Dinge sehen, für die andere kein Auge haben. Der Theologe Christian Lehnert nimmt in "Das Haus und das Lamm" die Rolle des modernen Mystikers an

Für Christian Lehnert weist der Name eines Gewächses schon auf seine Wirkung hin. APA/dpa/Swen Pförtner

Nehmen wir den Giersch. Wer weiß (noch), was das ist? Eine Pflanze, ein Heilmittel, ein Unkraut, ein Wildgemüse. Staudiges Kraut am Wegesrand. Zuerst einmal aber auch einfach ein Wort. Giersch. Oder Scharbock. Das ist ein anderes Kraut. "Die Namen der Kräuter seien bereits Spuren ihrer Wirkung", schreibt Christian Lehnert in seinem Buch Das Haus und das Lamm. Es enthält "Fliegende Blätter zur Apokalypse des Johannes", aber auch ein wenig Kräuterkunde, Zoologik, Exaktoskopik.

Augen, Kopf und Persönlichkeit

Letztere Wissenschaft braucht keine Geräte, kein Mikroskop, kein Teleskop, nur zwei Augen, einen Kopf und eine Persönlichkeit. Der Exaktoskop schaut genau hin. Er achtet auf das, was kreucht und fleucht, was hervordringt aus dem zerfallenden Holz, in dem der Schädling wühlt. Er sieht Dinge, für die andere kein Auge haben. Er sieht auch mit Worten. "Quäle nie den Holder", das hat er noch im Ohr. Also schneidet er einen Ast, der ihn eigentlich stört, nicht ab. Der Holderstrauch wird sein "eingehauchter Ort". Weiß das noch jemand, was das ist? Ein eingehauchter Ort? Ein Platz, an dem das Pneuma wirkt. Ein Geisterhaus.

Christian Lehnert ist evangelischer Theologe in Ostdeutschland. Sein Verlag berichtet von ihm, dass er eine bürgerliche Biografie hat, im Netz kann man weiteres erfahren, zum Beispiel, dass er in Leipzig an der Uni ein Liturgiewissenschaftliches Institut leitet. Es gibt schon eine Reihe von Büchern von ihm, Lyrik und Essay sind die Pole, zwischen denen er sich bewegt. In Das Haus und das Lamm spricht und schreibt er als Mystiker. Ein moderner Mystiker, klarerweise, niemand kann heute mehr so tun, als wäre er Jakob Böhme oder Mechthild von Magdeburg. Oder gar Johannes auf Patmos, der "Autor" des letzten Buchs der (offiziellen) christlichen Bibel, der sogenannten Offenbarung. Den hat es mit Visionen ziemlich hergerissen, danach hatte er aber auch nichts anderes als Christian Lehnert, um davon Zeugnis zu geben: Worte.

Christian Lehnert, "Das Haus und das Lamm. Fliegende Blätter zur Apokalypse des Johannes". € 27,50 / 267 Seiten. Suhrkamp, Berlin 2023 Suhrkamp

Weit nach hinten schauen

Dass die Namen der Kräuter bereits Spuren ihrer Wirkung sind, kann man in zwei Richtungen lesen: magisch (der Klang heiliger Silben tut gut) oder offenbarend (jedes Wort enthält eine Spur ins Unendliche). Die Apokalypse des Johannes wird meist auf das Ende der Geschichte bezogen, schaut aber auch nach weit hinten, an den Anfang. Leh­nert liest sie als einen Anhaltspunkt für eine heute noch denkbare Religiosität: "Außer sich", das ist der Ort der Offenbarung. Von Johannes lässt er sich als Leser ins Sehen zwingen. Ein Wortmensch wird Augenmensch, auch wenn es einem bei dem biblischen Text immer wieder die Netzhaut verbrennt (bildlich). Lehnert hat sich für seine Lektüre zurückgezogen in ein Haus, das ihm zu einem Lebewesen wird. Hier sieht, hört, denkt er Zeichen. Noch ein Buch des Jahres. (Bert Rebhandl, 23.12.2023)