Einen Teil der in der Pandemie entstandenen Polarisierung hat die Regierung zu verantworten, die Fehler einbekannte. Diese Spaltung wieder abzubauen wird schwierig

Bundeskanzler Nehammer bei der Präsentation des Berichts "Nach Corona", der auch einen Versöhnungsprozess im Kleinen umfasste. IMAGO/Martin Juen

Von der Pandemie, die im Mai offiziell für beendet erklärt wurde, wird einiges bleiben – einmal abgesehen von den Millionen Toten und an Long Covid Leidenden weltweit. Dazu zählt das Virus selbst, das zuletzt wieder für Rekordinfektionszahlen sorgte. Doch dank der breiten Immunisierung der Bevölkerung und der Ausbreitung harmloserer Varianten hat Sars-CoV-2 zum Glück sehr an Virulenz eingebüßt.

Es gibt aber noch etliche andere anhaltende Nachwirkungen. Dazu zählt die – nicht nur in Österreich – starke Polarisierung der Gesellschaft. Die Regierung hat deshalb im Frühjahr eine sozialwissenschaftliche Studie in Auftrag gegeben, um einerseits mögliche Gründe für diese während der Pandemie aufgebrochene Spaltung zu analysieren und andererseits Personen in einer Art Versöhnungsprozess im Kleinen darüber diskutieren zu lassen.

Der lesenswerte Bericht liegt seit Donnerstag vor. Darin nimmt das unabhängige Autorenteam zwar keine Bewertungen der getroffenen Maßnahmen vor. Auf 175 Seiten werden aber offen politische Fehler benannt, die in der pandemischen Ausnahmesituation unterlaufen sind – unter anderem eine überschießende Rhetorik, eine von der Virologie dominierte Problemsicht und vor allem: die intransparente Beschlussfassung einer Impfpflicht, deren Nebenwirkungen sich als besonders nachhaltig erwiesen.

Letzter Fehler der Pandemiebewältigung?

Mit der Vorlage dieses Endberichts hat die Bundesregierung, deren Chef am Donnerstag offen Fehler eingestand und einige vernünftige Lehren für die Zukunft zog, die Aufarbeitung der Pandemie für abgeschlossen erklärt. Geschah das voreilig, und wurde damit ein weiterer Fehler in der Pandemiebewältigung begangen? Hat man damit zu sehr den Maßnahmenkritikern nachgegeben? Oder ist der Bericht umgekehrt Ergebnis eines "Verhöhnungsprozesses" und seine Präsentation eine "inszenierte Weißwaschung", wie FPÖ-Chef Herbert Kickl unmittelbar danach argwöhnte?

Vermutlich hatte er die Studie zu dem Zeitpunkt noch nicht gelesen. Denn diese benennt sehr wohl und analytisch jene Fehler der Regierung, die von den Freiheitlichen geschickt genutzt wurden, um die entstandenen Polarisierungen weiter zu vertiefen. Die "konstruktiven" Beiträge von Kickl und Co zur Pandemiebekämpfung beschränkten sich hingegen über weite Strecken auf Empfehlungen des Entwurmungsmittels Ivermectin, für das es bis heute keinen Therapienachweis bei Covid-19 gibt, und der Einnahme von Bitterstoffen oder unverantwortliche Warnungen vor den Covid-Impfungen, die für viele lebensrettend waren.

Eine solche Fundamentalopposition auch gegenüber wissenschaftlichen Tatsachen macht den Abbau postpandemischer Polarisierungen schwierig. Denn wenn man sich nicht einmal auf einige grundsätzliche Fakten verständigen kann, fehlt auch die Basis für eine Versöhnung. Wobei: Einer weit rechts stehenden Partei, die vom populistischen Protest lebt, würde genau das gegen den Strich gehen. (Klaus Taschwer, 22.12.2023)