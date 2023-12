Saug- und Wischroboter sind in vielen Fällen offenbar noch keine echte Hilfe. Shark

Nie wieder selbst Staubsaugen, wäre das nicht ein Traum? In der Hoffnung, sich einem von vielen lästigen Dacapos im Haushalt entledigen zu können, würde man mittlerweile gerne zum Saugroboter greifen. Wer so ein Helferlein bereits zu Hause hat, weiß allerdings, dass die vermeintliche Automatisierungsromantik wie so oft der Fall auch hier ihre Tücken haben kann. Nicht nur, dass die regelmäßige Wartung und Korrektur der Roboter-Routine erst wieder Arbeit bereitet. Oft sind die Reinigungsergebnisse auch nicht so toll, wie man es sich erhofft hätte – und in hartnäckigen Fällen der Verunreinigung muss man erst wieder selbst ran.

Aber ist das wirklich immer noch so? Die deutsche Stiftung Warentest hat das Problem erneut untersucht und ihre Datenbank um 13 neue Geräte erweitert, darunter vier reine Saugroboter und neun sogenannte Saug-Wisch-Roboter. Auf den ersten Blick fällt eine erhebliche Preisspanne der untersuchten Modelle auf, die von 160 Euro bis mehr als 1000 Euro reicht. Der Grund für die hohe Differenz liegt in den meisten Fällen daran, dass höherpreisige Geräte über eine eigene Servicestation verfügen.

Solche Stationen erhöhen den Bequemlichkeitsfaktor, weil sie das Entfernen von Staub und Reinigen der Wischtücher für die Benutzerinnen und Benutzer übernehmen. Der Praxistest kommt dennoch zu einem ernüchternden Ergebnis, das Saugroboter nicht für jeden Haushalt empfehlenswert macht. Zwar kommen die meisten Geräte mit der Pflege von Hartböden gut zurecht, beim Reinigen von Teppichen beginnen aber schon die ersten Schwierigkeiten.

Schlechter Jahrgang

Besonders im Nachteil sind hier die Besitzerinnen und Besitzer von Haustieren, fünf Geräte konnten kurze Tierhaare nur mangelhaft entfernen, von langen ganz zu schweigen. Wirklich gut kann hier überhaupt nur ein Gerät der Marke Vorwerk abschneiden. Auch nicht immer im Vorteil ist jemand, der sich das neueste Gerät kauft. Zum überraschenden Teil der Tests zählt nämlich auch, dass die aktuellen Ergebnisse der 13 Geräte schlechter ausgefallen sind als die der Geräte, die im Vorjahr unter die Lupe genommen worden sind.

Testsieger wurde der Kobold VR7 von Vorwerk. Er erhielt die Note "Gut" (2,1) und kostet knapp 1000 Euro. Vorwerk

Dadurch ändert sich auch an eingangs erwähnter Problematik kaum etwas: Die Stiftung Warentest bestärkt die ernüchternde Erkenntnis, dass herkömmliche (Akku-)Staubsauger weiterhin mit Abstand die beste Wahl bleiben, wenn es ausschließlich um die Reinigungsleistung geht. Von einem echten Ersatz kann also weiterhin keine Rede sein, um einen klassischen Staubsauger kommt man also nicht herum.

Dreckschleuder statt Reinigungskraft

Konnten manche Testgeräte schon beim Saugen ihre liebe Müh haben, so versagten sie beim Wischen fast zur Gänze. Lediglich ein Modell von Shark wischte gut, im schlimmsten Fall verteilten die Geräte den Dreck über feuchte Wischtücher mehr, als dass sie ihn beseitigten. Da ist es wenig hilfreich, dass manche Servicestationen den Dreck von den Wischtüchern entfernen können – er befindet sich bereits woanders.

Ein wesentliches Problem der Roboter besteht offenbar auch darin, dass sie keinen Druck auf den Boden ausüben können. Demnach kann die Gründlichkeit nur dahingehend kompensiert werden, dass bessere Geräte mehrmals über die verunreinigte Stelle fahren. Kritisch im Test beschrieben wird auch die Tatsache, dass nicht alle Geräte beim Wischen zwischen unterschiedlichen Oberflächen unterscheiden können und somit auch Teppiche mitbefeuchten. Hört sich ziemlich tollpatschig an.

Überraschungen beim Stromverbrauch

Die Stiftung Warentest veranschaulichte auch, dass der jährliche Stromverbrauch der getesteten Modelle erheblich variieren kann. Von einem Szenario ausgehend, bei dem Roboter täglich eine Fläche von 20 Quadratmetern saugen und wischen, benötigte der sparsamste Saugroboter lediglich 12 Kilowattstunden (kWh) pro Jahr. Das energiehungrigste Modell, ein Saug-Wischer mit einer umfangreichen Servicestation, verbrauchte hingegen bis zu 119 kWh. Dies entspricht dem Energiebedarf einer modernen Kühl-Gefrier-Kombination und kann je nach Strompreis im Schnitt rund 40 Euro im Jahr ausmachen. Besonders auffällig war, dass das Trocknen der Wischtücher bei einigen Modellen den größten Einzelanteil am Stromverbrauch ausmachte.

Die reine Saug- und Wischleistung der Roboter, selbst bei täglicher Nutzung, stellt nur einen kleinen Teil des Gesamtstromverbrauchs dar. Interessanterweise hat die Flächengröße, die gereinigt wird, keinen direkten Einfluss auf den Energieverbrauch für die Reinigung; es sind die Verschmutzung und das erforderliche Trocknen der Wischtücher, die den Verbrauch erhöhen. Das Trocknen der Wischtücher verbraucht am meisten Strom, wobei auch hier die Kosten zwischen den Modellen variieren.

Ein weiterer signifikanter Faktor für den Stromverbrauch der Saugroboter ist der Standby in der Ladestation. Selbst wenn die Roboter nicht in Gebrauch sind, verbrauchen sie Energie, da sie ständig mit der Station oder dem Internet kommunizieren und die interne Elektronik aktiv bleibt. Dieses Verhalten führt dazu, dass die meisten Geräte alleine dadurch 11 kWh bis 22 kWh pro Jahr verbrauchen, wobei einige Modelle sogar bis zu 37 kWh benötigen. Ein wenig skurril: die Geräte verbrauchen in Ruhephasen deutlich mehr Energie als während der eigentlichen Reinigungsvorgänge.

Sollte man überhaupt so etwas kaufen?

Wer sich einwandfreie Ergebnisse erwartet oder mit dem Ersatz seines herkömmlichen Staubsaugers geliebäugelt hat, der sollte in Anbetracht dieser Testergebnisse besser einen weiten Bogen um Saugroboter machen. Ist man Kompromissen hingegen nicht abgeneigt und überlegt sich eine ergänzende Anschaffung, lässt der konkrete Test eigentlich nur einen Roboter zu, den man in die engere Wahl nehmen kann.

In der Kategorie der reinen Saugroboter konnte sich der Vorwerk Kobold VR7 mit der Testnote "Gut" (2,1) als Testsieger durchsetzen. Der Shark RV2600WSEU ging zwar in der Kategorie der Saug- und Wischgeräte als "bestes" Gerät hervor, mit der Note "Befriedigend" (2,7) dürfte der Roboter aber alles andere als eine explizite Empfehlung wert sein. Die Testsieger aus dem Vorjahr sind übrigens der Miele RX3 Scout Home Vision (Saugroboter mit der Note 2,1) und der Roborock S7 MaxV Ultra (Saug- und Wischroboter mit der Note 2,4). Bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass der kommende Jahrgang wieder besser ausfällt. (Benjamin Brandtner, 22.12.2023)