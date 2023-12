Stirb langsam, Ricky Gervais: Armageddon, David Holmes: The Boy Who Lived - Mit Radiotipps

9.30 KOMÖDIE

Hochwürden Don Camillo (Don Camillo monsi­gnore ... ma non troppo, I 1961, Carmine Gallone) Nicht im kleinen Ort Brescello, sondern in Rom nimmt der vierte Film nach den Erzählungen Giovanni Guareschis seinen Ausgang. Es dauert allerdings nicht lange, bis Don Camillo (Fernandel), mittlerweile Monsignore, und Peppone (Gino Cervi), seines Zeichens für die Kommunisten im Senat, ihre Streitigkeiten auf Heimatbesuch wieder in der Po-Ebene austragen. Bis 11.25, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Neuschwanstein – Ludwigs Traum, Ludwigs Tragödie Schloss Neuschwanstein gilt als ikonisches Bauwerk zwischen architektonischem Genie und kitschigem Wahnsinn. Es ist untrennbar mit dem tragischen Schicksal König Ludwigs II. verbunden, denn es ist sein steingewordener Traum. Bis 21.45, Arte

20.15 ACTIONTHRILLER

Stirb langsam (Die Hard, USA 1988, John McTiernan) Bruce Willis in seiner Parade­rolle: wie alles für den ziemlich harten, ziemlich selbstironischen New Yorker Polizisten John McClane an einem Weihnachtsabend in Los Angeles begann. Bis 23.00, Sat1

22.10 HISTORIENDRAMA

Gangs of New York (USA 2020, Martin Scor­sese) Die alteingesessenen Natives und die irischen Einwanderer Dead Rabbits liefern sich im Elendsviertel Five Points in der New Yorker Lower Eastside einen brutalen Kampf um die Vorherrschaft. Grandios inszeniert von Martin Scorsese, Daniel Day-Lewis lehrt als "Bill the Butcher" das Fürchten. Bis 0.45, One

0.00 THRILLER

Heat (USA 1995, Michael Mann) Bis 1995 sollte es dauern, dass Robert De Niro und Al Pacino erstmals in einer Szene gemeinsam auf der Leinwand zu sehen waren. Der eine in der Rolle eines Gangsters, der andere als Polizist. Stylisher Neo-Noir von US-Regiekönner Michael Mann. Bis 2.50, Servus TV

0.20 KOMÖDIE

Catch Me If You Can (USA 2020, Steven Spielberg) Leonardo DiCaprio führt seine Umgebung als Hochstapler an der Nase herum, und Steven Spielberg spielt gekonnt mit Genrekonventionen. Bis 2.25, ORF 1

Streaming

COLLEGE-SATIRE

Lucky Hank (USA 2023) In einer Mischung aus Midlife-Crisis und Nervenzusammenbruch platzt William Henry "Hank" Devereaux, Jr., dem Leiter der Englischabteilung eines unterfinanzierten College in Pennsylvania, der Kragen. Privat- und Berufsleben befinden sich in Auflösung. Die Serienverfilmung von Aaron Zelmans Roman Straight Man wurde nach der ersten Staffel nicht verlängert, liefert aber eine Paraderolle für Better Caul Saul-Star Bob Odenkirk. Canal+

Droht die Nerven zu verlieren: Bob Odenkirk als College-Professor mit Mireille Enos als seiner Frau in "Lucky Hank", zu sehen auf Canal+. Foto: Imago, AMC, Everett Collection

STAND-UP

Ricky Gervais: Armageddon (GB 2023) Das dritte Netflix-Special des britischen Comedian, in dem es unter anderem um Ki geht. Netflix, ab 25. 12.

BIOPIC

Maestro (USA 2023, Bradley Cooper) Nach dem Kinoeinsatz jetzt auch auf Netflix zu sehen: Bradley Coopers Biopic über Musikgenie Leonard Bernstein mit sich selbst in der ­Titelrolle. Nicht weniger brillant als seine Frau: Carey Mulligan. Netflix

DOKUMENTATION

David Holmes: The Boy Who Lived (USA 2023, Dan Hartley) David Holmes, heute 40 Jahre alt, war Daniel Radcliffes Stunt-Double bei den Harry Potter-Filmen, bis er sich bei einem Unfall schwer verletzte. Die berührende Doku erzählt mit Archivmaterial und Interviews von seinem ungewöhnlichen Leben, aber auch von der anhaltenden Freundschaft mit Radcliffe. Sky