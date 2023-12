Das Janoska Ensemble spielt am 31. Dezember gemeinsam mit ... Daniela Matejschek

Mit großer Regelmäßigkeit finden alle Jahre irgendwann zu einem Ende. In glücklichen Zeiten ist man darüber betrübt, in schrecklichen überwiegt die Erleichterung. 2023 wird also ein Jahreswechsel im Zeichen des Frohsinns: Es kann nur besser werden. Im Wiener Konzerthaus kann man heuer im Zeichen der Zuversicht eine Silvestergala mit dem Janoska Ensemble feiern oder beim Strauss Festival Orchester Wien Dampf ablassen. Und Beethovens Neunte gibt’s dort zu dieser Zeit ja sowieso fast ständig zu hören, den Wiener Symphonikern sei Dank.

Ein Kind des robusten, resilienten Gaudiums ist natürlich auch Obelix. Der bodypositive Gallier ist in jungen Jahren in einen Kessel, angefüllt mit einem Zaubertrank, gefallen. Es hat ihm bekanntlich nicht geschadet. Die Brüder Janoska wiederum müssen gleich nach ihrer Geburt in eine Badewanne mit Musik gefallen sein – ach was, in einen Ozean an Melodien und Harmonien. Was kein Wunder ist, wenn man in siebenter Generation in eine Musikerfamilie geboren wurde. Berauscht von einem permanenten Wasserfall an Tönen, wurden die Geiger Ondrej und Roman und der Pianist František schnell selbst zu Quellflüssen der Musik.

... Omer Meir Wellber auf. Der ist aber auch am 1. Jänner mit den Symphonikern zu Gast. Konzerthaus

Von den Ufern der Donau, also von ihrer Heimatstadt Bratislava, aus eroberten die drei Brüder, ergänzt um einen angeheirateten Verwandten, den Kontrabassisten Julius Darvas, schnell die ganze Welt. Neben stupender Virtuosität bezirzen sie die Zuhörerschaft mit einer unverwechselbaren Art des Musizierens: dem "Janoska Style". Die Essenz dieses Stils? Nichts Geringeres als die Freiheit. Grenzen zwischen Klassik und Jazz, zwischen lateinamerikanischer und osteuropäischer Musik haben bei den Janoskas keine Existenzberechtigung. Da wird Beethovens berühmtestes Albumblatt vermengt mit Flamenco, da tanzt die Musik von Wolfgang Amadeus Mozart plötzlich Rumba.

Im Wiener Konzerthaus kann man mit der quirligen Combo heuer den Jahreswechsel (am 31. 12. ab 22.30 Uhr) begehen. Mit prominenten Freunden – darunter Bariton Thomas Hampson und Omer Meir Wellber, Akkordeonist und Gerade-noch-Musikchef der Volksoper – feiern die vier eine Silvestergala. The Big Mulatság Reloaded verspricht – wie schon die Erstauflage 2017 – eine große Musikparty, ein klingendes, singendes Spiel ohne Grenzen.

Nikolaus Habjan lädt am 30. Dezember zu "Abpfiff 2023" ins Konzerthaus Konzerthaus

Vom Kreativkopf der Janoskas, dem Pianisten František, werden zwei Fusionsprojekte zu hören sein: In seiner Paraphrase Cole over Beethoven mischt der Pianist die Mondscheinsonate – Finalsatz inklusive – mit dem Klassiker Night & Day von Cole Porter. Bitte anschnallen! Die Musette pour Fritz entpuppt sich als charmante Hommage an den Geiger Fritz Kreisler, mit verspieltem Jazz-Intro für das Klavier. Lasst die Korken knallen!

Vergangene Gegenwart

Die Vergangenheit war ja, das vergisst man von Zeit zu Zeit, auch einmal eine Gegenwart, in der von einer vielversprechenden Zukunft geträumt wurde. Die Zeit der Walzerfabrikantendynastie Strauß, zum Beispiel, erlebte sich im Bannkreis der Elektrizität, im Taumel der ständigen Beschleunigung. Mit Werken wie dem Accelerationen-Walzer, der Elektro-magnetischen Polka oder der Telephon-Polka zeigte man sich am Puls der Zeit. Das Strauss Festival Orchester Wien, seit vier Jahrzehnten eine beliebte Unterhaltungsformation rund um den Jahreswechsel, wird (28. und 29. 12., je 19 Uhr) unter der bewährten, stehgeigenden Leitung von Willy Büchler zur Zeitreise in die fortschrittliche Vergangenheit laden.

Auch die Interpretationen von Beethovens Neunter der Wiener Symphoniker rund um den Jahreswechsel sind längst zeitlose Klassiker. Ob sie in 100 Jahren womöglich als holografische Projektionen zu erleben sein werden? Wie auch immer: Wer zu Neujahr (1. 1., 19 Uhr) bei Sinnen und klaren Kopfes ist, der kann sich am Abend von einem Götterfunken namens Freude für 2024 befeuern lassen. (Stefan Ender, 22.12.2023)

Die gezupfte Schalenhalslaute spielt die Solistin Zhao Cong. Konzerthaus

Auf ins Jahr des Drachen

So alt wie sein Vorbild ist es natürlich nicht. Es ist nun aber auch schon eine Weile her, dass sich ein findiger Veranstalter aus China am Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker ein Beispiel nahm und das chinesische Neujahrskonzert ins Leben rief – und es just im Musikverein debütieren ließ, wo alljährlich das Original stattfindet.

1998 ist der Event mit den chinesischen Folkloreklängen das aller erste Mal abgehalten worden, danach entwickelte sich der Versuchsballon rasch zu einer globalen Marke: Das Spektakel ist mittlerweile in 27 Ländern abgehalten worden und hat nach Angaben des Veranstalters (bis heute die in Peking ansässige Agentur Wu) mit seinen Tourneen die Ohren von mehr als 300.000 Menschen erreicht. In den drei Vorjahren zu einer Corona-Pause gezwungen, kehrt die Veranstaltungsreihe 2024 im großen Stil zurück: Im Rahmen eines dichten Tourneeplans werden die Kulturbotschafter aus dem Reich der Mitte in Metropolen wie Hamburg, Berlin, Budapest, Paris und Warschau Einzug halten und am 2. Februar auch den Großen Saal des Wiener Konzerthauses beschallen.

Warum erst so lange nach dem 1. Jänner? Weil der chinesische Kalender – das ist hierzulande nicht allgemein bekannt – nicht dem westlichen folgt. Nicht nur beginnt das Jahr dort rund einen Monat später, Fest- und Feiertage besitzen keine Fixtermine, sondern werden durch den Mondkalender getaktet. Das gilt auch für Neujahr, den wichtigsten Familienfesttag im Reich der Mitte: Das sogenannte "Frühlingsfest" fällt 2024 auf den 10. Februar.

Musik und Landeskunde

Wer mehr über die Festtage des Landes erfahren will, wird im chinesischen Neujahrskonzert 2024 auch darüber aufgeklärt. Die Musiknummern porträtieren diesmal in chronologischer Reihenfolge die bedeutendsten Feiertermine des Jahres, sind gewissermaßen als tönendes Kalendarium angelegt: Der Reigen führt vom Laternenfest (dem Ende der Neujahrsfeiern), über das Qingming-Fest (das chinesische Allerseelen), das sommerliche Drachenbootfest, das Qixi-Fest für die Verliebten, das Mittherbstfest und den Chrysanthemen-Tag bis zur Wintersonnenwende im Dezember.

Das moderierte Konzert bietet aber nicht nur diesbezüglich Landeskunde: In erster Linie lässt es eine jahrtausendealte Musikkultur erschallen und liefert zu ausgewählten Soloinstrumenten Erläuterungen – etwa zur gezupften Schalenhalslaute Pipa (Solistin: Zhao Cong), der Griffbrettzither Guqin, der Bambusflöte oder der Erhu, einer zweisaitigen, gestrichenen Röhrenspießlaute mit markantem, lyrischem Ton. Das China National Traditional Orchestra, dirigiert von Li Xincao, bringt auf der Bühne asiatische Musikgeschichte zum Klingen, lässt aber auch zeitgenössische Facetten aufblitzen, wenn es das Publikum ins Drachenjahr 2024 führt. (Christoph Irrgeher, 22.12.2024)