„Hänsel und Gretel“ in der Volksoper. Barbara Pálffy/Volksoper

Manche Häuser fahren in den kommenden Tagen ihr Programm etwas herunter, gar nicht still in Kombination mit explizit weihnachtlichem Flair ist es aber vielerorts. Wer’s klassisch mag, kann zum Beispiel in der Volksoper zu Engelbert Humperdincks Hänsel und Gretel (Samstag, Montag und dann wieder im Jänner; Foto) einkehren. Um die Wartezeit aufs Fest für die Kleinen zu verkürzen, könnte man in Graz in die beiden Tagesvorstellungen (23. 12.) des Familienmusicals Tom Sawyer von Kurt Weill gehen. Im Haus der Musik in Innsbruck gibt’s an dem Tag die klingende Weihnachtskonzert-Aufforderung Gaudete – Freut euch! der R.E.T. Brass Band.

Stream unterm Baum

Im Porgy & Bess wird der 24. Dezember dann von Slavko Ninić und der Wiener Tschuschenkapelle bei einem "Christmas Special" unkonventionell begangen. Eine frühe Bescherung erlaubt den Termin um 22 Uhr, man kann sich per Stream aber auch von zu Hause zuschalten. Danach wird im Conrad Sohm in Dornbirn der Heilige Abend bei freiem Eintritt und "weihnachtlichen" Sounds zur Heiligen Party-Nacht.

Wem am Christtag nicht noch die Glöckchen in den Ohren klingeln, der kann im Musiktheater Linz Tschaikowskys Weihnachts-Ballettklassiker Dornröschen lauschen und zuschauen (Termine bis Jänner). Im Wiener Stadtsaal zeigen Drew Sarich und das Endwerk Orchester quasi als Nachzügler am Mittwoch ihre Weihnachtsshow Wishes & Wonders. Dann ist mit Weihnachten aber auch wieder einmal Schluss – denn Silvester naht ja. (wurm, 22.12.2023)