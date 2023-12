Von den Menschen malte er ausschließlich Rückenansichten, der Macht der Gezeiten stellte er sich dagegen furchtlos: Caspar David Friedrichs "Kreidefelsen auf Rügen" (1818, Öl auf Leinwand). SIK-ISEA, Zürich / Philipp Hitz

Nächstes Jahr feiert einer der größten Maler Deutschlands seinen großen Geburtstag. 2024 wäre Caspar David Friedrich 250 Jahre alt geworden. Anlässlich dieses Jubiläums stehen einige Ausstellungen in internationalen Häusern an. Bereits Mitte Dezember eröffnete die Hamburger Kunsthalle eine umfassende Retrospektive des bedeutendsten Vertreters der deutschen Romantik, dessen Werke lange ignoriert und über die Zeit immer wieder ideologisch aufgeladen wurden. Heute gilt er als Dauerheld der Kunstwelt, seine Gemälde als stimmungsvolle Ikonen.

In Hamburg werden 60 davon präsentiert, darunter Schlüsselarbeiten und Meisterwerke wie Wanderer über dem Nebelmeer,Mönch am Meer oder Kreidefelsen auf Rügen. Aus Österreich reiste dafür das 1824 entstandene Werk Abendlicher Wolkenhimmel aus dem Belvedere an. Weitere werden im Laufe des Jahres und darüber hinaus in Dresden, Berlin sowie im Metropolitan Museum of Art in New York gastieren, wohin auch Zeichnungen aus der Albertina geliehen werden.

Literarische Reise

Wer sich nicht länger gedulden kann, dem darf das zuletzt erschienene Buch Zauber der Stille von Florian Illies empfohlen werden. Ja, ans Herz gelegt werden. Der deutsche Autor, Kunsthistoriker, Kurator und Journalist ist einem breiteren Publikum durch den Zeit-Kunstpodcast "Augen zu" bekannt, bei dem er mit Giovanni di Lorenzo Künstler und Künstlerinnen in lebendigen Dialogen vorstellt.

Auf eine umso packendere Art nimmt er Lesende nun in Zauber der Stille auf eine literarische Reise in das Leben Caspar David Friedrichs mit. Erzählerisch und detailliert berichtet der Kunstexperte in bestrickender Sprache von bedeutenden und auch alltäglichen Szenen des 1774 in Greifswald geborenen Malers. Wie kam es zu bestimmten Werken? Was geschah mit diesen über die Jahrhunderte? Was für ein Typ war dieser Friedrich eigentlich?

Eines der bekanntesten Werke Caspar David Friedrichs: "Wanderer über dem Nebelmeer", entstanden um 1817. HK / Hamburger Kunsthalle / bpk Foto: Elke Walford

Als ein "Spargeltarzan" mit "mächtigem, rotem Backenbart" und "schleppendem Gang" wird er beschrieben, der zu tollpatschig war, um die väterliche Seifensiederwerkstatt zu übernehmen. Sein Vater empfand ihn als "etwas kauzigen Sohn mit den Krusselhaaren", der in Kopenhagen und später in Dresden Malerei studierte.

An der Akademie wurde er anfangs von seinen Kommilitonen aufgezogen, weil er keine Figuren und Akte zeichnen konnte, auch mit Übung gelang ihm die menschliche Gestalt nicht richtig. Friedrich war ein pragmatischer Mann: Ab dem Jahr 1816 ging er dazu über, seine Figuren – heute legendäre Rückenansichten – ausschließlich von hinten zu malen.

Geliebte Klippen

Friedrich wird bei Illies nicht als übernatürliches Malergenie dargestellt, sondern als Mensch mit Makeln und Schwächen. Er galt eher als zurückgezogen, reinlichkeitsliebend und sehr religiös. Er züchtete Kanarienvögel und liebte (wenig überraschend) die Natur, speziell das Wasser. Sein Sehnsuchtsort waren die Buchenwälder und der Ostseestrand auf Rügen. Der Autor holt Friedrich vom Sockel und stellt ganz offen fest, dass neben den spannenden Landschaften durchaus auch "schwache" von ihm existieren.

Um eine klassische Biografie handelt es sich bei Zauber der Stille also nicht – und genau das ist die Stärke des Buchs. Viel eher springt man von Anekdote zu Anekdote durch die Zeitebenen. Mal befindet man sich im Familienhaus in Dresden mit Friedrichs Frau und den drei gemeinsamen Kindern, dann 1931 beim brennenden Glaspalast in München – in dem zahlreiche Werke des Malers zerstört wurden – oder auf einem Wanderausflug mit Friedrich an seinen geliebten weißen Klippen der Insel Rügen.

Poetisch-pastellig

Passenderweise sind die Kapitel den vier Elementen zugeordnet, die in Werk und Leben eine wichtige Rolle spielen. Ohne sie würde es die Landschaften mit ihren poetisch-pastelligen Himmelsstimmungen, Nebelschwaden und Lichtern kaum geben. Jeweils passend werden Einzelwerke in den Fokus genommen: beispielsweise Ansicht eines Hafens – für Illies eines der "schönsten Abendbilder" Friedrichs –,das 1996 gestohlen und später wiedergefunden wurde. Oder wie sein Zeitgenosse Goethe auf Mönch am Meer reagierte, an dem der Künstler monatelang gearbeitet hatte.

Oder die spannende Geschichte zum Gemälde Wanderer über dem Nebelmeer, dem die revolutionäre Darstellung von Luft innewohnt. Da steht ein einsamer Mann über den Wolken – und stellt den Glauben an Gott und die ganze Welt infrage. (Katharina Rustler, 23.12.2023)