Christian Ludwig Attersee liest am liebsten Kyra Kyralina. Attersee

Seine erste Kindheitserinnerung? "Ich war vielleicht zwei Jahre alt und betrat zur Osterzeit unsere Küche in Pressburg, dort stand ein sogenannter Deutscher Riese, ein Hase, der gleich groß war wie ich. Wir saßen lange unbeweglich und beobachteten uns." Seine Mutter war Tochter einer slowakischen Bauernfamilie in Sternberg und kochte selbstverständlich "böhmisch", er erinnert sich an ihre "riesengroßen Semmelknödel, safrangefärbt". Sein Großvater war der größte Weinhändler der Slowakei, der Auszug aus der Geburtsstadt Pressburg zu Kriegsende und dabei alles zu verlieren: "Das färbt für mich bis heute die Stimmung zu Weihnachten mit Weinerlichkeit und Heimatsehnsucht."

Sprache in Bildern umwandeln

Als er dann in Aschach a. d. Donau aufwuchs, war sein Vater von 1946 bis 1948 ohne Arbeit und hat mit ihm fast jeden Tag zwei bis drei Stunden gemalt und gezeichnet, mit acht Jahren gab er daher bereits Zeichenunterricht in der dortigen Volksschule. Zum Lesen kam das Kind aber trotzdem. Es las Hatschi Bratschis Luftballon und Dr. Dolittle sowie die Zeitschriften Kinderpost und Wunderwelt.

Eine alte Ausgabe von Panait Istratis Roman Kyra Kyralina in einem Antiquariat in der Wiener Gumpendorfer Straße hat in ihm Ende der 1950er-Jahre Neugierde und Aufmerksamkeit erweckt, "so habe ich es gelesen, und es wurde mein Lieblingsbuch. Es hat mich sehr beeindruckt und befriedigt auf eigenartige Weise den Rest meiner slawischen Seele, bis heute verbinde ich es mit meiner Studienzeit und Einsamkeit, mit Schönheit, Lebenslust und Wehmut. Selbstverständlich kann ein Buch Bilder in einem entwerfen, die man in der Malerei nicht sehen kann. Ich selbst liebe Bücher, die mich dazu zwingen, sie in meine eigene Bildwelt umzusetzen, ich bin eben ein Leser, der Sprache in Bildern aufnimmt." Das Buch hat er auch zu Weihnachten immer wieder an Freunde verschenkt, "wo ich eigentlich nur Bücher schenke. Und wenn mir jemand ein Buch schenken kann, das ich noch nicht kenne, dann freue ich mich." In diesem Sinne: Frohe Weihnachten, Herr Attersee!

Und Ihnen da draußen auch! (Manfred Rebhandl, 23.12.2023)