dass "Vorerhebungen" bzw. eine "Voruntersuchung" gegen jemanden läuft, was noch keine Vorverurteilung gestattete. Vor allem dann nicht, wenn die Staatsanwaltschaft von der Anklageerhebung absah. Nun, die alte Rechtslage wird nicht mehr zurückkommen, die neue wurde übrigens im Jahr 2008 maßgeblich von einem unlängst verstorbenen Experten gestaltet.

Ursachen für Leaks sind vielfältig

Heute hingegen ist das Verfahren in diesem Stadium in der Hand der StA, die von allen Seiten bedrängt wird und unter Erfolgsdruck steht. Wenn Details der Erhebungen "durchsickern", ist das kein Wunder, und die eigentliche Ursache wird auch künftig, wenn es einer Genehmigung bedürfen wird, nicht ausgeschaltet sein; dutzende Menschen erhalten Einsicht in einen Strafakt, ehe die Sache anklagreif ist, darunter auch Mitarbeiter in Kanzleien, Geschäftsabteilungen, die Oberbehörden der Ankläger im BMJ und in der Generalprokuratur und so weiter, aber auch, vor allem bei mehreren Beschuldigten, Anwälte (Strafverteidiger), die womöglich Belastungsmaterial gegen andere, von ihnen nicht vertretene Personen beziehungsweise in anderen Causen vorfinden. Ich will damit nicht andeuten, dass es diese Personen sind, welche die Leaks verursachen. Ob man Interna für sich behalten kann, wozu jeder Beamte verpflichtet ist, ist eher eine Sache des Charakters und des sozialen Umfelds.

Dieses interne Problem kann aber der VfGH nicht lösen. Der Gesetzgeber müsste sich diesem Aspekt widmen, wenn er akribisch die Vorgaben erfüllen will, doch das ist eine schwer lösbare Konstellation, denn hier spielen auch Interessen von Medienvertretern und der Öffentlichkeit herein, die durch die Strafprozessordnung allein nicht geregelt werden können. Hier könnten auch Codices oder konkrete Verhaltensregeln bei der Gerichtsberichterstattung sinnvoll erscheinen. In Medienangelegenheiten sind Selbstbindung und autonome Kontrolle (zum Beispiel Presserat) besser, als wieder nach neuen Strafen zu rufen.

Zum Verhältnis der Justiz zur Gesetzgebung

Die Entscheidung des VfGH ist sehr umfangreich und durchaus akribisch begründet. Man kann auch dem VfGH nicht den Vorwurf machen, wie dies manche Kommentatoren taten, dass er erst jetzt entschieden hat, weil es eben verfahrensbedingt eine Zeitlang dauert, bis eine Aufhebung (hier von Teilen der §§ 110 f. StPO) erfolgen kann. Zunächst sollte ein interner Konsens hergestellt werden. Im Lichte der Gewaltenteilung ist es aus Sicht des Verfassungsrechts aber nicht Aufgabe des VfGH, dem Gesetzgeber detaillierte Vorgaben zu machen.

Das VfGH-Erkenntnis wirft daher ein Grundsatzproblem auf, wonach Justizorgane mitunter weit in die Staatsfunktion Gesetzgebung eingreifen. Das kann, auch wenn es als Hilfestellung gemeint sein, zum Übergriff werden. Nun sind Justizministerium und auch die Abgeordneten aller Parteien im Nationalrat samt Mitarbeiterstab gefragt, eine sachliche Debatte im Vorfeld der Neuregelung wäre dringend notwendig. Die Auswertung diverser Smartphones und Tablets hat entgegen den Wehklagen mancher Politikerinnen und Politiker dem Rechtsstaat viel genutzt und auch die tiefe Moral in der Politik zutage gefördert. Auch dies war und ist in gewisser Hinsicht verdienstvoll. Die Öffentlichkeit hat nach Artikel 10 EMRK ein Recht auf ungefilterten Zugang zu Informationen. Recht und Moral lassen sich nicht zur Gänze trennen, vor allem wenn die Unanständigkeit eines machtgierigen Apparats auf dem Prüfstand steht. Und dazu haben die Handy-Auswertungen zweifellos wichtige und für viele Beobachter erschütternde Details zutage gebracht. (Gerhard Strejcek, 22.12.2023)