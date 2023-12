Vieles war mau im abgelaufenen Jahr. Hohe Preise in den Geschäften, Mieten, die durch die Decke gegangen sind, Brösel bei den Lohnverhandlungen. Wer genau hinschaut, findet aber auch Lichtblicke

Illustration zur Agenda: Weihnachtsausgabe | Zahlen zum Freuen der Standard

Arbeitsmarkt 6,5 %

Gut 352.000 Menschen haben derzeit keinen Job – Tendenz leicht steigend. Das erscheint viel. Und gab es nicht Betriebe, die heuer Stellen strichen? Ja, die gab es. Bei näherer Betrachtung zeigt sich der Arbeitsmarkt aber erstaunlich stabil. 6,5 Prozent – so hoch ist die Arbeitslosenquote. Im Boomjahr 2019 war sie höher. Unternehmen schaffen also weiter Stellen. Wer den Job verliert oder wechseln will, findet wohl rasch etwas Neues.

Zinsen 4,5 %

Geht es aufwärts, ist das meistens gut. Bei den Zinsen ist die Erhöhung ein zweischneidiges Schwert. Seit Juli 2022 hat die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen im Rekordtempo von null auf 4,5 Prozent erhöht. Das bremst, wie gewollt, nicht nur die Wirtschaft. Auch für Haushalte sind Kredite teuer. Es wirkt aber zumindest dämpfend auf die Inflation. Und bei Sparzinsen sind wieder etwas höhere Erträge zu lukrieren.

Inflation im November 5,3 %

Überstanden sind die rasanten Preissteigerungen noch nicht, aber immerhin lässt die Inflation nach. Zumindest ein Teilerfolg. Das allein rettet die Wirtschaft zwar noch nicht. Aber: Die Reallöhne stiegen kräftig, und die Menschen werden nicht alles sparen. Der private Konsum dürfte also das Wachstum beflügeln.

Wirtschaftswachstum 0,9 %

Zugegeben, eine Wachstumsbombe ist das nicht. Aber immerhin: Die Fachwelt erwartet für kommendes Jahr wieder Wirtschaftswachstum. Die Rezession dürfte sich dem Ende zuneigen. Es geht also wieder aufwärts. Mit ein Grund: Die steigenden Löhne und der stabile Arbeitsmarkt sollten die Konjunktur anschieben.

Lohnzuwächse 8,6 %

So aufreibend ging es in der Herbstlohnrunde schon lange nicht mehr zu. Streit, Streik, Stress, alles war dabei. Schlussendlich kam für die meisten Beschäftigten aber ein guter Abschluss heraus, deutlich über der aktuellen Inflation. Die Metaller einigten sich auf ein durchschnittliches Lohnplus von 8,6 Prozent. In der Brau- und der Sozialwirtschaft gab es sogar mehr als neun Prozent. Einzig im Handel steht noch ein Ergebnis aus.

Privatinsolvenzen 8956

Knapp 9000 Menschen blieb der Schritt in den Privatkonkurs nicht erspart. Das sind einige mehr als noch 2022, dennoch hatten Gläubigerschützer erwartet, dass es deutlich mehr Menschen trifft. Die Sorge der 10.000er-Marke geisterte regelmäßig herum. Außerdem schrumpft der Schuldenberg der Betroffenen etwas. Im Durchschnitt sanken die Verbindlichkeiten pro Person um 11.000 Euro auf rund 100.000 Euro. (Regina Bruckner, Andreas Danzer, 22.12.2023)